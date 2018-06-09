Kokoreçin tadı hâlâ damağımda

İspanya Bask mutfağında devrim yapan efsane Şef Jaun Mari Arzak'ın kızı, defalarca dünyanın en iyi kadın şefi seçilen Elena Arzak geçen hafta Türkiye'deydi. Gökmen Sözen'in ‘Gastro Way' organizasyonuna katılan Arzak'la şef olmanın zorluklarından gastronomideki son gelişmelere sohbet ettik.

– Ege bölgemizi gezme fikri nereden çıktı?

İstanbul'a ilk defa iki sene önce geldim. Benden önce gelen tüm arkadaşlarım mutfağınızın çok başarılı olduğunu söylediğinden tadına baktığım lezzetler sürpriz olmadı. Sokak lezzetlerinden kokoreçin tadı hââ damağımda… Sevgili Gökmen reddedemeyeceğimiz bir yol haritasıyla, ben ve arkadaşlarıma yerel ürünleri tanıma fırsatı yarattı.

En iddialı tatlımın içinde sumak var

– Ege Bölgesi'ni dört gündür geziyorsunuz. En çok etkilendiğiniz detayları bizimle paylaşır mısınız?

Türkiye yeni lezzetler ve baharatlar konusunda bizim için bir vaha… Örneğin iki sene önce ülkenize geldiğimde sumakla tanıştım. Restoranımın en iddialı tatlısının içinde sumak var.

– Yeni menünüze kattığınız diğer lezzetler neler?

Kuru dut, çemen ve kırmızı biber yeni menümde kullanacağım malzemeler olacak. Sadece baklavayı yalnızca Türkiye'de yemek istiyorum. Harika yapıyorsunuz. Beni ülkenizde en çok etkileyen içtenliğiniz. O kadar sıcaksınız ki bir yabancı olarak kendimi evimde hissettiğim nadir yerlerden biri burası.

Babam Juan Mari mutfaktaysa şef odur

– Babanız Juan Mari dünyanın en iyi şeflerinden biri. Siz ise defalarca dünyanın en iyi kadın şefi seçildiniz. Bize bununla ilgili hikayenizi anlatır mısınız?

Babamın başarılı bir şef olması benim için büyük bir avantajdı. Mutfağa ilgimi gören babam beni hep destekledi. Biz Bask bölgesi insanları, sizler gibi tutucuyuzdur ve büyüklerimize her daim saygı duymamız gerektiğinin bilincindeyiz. Babam Juan Mari mutfaktaysa hâlâ şef odur.

– Çocuklarınız seviyor mu yemek pişirmeyi?

Oğlumla geçen gün konuşurken bana, “Türkiye'de neler yediğini çok merak ediyorum. Lütfen bize de getir” dedi. Sanırım sorunuzun cevabı bu. 13 yaşında Nora isimli bir kızım, 11 yaşında da Mateo isimli bir oğlum var. Onlarla yemek yapmayı çok severim.

Ülkelerin gastronomisi ancak devlet Desteğiyle güçlenir

– Bask bölgesinin gastronomi alanında bu kadar gelişmesinin ve dünya çapında bir marka olmasının sebebi nedir?

Bask bölgesi insanları aynı Türkler gibi yemeye çok meraklı. Kültürüne çok bağlı ve tutucu; bunun en büyük sebebi de devlet desteği. Restoranlarımız gerek Michelin, gerekse Dünyanın En İyi 50 Mekanı sıralamasında hep ön sıradalar…

– Türkiye'den başarılı bulduğunuz isimler hangileri?

Mehmet Gürs ve Maksut Aşkar'ı çok başarılı bulduğumu söylemek isterim. Ülkelerin gastronomileri ancak devlet desteğiyle güçlenir; bireysel girişimler uluslararası boyut kazanamaz.