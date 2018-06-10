Ekstrem spor tutkunu koçlardan sudan çıkmayan yengeçlere…

Hayat yorgunluğunu üzerinizden atmanın en keyifli yollarından biri de tatile çıkmak. Özellikle konu herkesin dört gözle beklediği bayram ve yaz tatili olunca, planlar çoktan yapılmaya başlandı bile… Biz de burçları tek tek ele aldık; 2018 yazında hepsini nelerin beklediğini, hangi burcun nasıl tatilden hoşlandığını kaleme aldık…

KOÇ

Yaz tatili için senin olmazsa olmazın hız sevgili Koç! Paraşüt, jet ski, dalış, uçurtma sörfü gibi ekstrem sporlar lazım sana! Bunlar yoksa, tatilde stabil durabileceğini sanmıyorum. Ayrıca uzun yol da seni sıkar. 8-10 saat arabada otur otur; yapamazsın. O yüzden tatile uçakla git. Orada üstü açık bir jip kiralarsın. Safarilere ve trekkinglere katılman şart… Spor ayakkabılarını yanında götürmeyi unutma.

BOĞA

Her alanda olduğu gibi tatil söz konusu olduğunda da konfor Boğa için çok önemli. Parasını çarçur etmek istemeyen bu burç üyeleri daima en iyi, klas ve makul fiyatlı oteli bulmaya çalışır. Zira tatilin amacı onlar için uzunca dinlenmek ve bol bol yiyip içmektir. Her şey dahil oteller tam ona göredir. Otelden çıkmadan 8 öğün yemek, şezlonga uzanıp maksimum dinlenme ve minimum hareket tatil anlayışını özetler.

İKİZLER

Acaba Akdeniz'e mi gitse yoksa Ege'ye mi? Belki yurtdışı da olur ama o zaman da kafası karışıyor. Kalabalık arkadaş grubuyla, geze geze her yerde birer gece mi kalsa? Neyse, Fethiye'den Rodos'a geçer belki bir gün de… Ne olur ne olmaz; pasaportunu mutlaka yanına alsın.

YENGEÇ

Suyu seven Yengeçler için ahşap guletle tekne tatili çok uygun. Böylece gözlerden uzak ve ailesiyle kendi ortamında tatil yapmış olacak. Bol bol balık tutacak ve ailesini besleyecek. Çocukları güvenli şekilde temiz denizlerde yüzecek.

ASLAN

Tatil dediğin ihtişamlı ve lüks olur. Nerede bakayım o en meşhur tatil köyü? Güneşlenmen lazım senin; sen ki güneşin çocuğu! Suda çıkmayan rimel, saçlarını daha gür gösterecek ürünü de al yanında. Bir de selfie çubuğu şart tabii.

BAŞAK

Sekiz ay öncesinden rezerve ettiği otel için en az iki ay araştırma yapar. Otel temiz mi, yeterli hijyene sahip mi? Dolayısıyla en hijyenik, kumsuz, butik, temiz, derli toplu oteli seçer Başaklar. Havuzdaki klor oranını ölçmeye bile çalışabilir.

TERAZİ

Terazi için tatil dediğin, bronz tene sahip olup güzel görünmektir. İnternetten aldığı 8 çeşit bikiniyi ve her bikinisiyle uyumlu havlularını bavuluna sığdırmakta zorlanır. Sonra da arkadaşının seçmiş olduğu bir tatil köyüne doğru yola çıkar. Eşi mutluysa kendi de mutludur.

AKREP

Yılın yorgunluğunu üzerinizden atmak için iyi bir tatil programı yapmalısınız. Masaj yaptırarak vücudunuzu yumuşatabilirsiniz. Plaja inmenizin zamanı geldi. Gözlüklerinizin ardından, sahilde umarsızca güneşlenen kaygısızlar gibi tatil yapmalısınız.

YAY

Doğada en el değmemiş rotayı, en ıssız adayı, en bakir koyu bulmalısınız. Bunu analiz ederken yazı kaçırmadığınıza emin olun! Zira yaz çabuk geçiyor. Öncesinde cennetten bir köşe bulup tepelere tırmanmalı, derin maviye dalıp anın keyfini çıkarmalısınız.

