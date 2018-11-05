Sponsor dünür olursa

Süper Lig kulüplerinden Kayserispor, iki şirket ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Formanın önü İstikbal'e, arkası Bekaş İnşaat'a ayrıldı. (İstikbal, FETÖ soruşturması kapsamında önce kayyıma sonra TMSF'ye devredilen Boydak Holding bünyesinde.)

İki firmanın Kayserispor kulübüne ödedikleri sponsorluk bedeli farklı.

Bize ulaşan bilgiye göre İstikbal ile Bekaş arasındaki yaklaşık fark üç kat.

Gelin görün ki, şirket adları formaya yazılırken kullanılan puntolar, “içeride” ciddi tartışma konusu olmuş.

İstikbal'den Kayserispor yönetimine “Biz yıllık 3 milyon TL ödüyoruz ama Bekaş'ın yazısı bizden daha büyük” diye sitem gitmiş.

Bu sitem kulüp yönetiminde destek de bulmuş.

Fakat sonuç değişmemiş.

Daha düşük bedele rağmen iri puntoda bir jest varmış çünkü.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile forma arkası sponsoru Bekaş'ın sahibi Bekir Karahasanoğlu'nun “dünür” oluşundan kaynaklanan bir jestmiş bu.

Olur mu olur.

Burası Türkiye. Dünürden dünüre punto jestine mi şaşıracağız.

Bakanın cevap veremediği soru

24 Haziran seçimlerinden hemen önce.

Bir elektrik dağıtım şirketi lehine gizli Bakanlar Kurulu kararı çıkarıldığını geçenlerde yazdık.

Telekom satışında etkin rol alan Abdullah Tivnikli'nin söz sahibi olduğu Dicle Elektrik'in tarif edildiği kararname Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e soruldu.

Cuma günü, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Enerji Bakanlığı bütçesi görüşüldü. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan dedi ki:

“..sulama elektrik borcu olan çitfçinin borcunu tarımsal destekle ödemesinden mahsup ederek, dağıtım şirketlerinin kasasına yatırmak hangi sosyal devlet sözlüğünde yazıyor Sayın Bakan? Hâlâ bekleyen bir gizli kararnameden söz ediliyor. Dicle Elektrik için adrese teslim çıkarıldığı söylenen bu düzenlemeyi açıklayacak mısınız?”

O gün pek çok milletvekili soru yöneltti.

Adettir, sorular komisyon bitiminde toplu olarak yanıtlanır. Günün sonunda pek çok soruya yanıt veren Bakan Dönmez gizli kararname konusunda sustu.

Kayırılan şirketin gizemi

İhracat yapan bir şirket.

Devlet, bu şirketi Türk ürünlerinin markalaşması kapsamında destekliyor.

Fakat şirketin kötü bir huyu var. Devlete vergi, sigorta borcunu ödemiyor. Bir defalık da değil. Yükümlülüğüne uymamayı alışkanlığa dönüştürmüş bir şirketten bahsediyoruz.

Fakat devletin Ekonomi Bakanlığı bu durumu dert etmiyor.

Başka şirketlere hacze gidilirken, nedense bu şirkete farklı davranılıyor. “Vergi borcun varsa yine ödeme, bu yıl ihracat karşılığı hakettiğin Turquality desteğinden mahsup edelim” diyor.

Olay, Sayıştay'ın 2017 Ekonomi Bakanlığı denetim raporunda aynıyle vaki.

İşin ilginç yanı, aynı şirket sürekli Sayıştay merceğinde olmasına ve Bakanlık uyarılmasına karşın değişmemiş sonuç.

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye bu konunun sorulduğunu “Ben şirketin arkasındayım” dediğini de duyduk. Acaba bu gizemli şirketin adı ne?

Yıkılan tescilli yapıya İBRETLİK RAPOR

Mülkiyeliler Birliği'nin tescilli kültür varlığı olan misafirhanesi 2017 sonunda yıkıldı. Çankaya Belediyesi'nin Mülkiyeliler'den onay alarak yıktığı yapının yerine, hızlıca bir benzeri “bağış” olarak yapıldı.

Yıkımı eleştirdiğimizde, 80 yıllık binanın depreme dayanıklılığını yitirdiği, tehlike arz ettiği yanıtı verilmişti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi yıkıma dayanak oluşturan Ankara 1 No'lu Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararı hakkında dava açmıştı.

Bakın ne oldu?

Geçen hafta İdare Mahkemesi'ne bir bilirkişi raporu ulaştı. Afet riskiyle ilgili yasanın, bu yıkıma gerekçe sunulmasına karşı denilmiş ki:

“Bu yasaya göre, tüm tarihi eserlerimize yapım yılı ve fiziksel ömrü dikkate alındığında riskli raporu verilebilir. Kültür varlıklarımızın çoğu, doğal olarak hasarlıdır. Restorasyon bilimi ise bu hasarları giderecek yöntemleri araştırmak ve uygulamak için çabalar.”

Yapının Başkent merkezine mimari/mekansal kalite açısından estetik değer kattığı vurgulanıp, yıkımla değerli bir kültür varlığının kaybolduğunun altı çizilmiş.

Peki sonuç?

Sonuç üzücü…30 sayfalık rapor “Mülkiyeliler Birliği Vakfı'na ait dava konusu yapıya rekonstrüksiyon kararı verilmiş olması uygun değil” diye bitiyor.

Belki yıkımı için göz dikilen diğer yapılara örnek olur.