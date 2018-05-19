Merkür Jüpiter ve Plüton’la kontak kuruyor

Gelecek hafta Merkür önce Jüpiter ile sonra da Plüton'la kontak halinde olacak. Önümüzdeki hafta yine dopdolu ve çok hareketli olacak. Her zamankinden daha çok araştırma yapacağınız bir dönem başlamak üzere. İlgili olduğunuz bazı konularda eğitim almaya başlayabilirsiniz. Güneş artık İkizler burcunda seyahat ediyor. Genel olarak halkla ilişkiler, sosyal olmak için iyi bir dönem. Gelecek hafta gökyüzünün durumundan en çok İkizler burçları etkilenecek.

EN SABIRSIZ VE MERAKLI

Gelecek hafta fikirlerinizi ifade ederken oldukça sabırsız ve abartılı tavırlar takınabilirsiniz. Yatırımlarla ilgili yeni fırsatlar aramak ve girişimler yapmak için çok verimli bir dönem başlıyor. Merak duyduğunuz bir konuda eğitime başlamak, yabancı dil öğrenmeye başlamak için doğru zaman. Özellikle Boğa, Akrep ve yükselen burcu bu olanlar, sözü edilen konularda yoğun etki altında kalacak.

GERÇEKLERLE YÜZLEŞECEKLER

Merkür'ün Plüton'la kuracağı kontakla, iş ve kariyerle ilgili konularda derin araştırmalar yapacaksınız. Bu süreç, psikolojik konularla ilgilenmek, terapi almak veya gizemli konulara yönelmek için iyi bir fırsat olabilir. İş konusunda sizden saklanan ne varsa gerçekler bir bir önümüze düşmeye başlayacak. Özellikle Boğa, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar gerçeklerle karşılaşmaya hazırlıklı olsun.

EN KENDİNE GÜVENEN

Güneş ile Mars da haftaya harika bir kontak kuracak. Hedeflediğimiz her ne varsa ona rahatça ulaşabilirsiniz. Spora başlamak için harika bir dönem. Bu etkileşim hava grubu burçlarda olduğu için, zihinsel faaliyetleriniz güçlü bir şekilde çalışacak. Özellikle İkizler, Kova ve yükselen burcu bu olanların kendine güveni çok yüksek olacak.

EN STRESLİ

İlişkiler ve özel hayattan yana biraz stresli bir hafta. Zira gökyüzünde Venüs ile Satürn kavga halinde olacak. İlişkilerde mesafe, soğuma, uzaklaşma görülebilir. Ortaklıklar zarar görebilir. Aile içi stresler söz konusu olabilir. Bu ara evinize yeni eşyalar almamaya özen gösterin. Yengeç, Oğlak ve yükselen burcu bu olanlar için taşınmak için pek uygun bir hafta değil.

GÜNLÜK ASTROLOJİ YORUMLARINIZ

Venüs, 14 Haziran'a kadar Yengeç burcunda seyahat edecek. Evlenme kararı almak, aileleri tanıştırmak, anıları tazelemek için coşkulu bir süreç. Göğüs ve mide rahatsızlıklarına çözüm bulmalısınız. Taşınma konusu gündeme gelebilir.

KOÇ

Hafta sonuna yumuşayan diyaloglarla başlıyorsunuz. Bu hafta sevgi, iletişim, ilişki alanlarındaki düşünceleri arka plana atıp, şefkati ve hislerinizi ön plana çıkaracaksınız.

BOĞA

Hatıraları bol bol aklınıza getireceksiniz. Konfor alanınızı güven altına alacaksınız. Yorgunluğunuzu üzerinizden atın. Ailenizden destek göreceksiniz.

İKİZLER

Aile ile ilgili diyaloglar bu hafta öne çıkacak. Zihniniz yerine kalbinizin sesini dinleyeceksiniz. Ailenizin yatırımlarını yönetecek ve korumaya çalışacaksınız.

YENGEÇ

Şefkatli hislerin tavan yaptığı bir dönem sizi bekliyor. Bu süreci iyi değerlendirin. Korumak, temasını abartmadan ikili ilişkilerde besleyen bir enerjiye sahip olursunuz.

ASLAN

İş projelerinde sevilip, sayılacak ve korunduğunuzu hissedeceksiniz. Arka planda yürüttüğünüz aile meselelerinde kadınlarla ilgili bir konu önemli hale gelecek.

BAŞAK

Arkadaşlarınızla karşılaşıp bir iş projesine start verebilirsiniz. Ortaklaşa bir mülk almak da isteyebilirsiniz. Deniz kenarında bir yazlık sahibi olmak hiç de fena fikir değil.

TERAZİ

Venüs kariyer hayatınızdaki ilişkileri yumuşatacak. Kadın yöneticilerle ilişkilerinizi geliştirmek için harika bir dönem. Onların güvenini kazanmak sizin için değerli.

AKREP

Hislerle hareket edeceğiniz bir gün. Uluslararası alanda yatırım yapabilir ya da yabancı bir şirkette çalışabilirsiniz. Karşınıza çıkan her alternatifi dikkatle değerlendirin.

YAY

Ortak paylaşımlarla ilgili şanslı bir döneme giriyorsunuz. Yeni bir ortaklığa imza atabilirsiniz. Aile şirketinde çalışan biri bu süreçte size maddi manevi destek verebilir.

OĞLAK

Yaklaşık bir ay boyunca Yengeç burcuna yerleşen Venüs ikili ilişkilerinizde sizi sevgiye ve aşka davet ediyor. Bu dönemde sevgilinizle evlenmeye karar verebilirsiniz.

KOVA

Hayatınızda sevgi ve şefkat temaları ön plana çıkacak. Arkadaşlarınızla duygusal yönü ağır basan paylaşımlarda bulunacaksınız. Gıda sektörüyle ilgili çalışacaksınız.

BALIK

Evcimen tavırlar sergileyeceksiniz. Ailenize aşırı derecede ilgi göstereceksiniz. Yeni bir hobiyle haşır neşir olacaksınız. Yaratıcılığınızın tavan yaptığı bir dönem başlıyor.