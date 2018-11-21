Yeni ittifak arayışında hangi iki isim dışlanacak?

Yerel seçim gündemi baş döndürüyor.

AK Parti, mevcut belediyelerini kaybetmemek için her oyun hesabını yapıyor.

Pazartesi bu köşede MHP ile AK Parti arasında “yerel seçim ittifakı” görüşmelerinin bu hafta yeniden başlayabileceğini yazmıştım.

Öyle de oldu. İki parti hem heyetler, hem liderler seviyesinde görüşme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün bir araya gelecek. Peşinden de AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP'deki muadili Sadir Durmaz'ın görüşmeleri başlayacak.

Görüşme talebinin Erdoğan'dan geldiğini dün Bahçeli'den öğrendik.

Zaten, ittifak görüşmelerinin yeniden başlayacağı haberini MHP'lilerden değil AK Parti'lilerden öğrenmiştik.

29 GÜN DAYANABİLDİLER

Sadece bir ay önce yaşandığı için unutmak mümkün değil: Hem Sayın Bahçeli, hem MHP yöneticileri, ittifak görüşmeleri ve “Andımız” konusunda Bekir Bozdağ ve Numan Kurtulmuş gibi AK Parti'lilerle çok sert bir polemiğe girdi. Erdoğan da Bozdağ'a sahip çıkıp, isim vermeden Bahçeli'yi sert eleştirdi. İş kontrolden çıkmaya başlamıştı ki Bahçeli 23 Ekim'deki TBMM Grup Toplantısı konuşmasında “bitmiştir” diyerek kapıyı ittifaka kapattı.

Peki ne oldu da AK Parti 23 Ekim'de kapanan kapı 21 Kasım'da (bugün) yeniden açılsın diye bu kadar ısrarcı oldu?

TBMM'de dün AK Parti'nin ve MHP'nin kulislerinde başka konu konuşulmuyordu.

Aradan geçen 29 günde MHP İstanbul, Ankara ve İzmir'de iddialı adaylar arayışına girmiş, Ankara'da Melih Gökçek, İstanbul'da Bedrettin Dalan ve Mehmet Bülent Karataş isimlerini dillendirmişti. Yapılan anketlere göre muhalefet ittifak yapar ve MHP tek başına güçlü adaylar çıkarırsa AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'yı kaybetme riski ortaya çıkıyordu.

KURTULMUŞ VE BOZDAĞ DEVRE DIŞI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu riski ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. Özhaseki'ye MHP'yle yeniden temasa geçme talimatı verdi. Kendisi de Bahçeli'yi davet etti. Bugün gerçekleşecek görüşmeden sonra Özhaseki ile MHP'li Sadir Durmaz'ın görüşmeleri başlayacak.

Bahçeli istemediği için mi? Bir daha yol kazası yaşanmasın diye mi? Çözemedim ama yeni süreçte Numan Kurtulmuş ve Bekir Bozdağ devre dışı tutulacakmış.

MERSİN VE ADANA MHP'YE BIRAKILABİLİR

AK Parti tarafı, MHP'den İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeme kararını yeniden hayata geçirmesini isteyecek.

Etimesgut'ta bir açılışta yaptığı konuşmada Mersin, Adana, Manisa başta olmak üzere mevcut belediyeleri kaybetmek istemediğini ortaya koyan Bahçeli, bu kez görüşmeye ittifak satrancından zaferle çıkmış, oylarını artırmış bir şekilde daha güçlü girecek ve bu üç ilde aday gösterilmemesini isteyecek.

Daha önce “biz o şehirlerde nasıl aday göstermeyiz” diyen AK Parti'liler bu kez İstanbul ve Ankara için Mersin ve Adana'dan vazgeçilebileceğini konuşmaya başladı. Buna karşılık, İzmir için Manisa'dan vazgeçilmesi beklenmiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 26 Ekim'de bütün valiliklere “Tasarruf Tedbirleri” konulu bir genelge göndermiş. Genelgede Orta Vadeli Program'dakiler başta olmak üzere son iki ayda yayınlanan tasarruf önlemleri hatırlatılıyor ve yerel yönetimlerden “ihalesi yapılmamış ya da ihalesi yapıldığı halde başlamamış/başlama aşamasında olan” bütün projelerin askıya alınması isteniyor. Bina yapımı, araç kiralama gibi konulardaki tasarruf tedbirlerini duymuş ve hak da vermiştik ama devletin yılın bitmesine iki ay kala başlama aşamasındaki bütün projeleri askıya alması ekonomik koşullarla ilgili çok parlak bir fotoğraf vermiyor.