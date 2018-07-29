Kanlı ay tutulmasının günlük hayatımıza etkileri

Bu yüzyılın en uzun süren tutulması geçtiğimiz cuma günü meydana geldi. Etkileri ise önümüzdeki iki ay boyunca sürecek. Tutulma hem uzun sürmesinden dolayı hem de işin içinde Mars olduğundan dolayı çok önemli…

Kimseye zarar vermeyin

Hepimiz tahammülümüzün azaldığı, özgürlük kazanmak istediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte asıl mesele, işin içinde Mars olduğu için, öfkelenmemek, kendinize ve çevrenizdeki insanlara zarar vermemek. Sizler yine hayatınızda önemli devrimleri yapın ama sakince, uslu uslu. Zira tutulmanın etkisiyle öfkeyle kalkan zararla oturacak. İstifalara boşanmalara, ayrılıklara ve kazalara açık bir dönem…

28 Ağustos'a dikkat!

Hayatınızda yapmayı düşündüğünüz tüm köklü değişimleri 28 Ağustos'tan sonraya ertelemenizde fayda var. Zira hem Merkür hem de tutulmanın başrolü Mars geri harekete geçiyor.

Tutulmanın etkileri

Aslında tutulmanın etkileri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Atina'da meydana gelen yangın, uçaklarla ilgili yaşanan gelişmeler, sel felaketleri, Mars'ta göl bulunması gibi olaylar hep Kova burcunda meydana gelen tutulmanın etkileri arasında yer alıyor.

Her türlü sistem tehlike altında

Sözünü ettiğimiz zaman diliminde teknolojik olarak çağ atlayacağımız kesin ama diğer taraftan siber saldırılarda da artışlar söz konusu. Aynı şekilde siber suç oranında artışlar olabilir. Teknolojik, siber mücadeleler, internet savaşları söz konusu. Şifreler, banka hesapları, internet üzerinde yürütülen her türlü sistem tehlike altında. Bugünlerde ayrıca elektrik çarpmalarına dikkat edin. Elektrikli aletleri tamir etmeye kalkmayın.

Benzeş gökyüzü konumu

Tutulmanın etkisiyle grevler, iş bırakmalar gündeme gelebilir. Bu tutulma ve 11 Ağustos'ta meydana gelecek olan Aslan burcundaki Güneş tutulması, 99 senesinde meydana gelen depremle benzeş bir gökyüzü görünümüne sahip. Uranüs'ün Boğa burcunda yer almasından dolayı, bu süreç büyük depremlerin habercisi olabilir.

Ekonomi eylülde düzlüğe çıkıyor

Türkiye açısından bu dönemin etkileri en çok ekonomik olabilir. Ekonomik istikrarı ağustos sonuna kadar yakalamak pek kolay olmayacak. Eylül itibarıyla ise ekonomik olarak daha rahat bir düzene geçmeye başlayacağız.