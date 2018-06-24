Hareketli bir haftaya hazır olun

Satürn etkisiyle Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek. Gelecek haftanın ‘en'ler listesine Venüs ile Jüpiter arasındaki sert görünüm damga vuracak. Merkür'ün Aslan burcuna geçeceği bu dönemde eğlenceli konulara yönelecek ve pratik zekanızla sorunların üstesinden geleceksiniz.

Gündemde sorumluluk var

Satürn etkisiyle Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek. Herkesin odak noktasında yapılması gereken işler, sorumluluklar olacak. İş dünyasıyla ilgili ekonomik konular ön plana çıkacak. Bu Dolunay'da yeni bir iş kurabilir, disiplinli çalışabilir ve kendinize çekidüzen verebilirsiniz. Ciddiyetle halledilmesi gereken işlerin üzerine gideceksiniz. Para kazanmaya odaklanmak için iyi bir süreç olabileceğini düşünmek pek yanlış olmaz.

En lükse düşkün

Yoğun bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Venüs ile Jüpiter arasındaki sert görünüm nedeniyle gelecek hafta boyunca önce ilişki, sonra da yeme-içme ve para harcamayla ilgili abartılı davranışlar sergileyebiliriz. Özellikle Akrep, Aslan burcu olanlar, yükselen burcu bu olanların harcamaları ve lükse düşkünlükleri artabilir. Hafta boyunca kilo alabilirsiniz. O yüzden yiyip içtiklerinize dikkat edin.

En yaratıcı

Merkür, Aslan burcuna geçerek zihninizi daha eğlenceli konulara yöneltecek. Aklınız çözüm odaklı, yaratıcı, eğlenceli ve hızlı bir şekilde çalışmaya başlayacak. Hayatınızdaki tüm krizleri yaratıcı, eğlenceli fikirlerle çözmeye çalışacaksınız. Samimi hareketlerinizi en doğal şekilde ifade edeceksiniz. Aslan, Kova ve yükselen burcu bu olanlar açısından, iletişim konusunda oldukça eğlenceli, hareketli bir hafta sizleri bekliyor.

İş hayatı en sorunlu

Güneş ve Satürn arasındaki sert görünümle hafta boyunca yönetici pozisyonundaki insanlarla ilişki kurmakta zorlanabilirsiniz. İş hayatında sizden arzu edilen verimi alamayabilirsiniz. İstemediğiniz sorumlulukların altına girmek zorunda kalabilirsiniz. Özel hayatta ve ortaklıklarda ayrılıklar söz konusu olabilir. Özellikle Yengeç, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar tüm bu olup bitenden birinci derecede etkilenebilir. Dikkatli olmanız gereken bir hafta sizi bekliyor.

GÜNLÜK ASTROLOJİ YORUMLARINIZ

Yeni kararlar almak isteyeceğiniz bir dönem başlıyor. Duygularınızı açıkça ortaya koyarsanız sevdiklerinizle aranızdaki tüm sorunları kolayca çözebilirsiniz. Evinizi değiştirmek ya da çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz.

KOÇ

Ay'ın Akrep burcundaki seyahati hayatınıza derin anlamlar katacak. Yurtdışında yaşama fikrine sıcak bakacaksınız. Uyulması gereken kuralların içeriğini saptayın.

BOĞA

Sevgilinizle ilgili önemli konuları masaya yatırmalısınız. İlişkinizdeki enerjiyi açığa çıkarabilirsiniz. Çocuk ya da ev sahibi olmak gibi ciddi konular zihninizi kurcalayacak.

İKİZLER

Bugün meditasyon yapmaya vakit ayırıp ruhunuzu dinlendirin. Sevdiklerinizle vakit geçirin ve deniz kenarında yürüyüşe çıkın. Ofisinizde köklü bir temizlik yapın.

YENGEÇ

Hayattan aldığınız keyfin kilit noktalarını tespit edin. Ailenizle vakit geçirmek size iyi gelecek. Dostlarınıza beslediğiniz duyguların karşılık olup olmadığını anlamaya çalışın.

ASLAN

İçsel bir yolculuğa çıkıp mutlu olup olmadığınızı çözün. Kendinize sorduğunuz bu türde sorular burcunuzda tutulan Ay'ın da etkisiyle size radikal dönüşümler yaşatacak.

BAŞAK

Derin bir konuyu kaleme almak isteyebilirsiniz. Kardeşinizin hayatındaki sır perdesini açmak için yeni adımlar atacaksınız. Evle ilgili işlerinizi tamamlayın.

TERAZİ

İç dünyanızdaki dinamiklerle bağlantı kurmalısınız. Öngörüsü açık bir kadından gelecek hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kazancınızın bereketini artıracaksınız.

AKREP

Ay'ın burcunuzdaki seyahati tüm ilgiyi üzerinize toplamanıza yardımcı olacak. Yalnız kalmak için bugün yoga öğretisinden faydalanmak isteyeceksiniz.

YAY

Felsefi konulara duyduğunuz ilgi artacak. İnsanın toplumdaki rolünü sorgulamaktan keyif alacaksınız. Sevdiklerinizin yanında olmak sizi mutlu edecek.

OĞLAK

Duygusal krizler konusunda dikkatli olmalısınız. Arkadaşlarınızla ilişkileriniz konusunda dikkatli olun. Kıskançlıkla uğraşmak istemiyorsanız kadınlardan uzak durun.

KOVA

Ev hayatınızda sorunlar çıkabilir. Aile üyelerinin tartışmaları sizi üzmesin. Özgürlük ve mutluluk temalarına bağlı kalarak hayatın tadını çıkarmalısınız.

BALIK

Seyahat planı yapmak için harekete geçebilirsiniz. Farklı öğretilere ilgi duyabilirsiniz. İç dünyanıza kulak verin. Akademik çalışmalar konusunda son kararınızı verin.