OĞLAK

Farklı kültürler tanıyıp, ruhunuzu zenginleştirmek size iyi gelecek. Akşamları okumaktan zevk alacağınız kitaplar ve sevdikleriniz de yanınızdaysa, değmeyin keyfinize!

KOVA

Bu yaz, maceradan maceraya koşacaksınız. İtalya'da bir bağ evi kiralayıp üzüm yetiştirebilirsiniz. Ya da dostlarınızla buluşup parti verebilirsiniz. Eylül ayını da boş geçirmeyin.

BALIK

Tatil için doğal ortamları tercih edebilirsiniz çünkü doğayı sizin kadar seven başka kimse yok. Kalabalığın sesinin kulaklarınızda olmadığı, huzurlu bir program sizi mutlu eder.

Gökyüzünün Sözcü'sü

Ay, Boğa burcunda seyahat edecek. Yaratıcılığınız ve ileri görüşünüz sayesinde yeni iş fırsatları yakalayabilirsiniz. İmzanızı taşıyacak her türlü organizasyonda başarılı olacaksınız. Sanatsal faaliyetlere katılmak sizi mutlu edecek. Dostlarınızın sorunlarına çözüm arayacaksınız. Duygudan ziyade akıl ve sağduyunuza kulak vererek yeni kararlar almalısınız.

KOÇ

Gelecek hafta yapmayı düşündüğünüz tahsilatları planlayabilirsiniz. İletişim alanında önemli gelişmeler gerçekleşecek. Uzaktan yöneterek insanların çalışma sistemini şekillendirebilirsiniz.

BOĞA

Yöneticinizle fikirlerinizi paylaşmak için plan yapabilirsiniz. Yeniliklere kucak açacağınız, ön plana çıkacağınız, bir gün. Mesai arkadaşlarınızın haklarını yönetime karşı savunabilirsiniz.

İKİZLER

Zihninizde geri plana attığınız konular su yüzüne çıkacak. Çalışma ortamınızda duygusal bir durum patlak verebilir. Topluluk yararına gönüllü çalışmalara katılmak sizi mutlu edebilir.

YENGEÇ

Şefkat yerine güvenle ilgili temalar ön planda olacak. Duygularınızı arka plana atıp rasyonel düşüncelerle hareket etmelisiniz. Arkadaşlıklar alanınızda ruhsal gerginlik yaşayabilirsiniz.

ASLAN

Hafta sonunda ortaklıklar, kariyerle ilgili gelecek planları konusunda önemli kararlar alacaksınız. Özel hayatınızdaki insanla aranızdaki ilişkinin nasıl ilerleyeceğine karar verin.

BAŞAK

Yurtdışı gezisine çıkabilirsiniz. Medya ilişkileri açısından efektif bir gün. Kendinizi topluluklar önünde iyi ifade edeceksiniz. Seyahat sırasında yeni insanlarla tanışacaksınız.

TERAZİ

Metafizik konular ilginizi çekecek. Politika, siyaset gibi konularda sohbet etmek size iyi gelebilir. Topluluk yararına yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Ortaklıklar mercek altında.

AKREP

Duygusal açıdan desteğe ihtiyaç duyacaksınız. Sevgilinizin yoğun ilgisi size çok iyi gelecek. Arkadaşlarınızla yapacağınız organizasyonlar ön plana çıkacak. İletişim kurarken dikkat edin.

YAY

Mesai arkadaşlarınızın kararlarını onaylayacaksınız. Yurtdışı planları yaparken çevrenizin fikirlerine kulak verin. İhtiyaçlarınız için alışverişe çıkabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin.

OĞLAK

Arkadaşlarınızdan gelen davetleri geri çevirmeyin. Eğlenceli ortamlarda bulunmaktan keyif alabilirsiniz. İşyerinde özel toplantılar yapmak hayatınıza farklı bir bakış açısı kazandıracak.

KOVA

Taşınma, tadilat gibi olaylar açısından uygun bir gün. Evde misafir ağırlayabilir, keyifli davetlere imza atabilirsiniz. Orijinal fikirlerin konuşulduğu sohbetler hoşunuza gidecek.

BALIK

Kardeşlerinizle kurduğunuz ilişkiler konusunda olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. İş projeleri geliştirebilirsiniz. Arabanızı yenileyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla keyifli bir gün geçireceksiniz.