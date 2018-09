Beleşten gelen uçak!

Sevgili okurlarım, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yurt dışı gezisi sonrasında onun ağzından yeni şeyler öğreniriz.

İstediği gazetecileri uçakta toplar karşısına, fotoğraflar çektirilir ve Recep Bey istediği her konuda konuşur.

Sık sık yeni şeyler söyler, bazen de bilinen konulardaki değerli görüşlerini aktarır.

Ağzından çıkan her sözcük ertesi gün yandaş gazetelerde manşet olur.

Ancak bu konuda pek bilinmeyen bir gerçek vardır…

O da, örneğin bizim gazete bu gezilere hiçbir zaman davet edilmez.

Bırakın gezileri bir yana, Cumhurbaşkanlığı'nın kapıları bile bize ve muhalif gazetelere kapalıdır!

Bu gerçek, ülkemizdeki “Demokrasi (!)” anlayışının somut bir göstergesidir.

★★★

Türkiye günlerden beri bir uçak olayı ile çalkanıyordu.

Türkiye'ye Katar Emiri tarafından bir uçak gönderilmişti. Bu uçak satın mı alınmıştı, yoksa bize hediye mi edilmişti?

Bu olaya ben de burada girişip bazı sorular sordum ama başta Recep Bey olmak üzere işin içyüzünü bilenlerden yanıt gelmedi. Yani işin ne olduğunu bilenler ağızlarını açıp konuşma zahmetine girmiyordu.

Oysa ortada dev gibi bir jumbo jet vardı…

Dört dörtlük, iki katlı, yatak odaları bile olan bir jumbo jet!..

Uçak Türkiye'ye getirilmişti bile…

Değeri sudan biraz daha pahalı idi!..

400 milyon dolar.

Her kafadan bir ses çıkıyordu.

Bazıları bu uçağın Katar Emiri tarafından Türkiye'ye hibe edildiğini, bazıları ise satın alındığını iddia ediyordu.

★★★

Recep Bey son yurtdışı gezisinde (önceki gün) baklayı ağzından çıkardı ve çevresini saran yandaş gazetecilere durumu anlattı:

“Sağırları incitmek istemem ama bunlar duymuyor, uyduruyorlar. Katar bu uçağı satıyordu. Hatta rakam 500 milyon dolar civarındaydı. O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri bundan haberdar olunca uçağı Türkiye'ye hibe etti… Ben Türkiye'den para almam dedi…”

Petrol zengini şaibeli adamın yaptığına bakın siz!..

O koskoca uçağı (her nedense!) hibe ediyor.

★★★

Recep Bey açıklamalarını şöyle sürdürmüş:

“O uçak benim şahsıma değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir. Bu uçak CHP'yi niye rahatsız ediyor? Bunları anlamak mümkün değil… Sözünü ettikleri uçak şu anda boyanıyor. İnşallah her şey bittikten sonra bir seyahati de onunla yaparız…”

Yani sözü döndürüp dolaştırıp yine CHP'ye getiriyor, onlara karşı açtığı ve kazandığı davaları anlatıyor.

★★★

Bunlar hep yanlış yapıyor.

Üstelik yanlış yaptıklarını bildikleri için her konuda gizlilik perdesinin ardına sığınıyor…

Bu uçak haberi kamuoyunda bomba gibi patladığı günden beri suskun kaldılar…

Sorulan sorulara yanıt veremediler zira niyetleri işi gizli tutmaktı.

Baktılar ki gizlilik mizlilik falan daha fazla geçmeyecek, o durumda konuşmaya karar verdiler!

★★★

Sevgili okurlarım, koskoca Türkiye Cumhuriyeti acaba bir jumbo jet uçağa muhtaç mıydı?

Bildiğimiz kadarıyla Recep Bey'in çok sayıda uçakları var.

Bunlar yetmedi mi yani, Katar'dan niçin hibe uçak kabul ediyoruz?

Bu uçak geçekten gerekli ise ve olanakların varsa, bastırırsın paranı Katar Emiri hazretlerine ve jumbo'yu satın alıp getirirsin kendi ülkene…

Şimdi bu uçağın tadilatı yapılacak, iç dizaynı bizimkilerin zevkine göre yeniden düzenlenecek, boyanacak falan filan derken, işin uzmanlarına göre bu işler için de yaklaşık 100 milyon dolar harcanacak (mış!)

Allah rızası için söyleyin, bu devirde kim kime 400 milyon dolarlık uçak hibe eder, bu nasıl iştir, perde arkasında neler vardır?

★★★

Recep Bey ve altındaki özel kadroların tümü, ne yazık ki lüks ve şatafata son derece düşkün.

Saraylar başta olmak üzere sayısı bilinmeyen özel lüks uçaklar, son model makam araçları vesaire vesaire…

Türk Milleti ekonomik bunalımın ve fiyat artışlarının altında inim inim inliyor.

Daha dün açıklanan resmi verilere göre işsiz sayısı 3 milyon 315 bin kişi.

Faizleri zıplattılar, dövizi yörüngesinden çıkardılar ama kendileri A'dan Z'ye lüks içinde yaşıyor.

Onları bu alışkanlıktan kurtaracak hiçbir güç şimdilik ufukta görünmüyor.

Biraz ayıp oluyor, memlekete ve milyonlarca insanımıza yazık oluyor.

Biraz silkinip kendilerine gelsinler.