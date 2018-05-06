Kararlarınızın arkasında durun

Gelecek hafta çok hareketli geçecek. Venüs ile Neptün'ün sert kontağı ilişkilerde gerçekçi olmayı zorlaştırırken, Merkür ile Plüton kuşku seviyesini artırabilir. Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle kararlarınızın arkasında durabilirsiniz.

Koç ve Yükselen Koç

Hassas ve alıngan olabilir; kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Kazançlarla ilgili konularda harekete geçmekte yavaş davranabilir, kendinizi fazlaca sağlama almak eğiliminde olabilirsiniz.

Boğa ve Yükselen Boğa

Finansal konularda yanlış kararlar vermeye meyilli olabilirsiniz. Bu nedenle adımlarınıza dikkat etmenizde yarar var. Yaratıcılık gerektiren işlerle ilgili konularda güzel gelişmeler yaşanacak.

İkizler ve Yükselen İkizler

Yeni tanışacağınız kimseleri olduğu gibi değerlendirin. Gelecek hafta yaşamınızda size engel olan konulardan kurtulma, yeni kararlar alıp güvenli adımlar atacağınız bir dönem olacak.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Gelecek hafta sizden yaşça büyük arkadaşlarınızla ilişkilerde zorlanmalar meydana gelebilir. İş hayatından kazandığınız gelirleriniz artabilir. Hayatınıza yeni insanlar katabilirsiniz.

Aslan ve Yükselen Aslan

Birlikte çalıştığınız kişilerden çok güzel destekler alabilirsiniz. Fikirlerinizi üstlerinize kabul ettirmek her zamankinden çok daha kolay olacak. Geleceğe dair önemli kararlar alacaksınız.

Başak ve Yükselen Başak

İki aydır aksayan işleriniz hız kazanmaya başlayacak. İsteklerinize hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz. Yabancı uyruklu kişilerle veya yabancılarla daha çok iletişim içine girebilirsiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi

Risk içeren yatırımlardan uzak durmanızda fayda var. İhtiyacınız olan krediyi almak için bankaları araştırabilirsiniz. Zihnen yoğun bir hafta sizleri bekliyor. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Akrep ve Yükselen Akrep

Her konuda dostlarınızdan destek görebilir, hedeflerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Yeni sözleşmeler imzalamak için çok uygun bir hafta. Sevgilinizin sözlerine kulak verin.

Yay ve Yükselen Yay

Önümüzdeki 10 günlük süreçte ayağınıza gelen mesleki ve maddi fırsatları iyi değerlendirmelisiniz. Çalışma ortamınızda huzur ve başarıyı yakalamanız çok daha kolay olacak.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Yurtdışıyla ilgili işleriniz yolunda gitmeyebilir. Eğer yalnızsanız önümüzdeki 10 gün aşka bir şans daha vermeniz gerekebilir. Hobilerinize vakit ayırabilir, yeni ilgi alanları edinebilirsiniz.

Kova ve Yükselen Kova

Ailenizle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Taşınmak için kolları sıvayabilirsiniz. Yuva, aile, emlak alım-satımı, aile içi ilişkiler konusunda keyifli, kazançlı, şanslı zamanlar sizi bekliyor.

Balık ve Yükselen Balık

Gelecek hafta önemli sözleşmeler gündeme gelebilir. Bu imzalar bazılarınız için evlilik yolunda atılan adım olabilir. Yakın yerlere seyahat yapmayı planlayabilirsiniz.

GÜNLÜK ASTROLOJİ YORUMLARI

KOÇ

Evde çıkan tartışmalar öfkelenmenize neden olabilir. Anne veya eş gibi kadın figürleriyle tartışmaktan kaçınmalısınız. Sevdiklerinizin kalbini kırmamaya çalışın.

BOĞA

Bugün evde vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Uzaklardaki tanıdıklarınızın ciddi sorunlarına çözüm bulmak size düşebilir.

İKİZLER

Krizlere açık bir gün sizi bekliyor. Meditasyon yapmak ruhunuza iyi gelebilir. Yalnız olmanın keyfini çıkarın. Doğada zaman geçirmek için çaba harcayın.

YENGEÇ

Sevgilinizle farklı bir program yapabilirsiniz. Birlikte film izlemekten keyif alabilirsiniz. İletişimde zorlukların yaşanacağı bu günde kendinizle baş başa kalın.

ASLAN

Yaşlıların sağlık sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Teknik arızaların hafta sonunuzu zehir etmesine izin vermeyin. Kendinizi sosyal yaşamın içine atın.

BAŞAK

Sevgilinizin kaprisli ve baskıcı tavırları sabrınızın taşmasına neden olabilir. Çocuğunuza karşı sert bir tutum sergileyebilirsiniz. Tek başınıza kalıp stresinizi dengeleyin.

TERAZİ

Aile içi meseleler bir kadın yüzünden çıkmaza girebilir. Sakinliği elden bırakmayın. Adalet duygunuzla taraflar arasında dengeyi sağlamalısınız. Mutlu olmak sizin elinizde.

AKREP

Kazalara, yaralanmalara, sakatlıklara açık bir gündesiniz. Bedeninizin isteklerine kulak verirseniz iskelet sisteminizi rahatlatarak iç huzuru yakalarsınız.

YAY

Vücudunuzdaki toksinleri atmak için doğru zaman. Çıplak ayakla çimenlerde yürümelisiniz. Para sıkıntısı ve zorlu yaşam koşullarını zihninizden uzaklaştırın.

OĞLAK

Eklemlerinizin kasıldığını hissederek uyanırsanız, hayatı fazla ciddiye alıyorsunuz demektir. Başarı hırsının fazlası zarar getirir. O yüzden kendinizi zaman zaman şımartın.

KOVA

İçinizde bir öfke duyarsanız, bilinçaltınızda negatif düşünceler birikmiş demektir. Bugün bir ağacın altına oturup uzun bir süre yeşile odaklanın. Hayatı basitleştirmek sizi mutlu edecek.

BALIK

Yeteneklerinize kulak verin. Arkadaşlarınızın arasında fikir ayrılıkları çıkabilir. Sakın kimse için hakemlik yapıp, sorumluluk üstlenmeyin. Baharın tadını çıkarın.