Bay Bahçeli’den bir utanç belgesi

Sevgili okurlarım, dün bazı gazetelerde Türk siyasi yaşamında bugüne kadar başka bir örneği görülmemiş olan tam sayfa bir ilan vardı.

Evet, bu bir ilkti ve son olmasını dilerim.

İlanı veren Bay Devlet Bahçeli… Onun kocaman bir fotoğrafı…

Altında Milliyetçi Hareket Partisi yazıyor.

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Şimdi bu tam sayfalık ilan metnini okuyalım.

Başlığı şöyle:

“TEŞEKKÜR MESAJI.

(İftira, itham, isnat.)

Aşağıda isimleri yazılmış zevat-ı muteber (!) aylar süren yoğun ve yorucu bir iftira kampanyasından yüzlerinin akıyla (!) çıktılar.

(Zevat-ı muteber: İtibarlı, hatırı sayılan, saygın kişiler. Yani aklınca alay ediyor!)

Allah var ya, partimizi yılmadan kötülediler. Yüksünmeden ithamlarını (suçlamalarını) sıraladılar. Yorulmaksızın MHP husumetini (düşmanlığını) derinleştirdiler. Kendilerine çok şey borçluyuz!

Yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını yorumlarını hiç unutmayacağız.

24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin sonuçları bir kez daha gösterdi ki Türk Milleti algı oyunlarına gelmiyor, müfterilere (iftiracılara) inanmıyor, ahlak ve adaletinden sapma hakkını göstermiyor.

MHP'ye özel bir kin ve nefret duyan zevat-ı muteber ümit ederim ki insafa gelirler, vicdanlı olmanın hakkını verirler.”

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Bay Bahçeli'nin ilanı daha sonra şöyle devam ediyor:

“Sayısız iftiranıza teşekkür ederim. Hayret verici ithamlarınıza teşekkür ederim. Şaşırtan isnatlarınıza da teşekkür ederim.

Sizin gibiler olmasa hakikat, haysiyet, doğruluk, adamlık, ahlâk ve insanlık nasıl seçilir, ayırt edici vasfını nasıl gösterirdi!

Bu nedenle şükranlarımı sunuyorum, var olun diyorum!

Ne yaptınızsa başaramadınız. Nitekim Milliyetçi Hareket Partisi'ni yıkamadınız. Beyhude (boş) yere uğraşmayın, Türk Milleti'ni durduramazsınız.”

* * *

Bu tam sayfalık ilanın ikinci bölümünde, Bay Bahçeli tarafından ağır bir biçimde suçlanan ve hedef gösterilen tam 70 kişinin isimleri ve çalıştığı kurumlar yer alıyor.

Sıralamanın en başında doğal olarak Sözcü var:

Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, Rahmi Turan, Emin Çölaşan, Necati Doğru, Soner Yalçın…

Bizi sırasıyla Korkusuz, Aydınlık, Cumhuriyet, Yeniçağ, Habertürk, Anayurt, Karar yazarları izliyor.

Sonra Halk TV ve Fox TV sunucu ve yorumcuları geliyor.

İşin sonrası çok daha matrak!

Bazı üniversite öğretim üyeleri ile anket şirketlerinin sahip ve yöneticileri de tek tek sıralanmış!

Bay Bahçeli hepimizi suçluyor, hakaretler savuruyor!

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Şimdi işin çok önemli ve çarpıcı olan bir başka boyutuna geliyoruz.

Bu tam sayfa ilan dün iki yandaş gazetede, Hürriyet ve Sabah'ta yayınlandı.

Normal piyasa koşullarında bu iki ilanın bedeli en az 150 bin liradır. Demek ki MHP'nin bu kadar parası varmış… Neyse, konumuz işin para boyutu değil.

Ancak ortada çok ilginç, çok çarpıcı ve yüz kızartıcı bir husus daha var.

Hürriyet, kendi bazı yazarlarını da suçlayan ilanı kabul edip sayfasına koymuş!

Kim onlar? Yani ilan metninde “Yalancılık ve iftiracılıkla” suçlanan Hürriyet yazarları kimler?

Abdülkadir Selvi, Ahmet Hakan, İsmail Saymaz ve Taha Akyol.

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Aynı durum Sabah Gazetesi için de geçerli. İlan metninde bazı Sabah yazarları da aynı gerekçelerle suçlanıyor:

Hıncal Uluç, Hilal Kaplan ve Melih Altınok.

Yani aynen Hürriyet gibi onlar da kendi yazarlarının suçlanmasını içlerine sindirmiş ve o isimleri paralı ilanda sayfalarına koymuşlar.

Eyy parraa, senin gücünün önünde saygıyla eğilmek gerekiyormuş!

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Sevgili okurlarım, bu türde bir ilan Türk siyaset yaşamında bir ilk…

Bay Bahçeli, başta gazeteciler olmak üzere kendilerini eleştiren, onun beğenmediği sözler söyleyen 70 kişiyi birden akıl almaz biçimde suçluyor…

Sadece bununla da yetinmiyor, hepimizi hedef gösteriyor.

Bu kişilerden birinin başına bu ilandan sonra üzücü bir olay gelirse, sorumlusu acaba kim olacaktır?

* * *

Bay Bahçeli'nin karşıtlarına ve partisini eleştirenlere hakaretler yağdıran ve tehdit kokan bu ilanı Türk siyaseti, fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü ve demokrasi adına tam bir rezalettir, skandaldır.

Bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir örnektir…

Bu beyefendi kendini herhalde şımarık çocukları terbiye eden sınıf mümessili olarak görüyor!

Ülkemizi hangi “Kafaların” yönettiğini ve bundan sonra da yöneteceğini gösteren bir utanç belgesidir.