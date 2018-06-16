Yaratıcı Güneş disiplinli Satürn

Astrolojide iki gösterge babayla sembolize edilir; bunlardan biri Güneş diğeri de Satürn'dür. Güneş, yaratıcılığı, otorite kurmayı; Satürn ise kural koymayı, disiplinli olmayı temsil eder. Doğum haritalarında bu ikilinin yerleşimi, kişinin babasıyla bağının kalitesini ortaya koyar. Hadi biraz da Güneş'e göre nasıl baba olduğunuzdan bahsedelim.
Koç
Yaşam dolu, heyecanlı, eğlenceyi arayan, sıkıcı olmayan ve çocuklarıyla eğlenmesini bilen bir babadır. Sabırsızdır ve söylediklerinin hemen uygulanmasını ister. Gezip tozmayı sever.
Boğa
Kontrollüdür ve emniyet için fazla özen gösterir. Sabırlı ve sevgi dolu bir babadır ama öfkesine yenildiği zamanlara dikkat etmek gerekir. Çocukları için rahat bir gelecek hazırlar.
İkizler
Çocuğunu yanından ayırmaz. Olaylar üzerinde fazla durmaz; bir şeye sinirlendiyse saatlerce o konuda konuşur ama öfkesi can yakmaz. Eğlenceli bir arkadaş ve sırdaş olmayı bilen babadır.
Yengeç
Çocuğunu duygusal açıdan beslemek ister. Aşırı korumacı olmaları çocuklarda özgüven sorunu yaratabilir. Sürekli onu ne kadar çok sevdiğinizi duymak, bilmek ve hissetmek ister.
Aslan
Sıcak, hoşgörülü, mükemmel babalardır. Çocuğu yola getirmek için ısrarlı davranıp istediği saygıyı elde eder. Çocuğunu şımartmaya meyillidir. Çocuğunu kendisini göstermeye zorlar.
Başak
Çocuğunun her yaptığını inceler, kontrol eder. Zeki ve kültürlü bir baba olarak, çocuklarının dersleriyle yakından ilgilenir. Sağlıkla ilgili konulara duyarlıdır. Sizi eleştirmeden duramaz.
Terazi
Güzel, bakımlı, nazik biri olması için çocuklarına tavsiyeler verir. Teraziler, çocuklarıyla sosyal bir ilişki kurar. Çocuğunun düşüncelerine önem verir ve onu birey olarak yetiştirir.
Akrep
Dediğim dedik ve otoriter babalardır. Bu durum bazen çocuğuyla arasında krizler yaşamasına neden olabilir. Sevgisi çok güçlüdür. Çocuklarına kendi ayakları üzerinde durmayı öğretir.
Yay
Çocuğunun zihinsel gelişimi destekler. Neşeli, gezgin ve çocuklarıyla arkadaştır. Çocuklarının hatalarını eleştirirken bile bunu eğlenceli hale getirir.
Oğlak
Çocuklarından saygı ve itaat bekleyecek, karşılığında fedakar ve dürüst olacaktır. Çocuklarını şımartmazlar ve gerektiğinde cezalandırmayı bilirler.
Kova
Çocuklarıyla arkadaş gibi iletişim kurar; ilişkilerinde mesafelidir. Koşulsuz dürüstlük bekler. Çocuklarının yeteneklerini ortaya koyabilmesi için çaba harcar.
Balık
Paylaşmayı bilen yapısı sayesinde çocuklarıyla arkadaş olur. Çocuklarının hayal gücünün gelişmesine yardım eder. Bunaltıcı bir ebeveyn değildir…
Sizler için, bu sene Babalar Günü'nde satın alabileceğiniz hediyeleri burçlara göre kategorize ettik. Babalar Gününüz şimdiden kutlu olsun!
Şık sporseverlere
Sportif faaliyetlerden hoşlanan Koç burçlarına yürüyüşlerde kullanabileceği bir eşofman altı ya da ayakkabı alabilirsiniz.
Hobi tutkunu
Hobileri hakkında detay biliyorsanız, Boğa burcu babanıza hobisine yönelik bir armağan alabilirsiniz.
Gündemi kaçırmasın
Her türlü yazılı yayın hoşlarına gider. Yeter ki gündemden geri kalmasınlar.
Geçmişe yolculuk
Nostalji seven Yengeç burcu babanıza, geçmişin olumlu yönlerini hatırlatabilecek bir resim albümü hediye edebilirsiniz.
Ruhunu rahatlatın
Keyifli bir manzara resmi ortaya koyan puzzle hediyesi, Başak burçlarını mutlu eder. El işi uğraşlar onları rahatlatır.
Olta takımı
Şık bir olta takımı ya da zekice kurgulanmış bir dedektiflik romanı Akrep burçlarına uygun birer armağan olabilir.
Klas seçimler
Mesleğiyle alakalı bir hediye seçmeniz kendisini mutlaka mutlu edecektir. Ona şık bir dolma kalem ya da saat de alabilirsiniz.
Lüks zevklerin burcu
Kalıcı ve şık bir parfüm satın alarak lüks zevkleri olan Aslan babaları mutlu edebilirsiniz.
Müzik ve giyim
Şık bir kravat, ünlü bir bestecinin toplama albümü hatta bir güneş gözlüğü Terazi burcu babanızı mutlu etmeye yeter.
Keşfetmeyi sevenler için
Hayatın tüm renklerinden hoşlanan ve keşfetmeyi seven Yay burcu babanıza tarihi açık bir uçak bileti alın, bırakın gideceği yere o karar versin.
Teknolojisiz olmaz diyenlere
Teknolojiye meraklı olan Kova burcu babanızı cep telefonu veya tablet bilgisayar alarak mutlu edebilirsiniz.
Denizsiz olmaz
Ahşap gemi veya tekne maketlerine yönelebilirsiniz. Deniz temalı yağlı boya bir tablodan da oldukça keyif alır.