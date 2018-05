Aman dikkat!..

Sevgili okurlarım köprüden önceki son çıkıştayız ve hepimiz son derece özenli ve dikkatli olmakla yükümlüyüz.

Bu sözüm özellikle CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin milletvekili ve cumhurbaşkanı adaylarınadır.

Gördüğümüz kadarıyla iyi bir birliktelik kuruldu.

Her üç partinin de amacı aynı:

– 24 Haziran milletvekili seçimlerinde başarılı olmak.

– Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak.

* * *

İlki için şu ana kadar bir sıkıntı yok. Seçime kadar da olmaması gerekir.

İkincisinde tek koşul, Recep Bey'in ilk turda yüzde 50'yi geçemeden ikinci tura kalmasıdır.

Bu gerçekleştiği takdirde bunların süngüsü zaten düşecek ve topal ördek olacaklardır.

Önemli olan, cumhurbaşkanlığı seçimine giren partilerin birbirlerini yememesi, birbirlerine saldırmaktan kaçınmasıdır.

İkinci tura kalacak aday kim olursa olsun, gerek vatandaşlar gerekse partiler, o adayın ismi üzerinde birleşmek zorundayız.

* * *

Unutmayalım, şu lükse kim olursak olalım, hiçbirimiz sahip değiliz:

“Ben falancayı seviyordum, gönlümdeki aday o idi. Madem benim adayım seçilmedi, ben şimdi gidip de başkasına oy vermem…”

Bunu söyleyen ve uygulamaya sokan kim olursa olsun, oyunu dolaylı bir biçimde AKP ve Recep Bey'e vermiş olacaktır.

* * *

Bu karşılıklı saygının temelleri şimdiden atılmalıdır. Başka çaresi yoktur.

Bunu gerçekleştirecek olanlar da başta milyonlarca yurtsever insanımız olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve onların parti yönetimleridir.

* * *

Herkes iyi bilsin, Türk siyasetinde böyle bir fırsat bir daha ele geçmez.

Karşımızdaki rakip bellidir.

Birbirimizi yemeyelim.

Enerjimizi birbirimize karşı değil, 16 yıldan bu yana iktidarda olan ve ülkemizi büyük açmazlara sürükleyen Recep Tayyip-AKP ikilisine yöneltelim.

Bunu yaparken, iktidarın stepneliğine soyunmuş olan Bay Bahçeli'yi de elbette unutmayalım,

* * *

Bu durumun onlar da farkında.

Hiç beklemedikleri Millet İttifakı onları zora soktu.

O yüzden panikteler, korkuyorlar.

“Seçim bildirgesi” adıyla açıkladıkları nesneye bir bakın, göreceksiniz.

16 yıldan bu yana tekrarladıkları aynı laflarla yeniden karşımıza çıktılar, üstelik bu kez “Ahdim olsun ki (!)” diye yeminler ederek göz boyamaya kalkıştılar.

Deniz bitti, karaya tosladılar!

Aman dikkat!..

Sakın ola ki birbirimize saygısızlık etmeyelim, yıpratmaya çalışmayalım, gereksiz tartışmalara girmeyelim, elimize geçen bu tarihi fırsatı iyi değerlendirelim.

Ozan Arif'in şiiri

Manifesto falan filan, geçin beyler bitti bu iş,

Çevir çevir aynı yalan, geçin beyler bitti bu iş!..

Aynı potlar, aynı gaflar, on beş yıldır aynı laflar,

Tek inanan artık saflar, geçin beyler bitti bu iş!..

Satman dedik duymadınız, sata sata yorulmadınız,

Yiye yiye doymadınız, geçin beyler bitti bu iş!..

Yiyip içip sıçtınız be, üretmekten kaçtınız be,

Kaç fabrika açtınız be, geçin beyler bitti bu iş!..

Hep yerken basıldınız, köşelere sıkıştınız,

Laf ebesi kesildiniz, geçin beyler bitti bu iş!..

Bina, zina haddi aştı, TOKİ' lerle doldu taştı,

Yerler gökler betonlaştı, geçin beyler bitti bu iş!..

Tünel-münel, yol-mol hallet, yaptığınız her şey illet,

Ceremeyi çeken millet, geçin beyler bitti bu iş!..

Yol yaparak yolunuzu buldunuz, yol yaptıkça mal buldunuz,

Paraları bol buldunuz, geçin beyler bitti bu iş!..

Götürene hay maşallah, götürmeyen eh inşallah,

Yeter artık hadi yallah, geçin beyler bitti bu iş!..

İl il gezen büyük başlar, konuşurken şurdan başlar,

Üniversite kurmuş..muşlar…Geçin beyler bitti bu iş!..

Üniversite tamam var da, mezun olan sokaklarda,

İş güç yoktur hepsi darda, geçin beyler bitti bu iş!..

Tek adamlık nerden çıktı, sıktı bre artık sıktı,

Sizden olan sizden bıktı, geçin beyler bitti bu iş!..

O diyenler oyum sana, kıç kılıyım demez artık,

Hayvan terli yemez artık, geçin beyler bitti bu iş!..

Korku sardı dağları bak, birbirine namert, alçak,

Diyenlerin bu ittifak, geçin beyler bitti bu iş!..

Arif der ki örtmeyin hiç, sağa, sola sürtmeyin hiç,

Kıçınızı yırtmayın hiç, geçin beyler bitti bu iş!..

Ozan Arif. 6 Mayıs 2018.