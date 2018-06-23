Oğlak burcundaki Dolunay’a dikkat!

Mars gelecek hafta Kova burcunda geri hareketine başlayacağından hayata karşı motivasyonunuz düşebilir. Aynı süreçte Merkür de Aslan burcuna geçiş yaparak iletişim dilinizi daha eğlenceli bir hale getirecek. Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek.
Koç ve Yükselen Koç
Arkadaşlarınızla aranızda gerginlik meydana gelebilir. Kazandığınız gelirlerin hesaplanmasında bazı sorunlar oluşabilir. Hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çaba sarf edin.
Boğa ve Yükselen Boğa
İş hayatınızda hızlı bir yükseliş beklemeyin. Soğukkanlılığınızı korumanız gereken bir dönem başlıyor. Aileyle ilgili konularda iletişim trafiğiniz artmaya başlayacak.
İkizler ve Yükselen İkizler
Hukuksal konularda gecikmeler oluşabilir. Statü sahibi kişilerle bir araya geleceksiniz. İş hayatınızda stresli durumlar oluşabilir. Küçük gördüğünüz meseleler önünüze gelebilir.
Yengeç ve Yükselen Yengeç
Ödemelerin aksayabileceği ve stres yaratabileceği bir sürece giriyorsunuz. Borç altına girmek için yanlış bir dönem. Sevgilinizle ilişkiler ve sözleşmeler gündeminizi meşgul edecek.
Aslan ve Yükselen Aslan
Size destek olmak isteyen kişilerin niyetlerini yanlış anlamaktan ötürü onlara sert davranabilirsiniz. Bu yüzden aranıza soğukluk girebilir. Size verilen sözler tutulmayabilir.
Başak ve Yükselen Başak
Terfi beklentilerinizi yüksek tutmamalısınız. Çalıştığınız kişilerle aranızda bazı gerginlikler oluşabilir. Oğlak burcundaki Dolunay 5. aşk evinizde gerçekleşecek.
Terazi ve Yükselen Terazi
Yeni bir ilişki konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Yaratıcı çalışmalar yapmak için harika bir süreç. Bu dönemde kârlı gibi görünen işlere girişirken dikkat edin.
Akrep ve Yükselen Akrep
Yeni başlangıçlar konusunda problemler çıkabilir. Ev almak-satmak için yanlış bir süreç. Ailenizle ortak paydada buluşmakta zorlanabilirsiniz.
Yay ve Yükselen Yay
Kardeşlerinizle ortaklaşa işler yürütüyorsanız bazı sıkıntılar devreye girebilir. Oğlak burcu Dolunay'ı size yarayacak Fuzuli harcamalardan uzak durun.
Oğlak ve Yükselen Oğlak
Parayla ilgili konularda zihniniz dağınık olabilir. Yatırım yapmak için yanlış bir zaman. Hayatınızda bazı bitişler yaşayabilirsiniz, Dolunay sizler için tamamlanma süreci gibi olacak.
Kova ve Yükselen Kova
Gelecek hafta adeta bir şeyler yaşam enerjinizi aşağıya çekiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Yataktan kalkmak dahi istemeyebilirsiniz. Yeni projeler için daha çok çaba sarf edin.
Balık ve Yükselen Balık
Birlikte çalıştığınız kişilerle keyifli bir sürece gireceksiniz. Akıl ve sağduyunuz sayesinde tüm sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Sağlığınıza dikkat edin..
KOÇ
Bugün ağzınızdan çıkan sözlere dikkat etmelisiniz. İş hayatında üzerinizde baskı kurmak isteyen birileri olabilir. Tecrübelerin sizi güçlendirdiğini unutmayın.
BOĞA
Resmi kurumlarla ilgili aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Eğitim açısından zorlayıcı bir sistemi kabul etmek sizi bunaltsa da alacağınız diplomaya odaklanmalısınız.
İKİZLER
Arkadaşlarınızla yeni bir ortaklığa imza atabilirsiniz. İşe başlamadan önce her detayı gözden geçirmeyi ihmal etmeyin. Aniden başlayan bir ilişki kapınızı çalabilir.
YENGEÇ
Alacağınız teklifler iş hayatınızda önemli bir dönüm noktası oluşturacak. Yöneticileriniz sayesinde uzun zamandır beklediğiniz ödüle yakında kavuşacaksınız.
ASLAN
Her sözünüze dikkat edin; mesai arkadaşlarınızla gerginlik yaşayabilirsiniz. Tartışmaları uzatmak size fayda sağlamayacak. Projelerinizi herkesle paylaşmamalısınız.
BAŞAK
Kendinizi bilgiyle savunabilirsiniz. Ortak harcamalar konusunda kontrolü kaybedebilirsiniz. Kazancınızı artıracak, size başarı getirecek iş imkanları kapınızı çalacak.
TERAZİ
İkili görüşmelerde sessiz kalmalısınız. Duyarsız tavırlar canınızı sıkmasın. Dinleyici konumunda kalmak size avantaj sağlayacak. Gerçeklerin peşine düşün.
AKREP
Akrabalarınızla önemli meseleleri görüşmek için yeni kararlar alabilirsiniz. Gündeminizdeki konuları öfkenizin esiri olmadan incelemelisiniz. Seyahate çıkabilirsiniz.
YAY
Büyük bir projeye imza atabilirsiniz. Muhatap olduğunuz kişiler çabuk karar almanız konusunda ısrarcı davranabilir. Aşk hayatınızda fırtınalar kopacak.
OĞLAK
Güç elde etme konularında şans sizden yana. Bu süreçte çevrenizle kuracağınız diyaloglarda kırıcı olmamaya özen gösterin. Bugün kavgacı ortamlardan kaçının.
KOVA
Kazalara karşı dikkatli olun. Trafikteki öfkeli sürücülerle tartışmayın. Toplumsal bilince yönelik projelere dahil olmalı ve yeteneklerinizi bu alanda kullanmalısınız.
BALIK
Lüks alışverişlerden kaçının. Aklınıza gelen her şeyi satın almak bütçenizin dengesini bozabilir. Dostlarınızla fikir ayrılıkları oluşabilir. Günü dingin geçirin.