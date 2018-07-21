Kova burcunda ay tutulması haftası

Gelecek haftanın en önemli gündem maddesi, Mars etkisiyle Kova burcunda meydana gelecek Ay tutulması. Bu farkındalık sürecinde duygusal açıdan yıpratıcı etkiler söz konusu. Uzun vadeli projeler içindeyseniz enerjinizi işinize odaklamalısınız.

Koç ve Yükselen Koç

Tutulmada hem Mars hem de Uranüs etkili olacağından bir arkadaşınızla aranız açılabilir. Yeni dostluklara yelken açmak isteyebilirsiniz. Bu aralar geçimi zor birine dönüşebilirsiniz. Çok eğlenceli bir davete katılabilirsiniz.

İkizler ve Yükselen İkizler

İş arıyorsanız, çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Yasal olarak sizi zor duruma düşürecek hareketlerde bulunmayın. Yolculuklarınız stresli geçebilir. Sizi kavgaya bulaştıracak durumlar söz konusu olabilir.

Aslan ve Yükselen Aslan

Sevgilinize evlenme teklif edip, ilişkinizi heyecan verici bir noktaya taşımak isteyebilirsiniz. Eğer bir ortağınız varsa, sizden sakladığı bir takım bilgiler ortaya çıkabilir. İş hayatına bakış açınızı değiştirmenin tam zamanı.

Terazi ve Yükselen Terazi

Hayatınızda kimse yoksa ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki yaşayabilirsiniz. Evliyseniz eşiniz size hoş bir sürpriz yapabilir. Yaratıcı projeleriniz için zaman ve para harcamanız gerekebilir. İsteklerinizi sorgulayabilirsiniz.

Yay ve Yükselen Yay

Sevgilinizle spontane bir tatile çıkabilirsiniz. Sözleşme imzalamak için 20 Ağustos'u beklemenizde yarar var. Akrabalarınızın hayatında dramatik gelişmeler söz konusu olabilir. Bu süreçte onlara yardım etmeniz gerek.

Kova ve Yükselen Kova

Hayattan beklentiniz, yetenekleriniz, dış görünümünüz ve kişisel istekleriniz gelecek haftanın ana temaları olacak. Spora başlayabilirsiniz. Hayatınızın gidişatıyla ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz.

Boğa ve Yükselen Boğa

İşle ilgili konular hayatınızın odak noktası haline gelecek. Önemli bir projenin parçası olmak için teklif alabilirsiniz. Aile ilişkileri konusunda ciddi bir tartışmaya tanık olabilirsiniz. Öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Ortaklı bir iş yapıyorsanız gelirinizde artış meydana gelebilir. Kafanızda oluşan ev alma fikri konusunda harekete geçebilirsiniz. Bankacınızın yapabileceği hata yüzünden gerilebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin.

Başak ve Yükselen Başak

İş ortamınızda bazı değişiklikler olabilir ve size sürpriz bir konum teklifi gelebilir. Hayatınızı yeniden düzenlemeniz gerekebilir.

Akrep ve Yükselen Akrep

Ofisinizi evinize taşımak isteyebilirsiniz. Aile büyüklerinin sağlığıyla ilgili olumsuz koşullar oluşabilir. Ortaklıklarla ilgili zorlayıcı durumlar söz konusu olabilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Kazancınızı artırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bu tutulma döneminde kredi çekip ev ya da araba alabilirsiniz. Çocuklarınızla ya da hayatınızı paylaştığınız kimseyle ilgili masraflar çıkabilir.

Balık ve Yükselen Balık

Sağlık probleminiz gelecek hafta sona erebilir. Tutulma sürecinde birçok insanın sırrına ortak olabilirsiniz. Para kazanmakla ilgili ilginç fikirler geliştirebilirsiniz.

GÜNLÜK ASTROLOJİ YORUMLARINIZ

Ay, Akrep'teki yolculuğuna devam ediyor. Finansal konularda bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Fakat bu konuda gergin olmanıza gerek yok çünkü sağduyunuz sayesinde tüm sorunları halledeceksiniz.

KOÇ

Ödemeler konusunda gecikme yaşayabilirsiniz. Libidonuzun yükselişte. Bu süreçte sevgilinizle tutkuyu paylaşmanız çok önemli. Sosyal sorumluluk projelerine katılacaksınız.

BOĞA

Sevgiliniz sizden bugün özel ilgi bekleyecek. Onun özel hissetmesini sağlayacak güzel bir akşam yemeği organize edebilirsiniz. Sevginin, tutkuyla buluştuğu bugünün keyfini çıkartın.

İKİZLER

Arkadaşlarınızla duygusal krizler yaşayabilirsiniz. İşi bırakmak isteyenler bunu dile getirebilirler. Sakinliğinizi korumak için kararlı olmalısınız çünkü sessizlik kazandırır.

YENGEÇ

Sosyal hayatınız renklenecek. Çocuk yapmak isteyenler bu dönemde güzel haberler alabilir. Çocuğunuzun eğitim hayatı ya da spor faaliyetlerindeki başarısı sizi çok mutlu edecek.

ASLAN

Eşinizle aranızdaki gerginlik su yüzüne çıkacak. Bu süreçte sakin kalıp öfkeli ortamın yatışmasını beklemelisiniz. Ev içinde dekorasyon değişikliği yapmak sizi mutlu eder.

BAŞAK

Arabanızı servise götürmek, ofise yatırım yapmak, şirket kurmak için iyi bir dönem. Bugünlerde zihniniz adeta bir dedektif gibi çalışacak. Eğitime yatırım yapacaksınız.

TERAZİ

Sürdürdüğünüz bir projeyi tamamlayıp paranızı tahsil edebilirsiniz. Miras konularıyla ilgili yeni gelişmeler söz konusu. İç sesinize kulak vererek yeteneklerinizi ortaya çıkartın.

AKREP

İkili ilişkiler konusunda önemli bir dönemece girmek üzeresiniz. Kıskanmak ve şüphelenmek fiillerini yaşamınızdan çıkarmalısınız. Boşaltım sisteminiz açısından hassas bir dönem.

YAY

Ailenize ve arkadaşlarınıza daha fazla vakit ayırmalısınız. Sevdiklerinizin dertlerine ortak olup onlara destek vermek sizi mutlu edecek. İş hayatındaki yorgunluğunuzu sporla atın.

OĞLAK

Sevmenin ve sevilmenin tadını çıkartın çünkü hayat paylaştıkça güzel. Akşam keyifli bir yemeğe çıkıp dostlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Gelecek hedeflerinize ışık tutan bir gün.

KOVA

Annenizle ilişkiniz konusunda gerginlik yaşayabilirsiniz. Ev ve kariyeriniz arasındaki yoğunluk yüzünden yorgun düşeceksiniz. İş değişikliği isteyenler harekete geçebilir.

BALIK

Bugün akademik konularla ilgili araştırma yapabilirsiniz. Uçakta tanışacağınız birine karşı ilgi duyabilirsiniz. Aranızda zamanla tutkulu bir ilişki doğabilir. Sağlığınıza özen göstermelisiniz.