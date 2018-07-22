Gelecek hafta başrolde Mars var

Bu hafta yine bir tutulmayla karşı karşıyasınız; hem de bu sefer başrolde Mars var! İki hafta özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissedeceksiniz. Güneş ile Uranüs arasındaki sert bir görünümün etkisiyle zorlu bir çarşamba, perşembe ve cuma sizi bekliyor olacak.

Gelecek hafta Merkür, üç haftalık Aslan burcundaki geri hareketine başlıyor. Bu süre boyunca yeni hiçbir şeye başlamayın. Yeni elektronik alet satın almayın, hiçbir sözleşmeye imza atmayın, yeni projelerden ve işlerden uzak durun.

Önemli kararlardan uzak durması gerekenler

İlişkiler konusunda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Özel hayat bakımından beklentilerinizi en aza indirgeyin. Eğer birileriyle flört başlangıcı yapmak istiyorsanız, planınızı ertelemenizde yarar var. Finansal anlaşmalardan, alım satım işlerinden uzak durmanızda fayda var. Başak, Balık ve yükselen burcu bu olanların sözü edilen konularda özen gösterin.

En mücadeleci

Gelecek hafta tutulmadan en çok Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar etkilenecek. Bu kişiler özgürlüğünü elde etmek için en çok mücadele verecek olanlar arasında yer alıyor.

Riskten en uzak durması gerekenler

Çarşamba, perşembe ve cuma günlerini etkileyecek Güneş ile Uranüs etkileşimi yüzünden sabrınız taşabilir. Bugünlerde kariyerle ilgili risk almamalısınız çünkü iş konusundaki talepleriniz yöneticileriniz tarafından karşılanmayabilir. Özellikle Aslan, Boğa ve yükselen burcu bu olanlar sözü edilen alanlarda dikkatli olmalılar.

GÜNLÜK ASTROLOJİ YORUMLARINIZ

Aslan burcu bir ay boyunca Güneş'e ev sahipliği yapacak. Bunun etkisiyle neşeli etkinliklere katılıp sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Özel hayatınızda meydana gelecek değişiklikler sizi şaşırtabilir.

KOÇ

Ekstrem sporlar yapmak, yeni hobiler edinmek için harika bir hafta sonu sizi bekliyor. Beklenmedik davetlere katılabilirsiniz. Felekten bir gün geçirip eğlenebilirsiniz.

BOĞA

Bir ay boyunca özel hayatınız ve kariyerinizle ilgili konular ön plana çıkacak. Bugünü evinizde parti vererek değerlendirebilirsiniz. Kafanızdaki sorunları geriye atmalısınız.

İKİZLER

Yaratıcılığınızı rahatça ortaya koyacağınız bir döneme adım atıyorsunuz. Kardeş ve yakın akrabalarınızın desteği hayatınızı kolaylaştırabilir. Bir proje için ön hazırlık yapabilirsiniz.

YENGEÇ

Yeteneklerinizi kazanca dönüştürebilir, yeni iş anlaşmalarına dahil olabilirsiniz. Maddi kazancınız ve harcamalarınız arasında denge kurun. Sportif faaliyetlere katılacaksınız.

ASLAN

Sıcak havalar yüzünden dolaşım sisteminize özen göstermeyi ihmal etmeyin. Yemek, içmek gibi konuları abartmaktan kaçının. Hafta sonunda davetler arasında mekik dokuyacaksınız.

BAŞAK

Hayatınızdaki otorite figürlerinin bencil tavırlarını yönetmeniz gerekebilir. Bu sırada ruh sağlığınızı korumayı ihmal etmeyin. Çevrenizdeki kişiler menfaatlerini gözetmek isteyebilir.

TERAZİ

Hayatınıza renk gelecek. Alanında tanınmış kişilerle bugün bir araya gelebilirsiniz. Toplumun itibar ettiği ortamlarda zerafetinizi sergilemek için bugünü değerlendirin.

AKREP

İş hayatınızda ulaşmak istediğiniz hedefleri rahatlıkla elde edeceksiniz. Otorite figürlerinden maddi, manevi destek göreceksiniz. Evlenmek, iş değiştirmek günün ana temaları olacak.

YAY

Keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Hayatınıza ilginizi çekecek felsefi bir konu dahil olabilir. Yurtdışından gelen bir dostunuzun hayata dair fikirleri maceracı ruhunuza çok iyi gelecek.

OĞLAK

Ufkunuzu aşka ve sevgiye açmanızın zamanı geldi. Kişisel beklentilerinizin tavan yaptığı bir dönemde olabilirsiniz. Bunu, uyumlu bir şekilde hayat arkadaşınıza ifade etmelisiniz.

KOVA

İkili ilişkiler konusunda önemli değişiklikler olabilir. Sevgilinizden ayrılırsanız hiç üzülmeyin çünkü yeni bir aşk hikayesi hayatınızı dolduracak. Neşeli bir hafta sonu sizi bekliyor.

BALIK

Gündelik hayatınızda yoğun günler sizi bekliyor. Kalp sağlığınızı kontrol ettirmek için randevu alabilirsiniz. İş yerinizden hiç ummadığınız biri bugün size aşkını ilan edebilir.