Mars, Oğlak burcunda

Gelecek haftanın en önemli gökyüzü olayı Mars'ın Oğlak burcuna geri dönüşü olacak. Bu süreçte aşk hayatından kariyer alanına pek çok burç çeşitli değişikliklerle karşı karşıya gelecek…

Temposu en yoğun

Bu haftayı en yoğun tempoda geçirecek olanlar Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Nefes alacak vakitleri olmayacak Oğlaklar, gelecek hafta boyunca sürekli koşuşturacaklar.

Aşk konusunda en şanslı

Merkür ile Venüs arasında harika bir etkileşim var. Önümüzdeki hafta, romantizm ve aşk itirafları havada uçuşacak. Romantizm konusunda en şanslı burçlar Aslan, Kova, Terazi, Koç ve yükselen burcu bu olanlar olacak.

Ruhsal gelişime en açık

Jüpiter ile Neptün arasında harika bir görünüm meydana gelecek. Bu durumun etkisiyle, şefkatli, yaratıcı, sanatsal eğilimler artacak. İlham verici keşiflerin yapılacağı bu haftada ruhsal yanınız gelişecek. Gelecek haftanın ruhsal gelişime en açık burçları Akrep, Balık ve yükselen burcu bu olanlar olacak.

Özgürlüğüne en düşkün

Uranüs'ün etkisiyle özgürlüğe çok daha düşkün olacaklar ise Boğa ve yükselen burcu Boğalar olacak.

İş hayatında en çok değişiklik yaşayacaklar

Tutulmalar sayesinde kariyer konusunda önemli gelişmeler yaşayacak olanların başında Yengeç ve yükselen burcu Yengeçler geliyor.

Finansal anlamda en rahat

Gelecek hafta maddi konularda en rahat hareket edecekler olanlar Yay ve yükselen burcu Yay olanlar.

Sağlığına en çok dikkat etmesi gerekenler

Sağlık konusunda en çok dikkat etmesi gerekenlerin başında İkizler, Başak ve yükselen burcu bu olanlar geliyor.

GÜNLÜK ASTROLOJİ YORUMLARINIZ

Ay, Başak burcunda seyahat edecek. Bu süreçte pek çok konuda fikirlerinizi açıkça ortaya koyabilirsiniz. Mutlu olmak için atmanız gereken adımların ne olduğuna karar vermeniz gerek. İnatçı tavırlar sergilemekten kaçınırsanız, iş hayatında daha mutlu olursunuz.

KOÇ

Verimli bir gün sizi bekliyor. Cesaretle aldığınız kararları uygulayabilirsiniz. Çocuklarınızın eğitim hayatında heyecanlı başlangıçlar söz konusu olabilir.

BOĞA

Bugün kendinizi üretken hissedebilirsiniz. İş hayatınızda çaba harcadığınız alanlarda somut geri dönüşler almaya başlayacaksınız. Öfkenizi kontrol ederseniz her konuda zafer sizin.

İKİZLER

Evle ilgili konularda karınca misali çalışkan olacaksınız. İş ve ev arasındaki trafiği ciddiyetle organize edeceksiniz. Yeni gayrimenkul konularıyla ilgilenmeye zaman ayırın.

YENGEÇ

Pek çok işi aynı anda çözeceksiniz. Kardeşinizle konuşmaya fırsat bulamadığınız konuları gündeme getirebilirsiniz. Bu güzel sohbete komşularınız da dahil olabilir. Sağlığınıza dikkat.

ASLAN

Çok hareketli bir gün geçireceksiniz. Cesaret gerektiren işlerde başarı şansınız oldukça yüksek. Yeter ki aşırı kibirin kurbanı olmayın. Kalbinizi her zaman sevgiyle doldurun.

BAŞAK

Burcunuzda seyahat eden Ay, isteklerinizi karşınızdakilere daha kolay aktarmanıza yardım edecek. Analitik zekanızla faydalı olmak ve çabalarınızın karşılığını görmek sizi mutlu eder.

TERAZİ

Uzun zamandır arka plana ittiğiniz işlerinizle ilgilenmelisiniz. Topluluklar önünde çıkıp kamu yararına olan bir konuyu gündeme getirmelisiniz. Sağduyulu olmak size avantaj sağlayacak.

AKREP

Başak burcunda seyahat eden Ay, arkadaşlarınıza vakit ayırmanız gerektiğine işaret ediyor. Onlara yardım etmek, fikir vermek, ortak çalışmalar yapmak konuları ön plana çıkabilir.

YAY

Kariyerinizi ilgilendiren konularda her işi detaylı şekilde ele alacaksınız. Yeni asistanınız ona verdiğiniz görevleri başarıyla yerine getirecek. Sorumluluklarınızı devretmeniz gerekebilir.

OĞLAK

Aniden yurtdışına seyahate çıkmaya karar verebilirsiniz. Uzaklardan gelen bir arkadaşınızla vakit geçireceksiniz. Tutkuyla ele aldığınız konuları azimle tamamlama isteği duyacaksınız.

KOVA

Ödemeler, alacaklar masaya yatırılması gereken temalar arasında yer alıyor. İş hayatınızda başarılı olmak için göstereceğiniz çaba takdir edilecek. Müşteri sayınızda artış olacak.

BALIK

İkili ilişkiler konusunda hızlı kararlar alacaksınız. Sevgilinizle birbirinize nasıl faydalı olabileceğinize dair sohbet edebilirsiniz. Başka bir iş alanına geçmek için plan yapabilirsiniz.