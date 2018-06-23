Oğlak burcundaki Dolunay’a dikkat!

Mars gelecek hafta Kova burcunda geri hareketine başlayacağından hayata karşı motivasyonunuz düşebilir. Aynı süreçte Merkür de Aslan burcuna geçiş yaparak iletişim dilinizi daha eğlenceli bir hale getirecek. Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek.

Koç ve Yükselen Koç

Arkadaşlarınızla aranızda gerginlik meydana gelebilir. Kazandığınız gelirlerin hesaplanmasında bazı sorunlar oluşabilir. Hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çaba sarf edin.

Boğa ve Yükselen Boğa

İş hayatınızda hızlı bir yükseliş beklemeyin. Soğukkanlılığınızı korumanız gereken bir dönem başlıyor. Aileyle ilgili konularda iletişim trafiğiniz artmaya başlayacak.

İkizler ve Yükselen İkizler

Hukuksal konularda gecikmeler oluşabilir. Statü sahibi kişilerle bir araya geleceksiniz. İş hayatınızda stresli durumlar oluşabilir. Küçük gördüğünüz meseleler önünüze gelebilir.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Ödemelerin aksayabileceği ve stres yaratabileceği bir sürece giriyorsunuz. Borç altına girmek için yanlış bir dönem. Sevgilinizle ilişkiler ve sözleşmeler gündeminizi meşgul edecek.

Aslan ve Yükselen Aslan

Size destek olmak isteyen kişilerin niyetlerini yanlış anlamaktan ötürü onlara sert davranabilirsiniz. Bu yüzden aranıza soğukluk girebilir. Size verilen sözler tutulmayabilir.

Başak ve Yükselen Başak

Terfi beklentilerinizi yüksek tutmamalısınız. Çalıştığınız kişilerle aranızda bazı gerginlikler oluşabilir. Oğlak burcundaki Dolunay 5. aşk evinizde gerçekleşecek.

Terazi ve Yükselen Terazi

Yeni bir ilişki konusunda sorun yaşayabilirsiniz. Yaratıcı çalışmalar yapmak için harika bir süreç. Bu dönemde kârlı gibi görünen işlere girişirken dikkat edin.

Akrep ve Yükselen Akrep

Yeni başlangıçlar konusunda problemler çıkabilir. Ev almak-satmak için yanlış bir süreç. Ailenizle ortak paydada buluşmakta zorlanabilirsiniz.

Yay ve Yükselen Yay

Kardeşlerinizle ortaklaşa işler yürütüyorsanız bazı sıkıntılar devreye girebilir. Oğlak burcu Dolunay'ı size yarayacak Fuzuli harcamalardan uzak durun.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Parayla ilgili konularda zihniniz dağınık olabilir. Yatırım yapmak için yanlış bir zaman. Hayatınızda bazı bitişler yaşayabilirsiniz, Dolunay sizler için tamamlanma süreci gibi olacak.

Kova ve Yükselen Kova

Gelecek hafta adeta bir şeyler yaşam enerjinizi aşağıya çekiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Yataktan kalkmak dahi istemeyebilirsiniz. Yeni projeler için daha çok çaba sarf edin.

Balık ve Yükselen Balık

Birlikte çalıştığınız kişilerle keyifli bir sürece gireceksiniz. Akıl ve sağduyunuz sayesinde tüm sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Sağlığınıza dikkat edin..

GÜNLÜK ASTROLOJİ YORUMLARI

KOÇ

Bugün ağzınızdan çıkan sözlere dikkat etmelisiniz. İş hayatında üzerinizde baskı kurmak isteyen birileri olabilir. Tecrübelerin sizi güçlendirdiğini unutmayın.

BOĞA

Resmi kurumlarla ilgili aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Eğitim açısından zorlayıcı bir sistemi kabul etmek sizi bunaltsa da alacağınız diplomaya odaklanmalısınız.

İKİZLER

Arkadaşlarınızla yeni bir ortaklığa imza atabilirsiniz. İşe başlamadan önce her detayı gözden geçirmeyi ihmal etmeyin. Aniden başlayan bir ilişki kapınızı çalabilir.

YENGEÇ

Alacağınız teklifler iş hayatınızda önemli bir dönüm noktası oluşturacak. Yöneticileriniz sayesinde uzun zamandır beklediğiniz ödüle yakında kavuşacaksınız.

ASLAN

Her sözünüze dikkat edin; mesai arkadaşlarınızla gerginlik yaşayabilirsiniz. Tartışmaları uzatmak size fayda sağlamayacak. Projelerinizi herkesle paylaşmamalısınız.

BAŞAK

Kendinizi bilgiyle savunabilirsiniz. Ortak harcamalar konusunda kontrolü kaybedebilirsiniz. Kazancınızı artıracak, size başarı getirecek iş imkanları kapınızı çalacak.

TERAZİ

İkili görüşmelerde sessiz kalmalısınız. Duyarsız tavırlar canınızı sıkmasın. Dinleyici konumunda kalmak size avantaj sağlayacak. Gerçeklerin peşine düşün.

AKREP

Akrabalarınızla önemli meseleleri görüşmek için yeni kararlar alabilirsiniz. Gündeminizdeki konuları öfkenizin esiri olmadan incelemelisiniz. Seyahate çıkabilirsiniz.

YAY

Büyük bir projeye imza atabilirsiniz. Muhatap olduğunuz kişiler çabuk karar almanız konusunda ısrarcı davranabilir. Aşk hayatınızda fırtınalar kopacak.

OĞLAK

Güç elde etme konularında şans sizden yana. Bu süreçte çevrenizle kuracağınız diyaloglarda kırıcı olmamaya özen gösterin. Bugün kavgacı ortamlardan kaçının.

KOVA

Kazalara karşı dikkatli olun. Trafikteki öfkeli sürücülerle tartışmayın. Toplumsal bilince yönelik projelere dahil olmalı ve yeteneklerinizi bu alanda kullanmalısınız.

BALIK

Lüks alışverişlerden kaçının. Aklınıza gelen her şeyi satın almak bütçenizin dengesini bozabilir. Dostlarınızla fikir ayrılıkları oluşabilir. Günü dingin geçirin.