Duygusal yaralar tamamen iyileşecek

İyicil Jüpiter ile hayalleri ve bilinçaltını sembolize eden Neptün ve Güneş arasında 10 gün sürecek, ‘büyük su üçgeni' dediğimiz bir görünüm meydana gelecek. Gelecek hafta duygusal yaralar iyileşecek. Çevrenizdekilerin sorunlarına yönelik empati sahibi olabilirsiniz. Duygularınızı objektif biçimde değerlendirmeniz güç olabilir. Fazla hayal kurmanız gerçekleri görmenizi zorlaştırabilir.

Koç ve Yükselen Koç

Özünüzü keşfederken rüyalarınızın etkisi altında kalabilirsiniz. Kazalara çok açıksınız. Gizlilik içinde yürüttüğünüz tüm işleriniz olumlu yönde sonuçlanacak.

İkizler ve Yükselen İkizler

Kariyer anlamında işler yoluna giriyor. Gelecek hafta işinizle ilgili seyahate çıkabilirsiniz. Hem işinizi hem de sağlığınızı ilgilendiren konularda en bereketli haftalardan biri sizi bekliyor.

Aslan ve Yükselen Aslan

Maddi kazançlarınızın arttığı bir sürece giriyorsunuz. Sezgilerinize güvenmeniz gereken bir hafta sizi bekliyor. Ev almak, kredi çekmek için uygun bir dönem.

Terazi ve Yükselen Terazi

İş sebebiyle imza atacağınız projelerle ödül alabilirsiniz. Kariyer alanınızda güzel gelişmeler sizi bekliyor. İşleriniz su gibi akacak. Yatırım anlamında şans sizden yana.

Boğa ve Yükselen Boğa

Arkadaşlarınızdan destek göreceksiniz. Onlarla tatil planı da yapabilirsiniz. Gelecek hafta iletişim, seyahatler, dostluklar, sosyal çevre konusunda şans sizden yana.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Güneş ve Neptün etkileşimi yayıncılık ve iletişim konusunda güzel desteklere işaret ediyor. Yaşamınıza görünmez bir el değişmişçesine bütün işlerinizi hızla halledeceksiniz.

Başak ve Yükselen Başak

Birliktelikleri olanlar sevgilisiyle keyifli, romantik bir hafta geçirebilirler. Çeşitli sözleşmelere atacağınız imzalarla geleceğiniz adına önemli girişimlerde bulunabilirsiniz.

Akrep ve Yükselen Akrep

Yalnızsanız romantik bir ilişki içine çekilebilirsiniz. Kişisel girişimleriniz konusunda hızla yol alacaksınız. Aşk konusunda beş yıldızlı bir hafta sizi bekliyor.

Yay ve Yükselen Yay

Evinizde yapacağınız değişiklikler için gelecek hafta harekete geçebilirsiniz. Her konuda ailenizden destek alacaksınız. Çok yakında bir seyahate çıkabilirsiniz.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Yaratıcılık gerektiren konularda başarılı çalışmalar yapacaksınız. Kötü alışkanlıkları geride bırakacaksınız. Sizi ruhsal anlamda geliştirecek çalışmalara katılabilirsiniz.

Kova ve Yükselen Kova

Yaratıcılığınızı tetikleyecek yeni alanlara yönelebilirsiniz. Manevi konular yaşamınızda daha etkin bir hale gelebilir. Güneş ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim meydana gelecek.

Balık ve Yükselen Balık

Kendinizi güvence altına almadan yeni girişimlerde bulunmayın. Yeni hobiler edinebilirsiniz. Ailenizle ilgili çok istediğiniz bir konuyu ertelemeniz gerekebilir.

GÜNLÜK ASTROLOJİ YORUMLARINIZ

Yaratıcılığınızın ön planda olduğu bugün, dostlarınızla keyifli programlar yapabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili karar alırken güvendiğiniz kişilere danışmanızda yarar var. Karşınıza çıkan fırsatları mutlaka değerlendirin.

KOÇ

Ay'ın Kova burcundaki seyahati sizi sosyal hayatta orijinal fikirleri savunan kişiler arasına dahil edecek. Renkli kişiliğinizle eğlenceli programlar yapacaksınız. Sağlığınıza dikkat edin.

BOĞA

Çıktığınız seyahatlerde maksimum verim elde edebilirsiniz. Kurumsal yapılarla anlaşma imzalamak için aktif bir süreç. Yatırım konularında arkadaşlarınıza güven duymalısınız.

İKİZLER

İletişimi bol, kıvrak zekanızı ortaya koyabileceğiniz bir gün. İki farklı konu hayatınızda önemli bir gündem oluşturabilir. Yaratıcılığınız ve eğitimlerinizle ön plana çıkacaksınız.

YENGEÇ

Yaptığınız işteki başarı kulaktan kulağa yayılacak. Bu dönemden faydalanın. Dostlarınızla çıkacağınız eğlenceli tatil size keyif verecek. Yaptığınız iyiliklerin geri döneceği bir gün.

ASLAN

İkili ilişkilerinizle ilgili aldığınız kararlarınızı çevrenize aktarmak için pek çok fırsat yakalayacaksınız. Eşiniz ya da ortağınızın isteklerini göz ardı etmeden bir denge oluşturun.

BAŞAK

Yeni kariyer fırsatlarıyla karşı karşıya kalacaksınız. Oyuncu ruhunuzu ortaya koymalı ve nabza göre şerbet vermelisiniz. Bunu başarırsanız beklediğiniz kazancı kolayca elde edersiniz.

TERAZİ

Hayatınızdaki ciddi konuları bir kenara itin ve kendinizi şımartın. Uzun zamandan beri maruz kaldığınız baskıcı tavırlar bugün sizden uzak dursun. Sevdiğiniz kişilerle vakit geçirin.

AKREP

Hedeflerinize emin adımlarla ilerlerken biri sizi durdurmak istiyor gibi hissedebilirsiniz. Zorluklarla baş etmek için enerjiniz var. Unutmayın, sabreden derviş muradına ermiş.

YAY

Karşınıza sürprizler çıkabilir. Sezgilerinizi kullanarak olayların temelinde yatan nedenleri ortaya çıkarabilirsiniz. Enerji çalışmalarına katılmak ruh sağlığınıza iyi gelecek.

OĞLAK

Önünüzde beklenmedik kazanç kapıları açılabilir. Dijital dünyanın nimetlerinden faydalanıp müşteri ağınızı genişletin. Sevgilinizin duygusal beklentilerine cevap vermeye çalışın.

KOVA

Seyahat ederken karşılaştığınız kişilerle heyecan veren sohbetlere dalabilirsiniz. Fikirleriniz sosyal ortamlarda sizi bir adım öne çıkaracak. Sert diyaloglardan uzak durun.

BALIK

Sezgileriniz ve düşünce gücünüzle hayatın zorluklarıyla kolayca baş edeceksiniz. Enerji çalışmalarına katılmak, gelecekle ilgili tahminlerde bulunmak üçüncü gözünüzü açacak.