Meraklı, eğlenceli ve neşeli bir hafta

Güneş, İkizler burcuna geçiyor. Bu süreçte insanlar sosyalleşmekten ve fikirlerini paylaşmaktan çok hoşlanacak. Bu meraklı, eğlenceli ve neşeli haftada arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyeceksiniz.

Koç ve Yükselen Koç

Ani seyahatler gündeme gelecek. Aile içi ilişkilerde zorlanmalar söz konusu olabilir. Merkür ve Plüton kontağıyla işle ilgili konularda özellikle keskin ve radikal kararlar alabilirsiniz.

Boğa ve Yükselen Boğa

Gelir-gider dengenizi kurmalısınız. Yeni kazanç kapıları elde etmek için başarılı çalışmalar yapabilirsiniz. Çıkacağınız seyahatlerde eşyalarınızın kaybolmamasına özen gösterin.

İkizler ve Yükselen İkizler

Gelecek hafta Güneş, İkizler burcuna geçiyor ve 1 ay bu burçta seyahat edecek. Sağlığınızı ilgilendiren konulara dikkat! Eşinizle tartışmaktan ve stresli durumlara girmekten kaçının.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Hayatınızda kontrol edemediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Finansal anlamda riske girmek için yanlış zaman. Yakın çevrenizden bir arkadaşınıza yardımda bulunmanız gerekebilir.

Aslan ve Yükselen Aslan

Sosyal çevre ve arkadaşlıkların ön planda olduğu bir hafta sizi bekliyor. Aşk ve çocuklarla ilgili stresli olabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla aranız açılabilir ve gereksiz kırgınlıklar oluşabilir.

Başak ve Yükselen Başak

Kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler kapınızda. Gelecek hafta dostluklardan yana canınız sıkılabilir. Aşk anlamında olası belirsizlikler ortadan kalkabilir. İsteklerinizi netleştirmelisiniz.

Terazi ve Yükselen Terazi

Değiştirmek istediğiniz hayatınız konusunda yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurtdışıyla ilgili işlerde gelişmeler gündeme gelecek. Duygusuz tavırlarda bulunmak sizi zor duruma sokabilir.

Akrep ve Yükselen Akrep

Alacak-verecek, ortağınızın finansal konularında sürpriz gelişmeler kapıda. Para sorunlarınızı çözerek engelleri aşacaksınız. Çevrenizdeki insanlara karşı soğuk ve geçimsiz davranmayın.

Yay ve Yükselen Yay

Kötü giden ilişkiler bitebilir. Taşınmayla ilgili konularda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerde stresli zamanlar sizi bekliyor. Bazı ödemelerde gecikmeler söz konusu olabilir.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Çalışma koşullarınızda bazı gelişmeler meydana gelebilir. Diyete veya spora başlayabilirsiniz. Sevgilinizin kendi hayatına dair sorunları size gelecek hafta ilgi göstermesine engel olabilir.

Kova ve Yükselen Kova

İktidar savaşına girmeniz nedeniyle zaman zaman zor duruma düşebilirsiniz. Sizin için romantik günler kapıda. Sürpriz harcamalar konusunda dikkatli olmanızda fayda var.

Balık ve Yükselen Balık

Gelecek hafta Venüs ile Satürn kavga halinde olacak. Özel hayatınızda ayrılıklar söz konusu olabilir. Hayattan tat almakta zorlanabilirsiniz. Çocuklarınızla iletişim sorunu yaşayabilirsiniz.

GÜNLÜK ASTROLOJİ YORUMLARI

KOÇ

Dinlenmek isteseniz de bugünü işlerinizi halletmeye ayıracaksınız. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle vakit geçirin. Ayrıca dinlenmeye gayret edin.

BOĞA

Toprak işleriyle uğraşmak size iyi gelecek. Dengeli beslenmenin püf noktalarını araştırabilirsiniz. Çocuklara yönelik faaliyetlere katılacaksınız.

İKİZLER

Bugün evdeki eksikleri tamamlayacaksınız. Yazarlık yeteneğinizi kağıda dökebilirsiniz. Pratik zekanızla sorunlara kolayca çözüm üreteceksiniz.

YENGEÇ

Taşınma, araba alım-satımı gibi işlerle uğraşabilirsiniz. Kazalara ve sakarlıklara açık bir gün. Dikkatli olun. Hayatta kimleri kollayacağınızı bilmelisiniz.

ASLAN

Herkesten ilgi bekleyeceğiniz bir süreç başlıyor. Bu dönemde yeteneklerinizi daha fazla kullanmanız gerek. Herkese yardım etmek size iyi gelecek.

BAŞAK

Kariyer planlarınızı güncellemek için bugünü bilgisayar başında geçireceksiniz. Öğleden sonra kendinize vakit ayırmayı, dışarıda zaman geçirmeyi ihmal etmeyin.

TERAZİ

Etrafınıza fayda sağlamak birincil prensibiniz olacak. İncir çekirdeğini doldurmayacak konular yüzünden sevdiklerinizle tartışmaktan, onları kırmaktan kaçının.

AKREP

Hizmet temasının ön planda olduğu ortamlara gireceksiniz. Bugün arkadaşlarınızla sakın tartışmayın. Eleştirel fikirler canınızı sıkabilir. Sağduyulu olun.

YAY

Keyif yapmak isteseniz de yurtdışına yönelik işlerinizi bugün halletmelisiniz. Eleştirel yaklaşımınızla tüm gerçekleri masaya yatırabileceksiniz.

OĞLAK

Çalışkan tavrınızla tüm işlerin üstesinden geleceksiniz. Yeni çevreler edinmek için güzel bir gün. Bugün deneyimlerinizi dostlarınıza aktaracaksınız.

KOVA

Ortak paylaşımlar konusunda sorun yaşayabilirsiniz. İğneleyici sözlere maruz kalabilirsiniz. Boşaltım sisteminizle ilgili sıkıntılı durumlar olabilir.

BALIK

Sevgilinizle tartışmayın. Gizli düşmanlarınızın ortaya çıktığı bir gün yaşayabilirsiniz. Herkese güvenmemeniz gerektiğini bir kere daha hatırlayın.