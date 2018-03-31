Gökyüzünün Sözcü’sü

KOÇ

Venüs, Boğa burcuna geçiş yaparak size maddi kazanç anlamında rahat bir nefes aldıracak. Artık keyif yapmanızın zamanı geldi.

BOĞA

Güzellikle ilgili konularla ilgilenmek size iyi gelecek. İkili ilişkilerinizde huzur aramanın tam zamanı. Bu dönemin kıymetini bilin.

İKİZLER

Bu aralar gizli ilişkilere yelken açabilirsiniz. Size karşı platonik duygular besleyen birinin farkına varacaksınız.

YENGEÇ

Arkadaşlıklar alanınızda iyimser rüzgarlar esiyor. Bugünü dostlarınızla keyif yaparak geçireceksiniz.

ASLAN

Keyifli ve huzurlu bir hafta sonu sizi bekliyor. Ailenize vakit ayırmalı ve yaşam alanınıza konfor katmak için yardım almalısınız.

BAŞAK

Arkadaşlarınızla kuracağınız iletişim konusunda kalıcı çözümler gündeme gelecek. Yabancılarla sözleşmeler imzalayabilirsiniz.

TERAZİ

Sevgilinizin kalıcı desteği size ödemelerle ilgili rahat bir nefes aldıracak. Cinsel hayatınız için keyifli bir dönem.

AKREP

Sevgilinizle aranızdaki soğukluk sona erecek. Sıcak bir ilişki yaşamanız için evren size destek olacak.

YAY

İçinde bulunduğunuz sıkıntılı dönemde çevrenizdekiler size yardımcı olmak için her şeyi yapacak. Çikolatadan uzak durun.

OĞLAK

Venüs, Boğa burcuna geçerek size keyifli bir dünyanın kapılarını açacak. Sevdiğiniz kişiyle yaşamın tadını çıkartacaksınız.

KOVA

Ev hayatınıza huzur, konfor ve güven ortamı hakim olacak. Dostlarınızla birlikte hafta sonu programı yapmak size keyif verecek.

BALIK

Yeteneklerinizi yeniden keşfetmenizi sağlayacak bir projede çalışacaksınız. Kardeşinizle aranızdaki bağı güçlendirmelisiniz.