Bu hesap da sorulmayacak

Sevgili okurlarım, Türkiye yolsuzluk yapanların ve ülkeyi zarara sokanların adeta bir cenneti!

Memleketi soyuyorsunuz, bir sürü ahlaksızlık yapıyorsunuz… Gerçekler günün birinde belgeleriyle birlikte ortaya çıkıyor. Yazıyorsunuz, anlatıyorsunuz ama iktidar hiç umursamıyor.

Büyük yanlışlar yapıp memleketi zarara uğratıyorsunuz, gerçekler ortaya çıkıyor ama yine hiç kimse umursamıyor.

Bazen gazeteci arkadaşlarla konuşurken aramızda şöyle diyoruz ki, aynen doğrudur:

“Yaa biz bu uyarı yazılarını acaba suyun üzerine mi yazıyoruz?”

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Bırakın her şeyi bir yana, şu Telekom olayına bakın. AKP bu dev kuruluşu özelleştirme bahanesi altında Lübnanlı bir Arap ailesine devretti.

Devretti diyorum zira sözleşme uyarınca Telekom 2026 yılında yine devlete iade edilecek. Yine aynı sözleşme uyarınca bu kuruluşu satın alanlar, Telekom'un bütün mal varlığını ve her şeyini 2026'da devlete aynen teslim edecekler.

Bu açık hükümlere uyması gereken Arap Telekom ne yaptı?

Eline korkunç bir mal varlığı teslim edilmişti.

Türkiye'nin 81 ilinde yüzlerce taşınmaz mülk…

Arsalar, araziler, binalar, depolar, lojmanlar vesaire…

Ve teknik malzemeler…

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Telekom bunları açık artırma ile tek tek veya topluca satmaya başladı.

Yarım sayfalık satış ilanları Hürriyet'te ve o sırada yayınlanmakta olan Fetulllah gazetesi Zaman'da çıkardı.

Edirne'den Kars'a, Antalya'dan Samsun'a, Şırnak'tan Rize'ye kadar Telekom'un içi resmen boşaltılıyor, ulusal varlıklarımız elden çıkarılıyordu.

Oysa devir sözleşmesi uyarınca bunların 2026 yılında devlete aynen teslim edilmesi gerekiyordu.

Bu kepazeliği burada defalarca yazdım, belgeledim…

Ancak hiçbir yetkili makamdan ses çıkmadı. Telekom, satışlarını pervasızca sürdürdü çünkü gücünü iktidardan alıyordu.

Şu anda ellerinde herhangi bir taşınmaz kalıp kalmadığı bilinmiyor!

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Bu vurgunu sizlere çok özetle ve en basit bir biçimde anlatıyorum.

Peki sonra ne oldu?

Telekom artık batışa gidiyor, borçlarını ödemesi mümkün olmuyordu…

Ve bankalara başvurup yüz milyarlarca dolar kredi talep etti!

Krediler verildi…

Ancak gün geldi, Telekom bankalara olan borçlarını da ödeyemez duruma düştü.

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Bankalar dediğiniz zaman Türkiye'nin en baba, en büyük bankaları…

Akbank, Garanti ve İş Bankası.

Evet, borçların ödenmesi mümkün olmuyordu.

Bu durumda bankaların önünde iki seçenek vardı.

Ya bunca borcu kendileri cepten ödeyecekler, ya da Telekom'u kendi üzerlerine almak zorunda kalacaklardı.

Bankalar ikincisini tercih etti!

Batık durumda olan Telekom'un sahibi şu anda bu üç banka!

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Ne acayip iştir, şuna bakınız!..

Vatandaşın 10 liralık telefon borcunu affetmeyen ve derhal haciz yoluna giden Telekom, bankalardan aldığı milyarlarca dolarlık borçlarını ödemezken hiçbir iktidar makamı üzerine gitmemiş ve sadece seyretmekle yetinmişti.

Oysa kendi adıma söylüyorum, bu kuruluşun içinin nasıl boşaltıldığını, elindeki taşınmazların tek tek ve topluca nasıl satıldığını defalarca yazan bir gazeteci olarak bu olay herkes gibi beni de incitti.

Şimdi Telekom'un bu inanılmaz borçlarını da bizler Türk Milleti olarak ödemek durumundayız.

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Bu kuruluşun yönetim ve denetim kurulları vardı ve oralarda koskoca, anlı şanlı adamlar görev yapardı.

Maaşları inanılmaz derecede yüksekti.

Altlarında Mercedes makam otoları ve ayrıca yüksek primler…

Şimdi bazıları ya Saray'da, ya da devletin en üst kademelerinde, en üst düzeyde görev almış durumda.

Bunların hiçbirine hesap sorulmadı, bundan sonra da sorulmayacak.

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2026 yılı geldiğinde o günkü Telekom yönetimi devlete bıyık altından gülerek çağrıda bulunacak:

“Buyurun beyler, Telekom'u sizlere içi boşaltılmış olarak teslim ediyoruz. Elimizde ne varsa ve ne yoksa bütün taşınmazları sattık. Borçlarımızı bankalara kakalamayı başardık… Yeni sahibimiz olan bankalara da başarılar diliyoruz!.. Hayrını görün!..”

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Bir varmış bir yokmuş, elimizde altın yumurtlayan bir Telekom varmış…

Günün birinde onu da özelleştirme bahanesiyle ne idüğü belirsiz bir Arap ailesine peşkeş çekmişiz, sonuç hüsran olmuş…

Milyarlarca dolarlık zarar göz göre göre hepimize girmiş!

Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine!