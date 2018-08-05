Sürpriz başlangıçlara hazır olun

Aslan burcunda son Güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulması oldukça güçlü bir yeniaydır. Hayatımıza sürpriz başlangıçlar beklenmedik yenilikler katar. Bu tutulma döneminde Aslan'ın temsil ettiği yönetme ve organizasyon yeteneği, yaratıcı özellikleri, aşk ve romantizm dolu ruhu, liderlik ve prestij kazanma arzusu ile hayatımızda başlangıçlar yapmak üzere eyleme geçebiliriz.

Koç ve Yükselen Koç

İlişkisi olanlar birlikteliklerinde daha rahat dengeyi kurabilecek. Yalnız olanlar ise tutkulu romantik keyifli renkli ve ahenkli bir ilişki içine girebilir.

Boğa ve Yükselen Boğa

Venüs'ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte; iş ve çalışma ortamınızda huzur, denge ve barış süreci başlıyor. Birbirinden keyifli iş projeleri gelebilir.

İkizler ve Yükselen İkizler

Sizler için aşk dönemi başlıyor. Evlilikle sonuçlanabilecek ciddi ilişkilere başlamak için hazırlıklı olun. Önümüzdeki 25 gün yılın en verimli süreci olacak.

Yengeç ve Yükselen Yengeç

Ev ve aile gibi konularda huzur ve dengeyi sağlayacak olan kişi siz olacaksınız. Sorunların üstesinden diplomatik yeteneklerinizi kullanarak geleceksiniz.

Aslan ve Yükselen Aslan

İletişim, anlaşma, eğitim gibi konularda keyifli ve destekleyici etkilerle karşılaşacaksınız. Bu süreçte seyahate çıkabilir, samimi ilişkiler kurabilirsiniz.

Başak ve Yükselen Başak

Size mutluluk verecek konular için para harcamaya başlayacaksınız. Ya da bir süredir devam eden bir sağlık durumunuz varsa bu hafta artık sona erebilir.

Terazi ve Yükselen Terazi

Burcunuza geçen Venüs ile beraber daha alımlı daha güzel, kendinizi çok daha keyifli ve mutlu hissedeceğiniz uzun bir sürece giriş yapıyorsunuz.

Akrep ve Yükselen Akrep

Gereksiz kıskançlıklar yüzünden ilişkileriniz sekteye uğrayabilir. Platonik aşklardan uzak durun. İş konuları hayatınızın odak noktası haline gelebilir.

Yay ve Yükselen Yay

Sosyal çevrenizden fayda ve destek görecek, daha sosyal olacak, yeni insanlarla tanışacaksınız. Eğlence hayatına vakit ayırabileceksiniz.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Kariyerinizi ilgilendiren konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Terfi bekleyenler, iş değiştirmek isteyenler, fırsatlarla karşılaşacak.

Kova ve Yükselen Kova

Keyif ve huzur verici seyahatler planlayabilirsiniz. Eğer ki yalnızsanız ve hayatınızda hiç kimse yok ise sizden uzakta yaşayan biriyle flört edebilirsiniz.

Balık ve Yükselen Balık

Ortaklaşa işlerden elde ettiğiniz kazançlarınızı arttırabilecek; miras, prim gibi konularda şans sizden yana olacaktır. Sağlığınıza dikkat…

GÜNLÜK ASTROLOJİ YORUMLARINIZ

Neptün ile Jüpiter arasındaki olumlu açı sezgilerinizi açığa çıkaracak. Huzur ve güven duygularının üst seviyede olacağı bir gün… Yaşam felsefenizde derin dönüşümler yaşanacak.

KOÇ

Herkes hakkındaki fikirlerinizde yanılmadığınızı göreceksiniz. Kimin gerçek dost lduğunun ortaya çıkacağı bir gün. Az ama öz olsun size yeteceğini unutmayın.

BOĞA

İdeallerinizi gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendireceksiniz. Duygularınız konusunda objektif olmakta zorlansanız da sonunda hislerinizin sizi yanıltmadığını göreceksiniz.

İKİZLER

İş ve özel hayatınızdaki dengesizlikleri gidermek için kalbinizin sesini dinleyin. Sanatçı yanınızı ortaya koyabileceğiniz bir gündesiniz. Spiritüel konulara eğilebilirsiniz.

YENGEÇ

Jüpiter ile Neptün arasındaki etkileşim duyarlı kimliğinizi öne çıkaracak. İçinizdeki sevgi prensibini kolektif bilinçle buluşturacağınız bir gün. Koşulsuz sevgiyle bütünleşin.

ASLAN

Jüpiter ile Neptün arasındaki etkileşim bolluk, bereket enerjisini kendinize çekeceğinizi gösteriyor. Sahip olduğunuz değerleri cömertçe paylaşmaktan keyif alacaksınız.

BAŞAK

Bugün hislerinizle hareket edeceksiniz. Kardeşlerinizle olan ilişkilerinizde söyleyemediklerinizi söyleyip rahatlayabilirsiniz. Yolculuk planlarınızda değişiklikler olacak.

TERAZİ

Jüpiter ile Neptün arasındaki etkileşim sezgilerinizi güçlendirecek. İçinize doğanlar bugün gerçekleşebilir. Parasal konularda radikal kararlar almak için uygun bir gün değil.

AKREP

İç enerjinizin güçlendiği bir gündesiniz. Ayrıca aşk hayatınızdaki dalgalanmalara bir çözüm arayacaksınız. Hayale kapılmadan akılcı karar almazsanız üzülürsünüz.

YAY

Jüpiter ve Neptün sizin vizyoner ruhunuzu geliştircek. Bilgelik özelliğinizden faydalanın. Gelecekle ilgili planlar yapmak ve cesaretle ileri atılmak için sabırlı olun.

OĞLAK

Bugün sanatçı bir ruha bürüneceksiniz. Ayrıca mistik konular, enerji çalışmaları gündeminizi oluşturur. Akıl ve sağduyuyla hayallerinizin sesini dinleyin.

KOVA

Derin konulara eğilmek, yöneticilere bilgi dağarcığınızın genişliğini göstermek için fırsatlara açıksınız. Başarılı olsanız da iç sesiniz eksik kaldığınızı söyleyecek.

BALIK

Sanat faaliyetlerine katılıp zevk alabilirsiniz. Yetenekleriniz takdir edilecek. Mütevazı davranmaktan kaçınmalısınız. Depresif ruh halinden meditasyon, ile uzaklaşmalısınız.