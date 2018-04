Batan geminin malları satışta!

Sevgili okurlarım, her açıdan acayip ve yozlaşan bir ülkede yaşıyoruz. Dolar dört lirayı geçti, Euro beş liraya çok yaklaştı.

Sanmayın ki bu artış yabancı paralar dünyada değer kazandığı için oluyor.

Hayır, tam tersine bizim paramız değer kaybediyor.

Eskiden bir deyiş vardı “Paramız pul oldu” diye, aynen o süreci yaşıyoruz…

Ve dikkat ediniz, Türkiye'yi yönetenlerden bu gibi konularda hiçbir zaman ses çıkmıyor çünkü söyleyecek ve yapacak bir şeyleri yok.

Tam tersine, kendi aralarında kapışıyorlar!

Enflasyon canavarı almaş başını gidiyor, zamlar her gün birbiri ardına patlıyor.

İşçi, memur, emekli, esnaf, çiftçi, bütün kesimler ezilirken bizim beylerimiz kendi yaşamlarını saraylarda vesairelerde krallar gibi sürdürüyor.

Saltanat, her gün palavra atmalar muhteşem…

Ama gelin görün, döviz yine de dikiş tutmuyor.

* * *

Ekonomide durum böyle olunca bütçe açıkları çığ gibi büyüyor. Bunu biraz olsun kapatmaları gerek ama nasıl!

Zamlar yetmiyor, vergi artışları yetmiyor. O halde dayan satışlara!..

Devletin ve milletin neyi var neyi yoksa satışa çıkar, oradan gelecek paracıkları da tepe tepe kullan.

Dün yandaş gazetelerde üç adet büyük boy ilan vardı. Kısaca sıralıyorum:

– Özelleştirme İdaresi Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi'nde yaklaşık 500 bin metrekare arsayı, üzerindeki binalarla birlikte satışa çıkarmış.

Ne olduğu açıklanmıyor.

* * *

İkinci ilan:

– Yine Özelleştirme İdaresi tarafından Ankara, Kilis, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Adıyaman, Artvin, Balıkesir ve Samsun'da satışa çıkarılan tam 33 adet taşınmaz.

İlanda bunlardan sadece “Taşınmaz” diye söz ediliyor.

Üzerlerinde Allah bilir hangi kamu binaları var…

Efendileri rahatsız eden ne varsa “Buradan şu kadar para gelir” anlayışıyla satışa çıkarılmış.

* * *

Üçüncü ilanın başlığı aynen şöyle:

– “Emlak Konut'tan İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da arsalar açık artırma ile satışta.”

Ancak ilanı okuduğunuz zaman listeye Ankara, Kastamonu, Kocaeli de ekleniyor. Çoğunluk İstanbul'da…Ve tam 54 taşınmaz durup dururken satışta!..

Yüz binlerce metrekare değerli arazi, üzerlerinde binalar ve konutlar.

Bunları özellikle gizliyorlar ki sadece kendi adamları bilsin!

* * *

Adına özelleştirme denilen nesne tam bir curcunaya ve peşkeşe dönüştü.

Devlete ve millete ait olan ne varsa yakında yandaşlara satılacak.

Bazıları aralarında anlaşıp, ucuza alabilmek için mülkleri kendi aralarında önceden paylaşacak.

İktidar, işin kolayını buldu.

Elde ne varsa sat!

Fabrikalar, barajlar, limanlar, madenler, değerli araziler, arsalar ve aklınıza gelen her şey…

Zam yapmak yetmiyor, sat ki bütçe açığı azalsın…

* * *

Bu iktidardan bir yanda milyarlarca dolarlık iş kapan, öbür yanda ise milletin bilmem neresine koymaktan söz eden torpilli yandaş müteahhitler…

Adamlar arsız, ne deseniz aldırdıkları yok.

Tezgah kurulmuş, al gülüm ver gülüm ekonomisi sürüp gidiyor.

Devletin ve milletin mülkleri, Cumhuriyet'in kazanımları, zarar etmesi asla mümkün olmayan tesisler bile hiç utanıp sıkılmadan peşkeş çekiliyor…

Sevgili okurlarım, yukarıda anlattıklarımın en güzel örneğini şimdi sergilenen şeker fabrikaları oyununda görüyoruz.

Kârlı çalışan, zarar etmesi söz konusu olmayan 14 şeker fabrikamızı şimdi durup dururken “Özelleştirme (!)” adı altında satmaya kalkışıyorlar.

Adamların hiçbir konuda hiçbir kavrama saygısı yok.

Cumhuriyet kurulduğu zaman ülkemizde bir tek şeker fabrikası yoktu. Osmanlı dahil şeker yurt dışından sağlanmaya çalışılır ve kaçak satılırdı.

Bu fabrikalar Atatürk döneminde kurulmaya başlandı.

Devletin parası yoktu, borç harç derken fabrikalar birbiri ardına hizmete sokuldu ve millet şekerine kavuştu.

* * *

Şimdi satışa çıkarılan tesislerden biri Çorum şeker fabrikası. Bugün CHP'nin Çorum'da protesto mitingi var.

Şeker fabrikalarında on binlerce işçi çalışıyor. Ayrıca yine on binlerce şeker pancarı üreticisi çiftçi, nakliyeci ve diğerleri bu işten ekmek yiyor.

Satışa karşı çıkan bütün Çorum halkı, fabrikanın çalışanları, sendikacılar, şeker pancarı üreticisi çiftçiler ve yöre halkı mitinge katılıp ses verecekler.

Vermesine verecekler de bu desteğin hangi ölçüde olacağını hep birlikte göreceğiz.

Bugün, bu peşkeşe karşı çıkan bütün İç Anadolu ahalisi bu mitinge akmalıdır.

Mitingi saat 11'den itibaren Halk TV canlı yayınlayacak.

Acaba öteki kanallar ne yapacak, yayınlamaya yürekleri yetecek mi!