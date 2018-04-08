Gökyüzünün Sözcü’sü

KOÇ

Ay, Oğlak burcunda seyahat ederken sizi ciddiyete davet edecek. İşle ilgili faaliyetleri hafta içine bırakmalısınız. Ailenizle vakit geçirin.

BOĞA

Bugünü günübirlik bir seyahatle renklendirebilirsiniz. Sanatla uğraşmak size iyi gelecek. Bir heykel atölyesi etkinliğine katılabilirsiniz.

İKİZLER

Kendinize mutlaka vakit ayırın. Kemikleriniz ağrıyorsa yürüyüşe çıkın. Kardeşinize vakit ayırmalısınız.

YENGEÇ

Sevgilinizin tavırları sizi bunaltabilir. Herkes kendine düşen görevleri yerine getirdiğinde ortada sorun kalmayacak.

ASLAN

Gereksiz sorumluluklardan kurtulmak için çözüm üretebilirsiniz. Yaşlıların sağlık konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir.

BAŞAK

Hafta sonunu çocuğunuzun ya da sevgilinizin isteklerine cevap vererek geçirmeniz gerekebilir. Dostlarınızla birlikte olun.

TERAZİ

Yarım kalan işlerinizi tamamlamak için harika bir gün.. Yaşam alanınızın dekorasyonunu değiştirebilirsiniz.

AKREP

Günübirlik kültür gezilerine katılabilirsiniz. Kurslara katılmak ve eğitim almak ufkunuzu açacak.

YAY

Herkese yardım etmekle öz değerinizi yükselteceğiniz bir gündesiniz. Kazancınızla ilgili heyecanlı kararlar almak sizi yüreklendirir.

OĞLAK

İkili ilişkilerden ekstra sevgi ve şefkat beklemek en doğal hakkınız. Hayatınızdaki kadınların değerini anlayacaksınız.

KOVA

Zihninizi kolektif bilince açmalısınız. Ruhani konular için ideal bir dönem. Meditasyon çalışmaları yapmak sizi rahatlatacak.

BALIK

Haftanın son gününü dost ve arkadaşlarınızla geçirin. Temiz havada vakit geçirmek hem sizi hem de çevrenizi mutlu eder.