Sevgili okurlarım, iki gün önce Türk medyasına inanması zor olan bir haber düştü. Haberin ilk kaynağı CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer idi.

Katar Emiri olan şahsın, Cumhurbaşkanlığı'na görkemli bir uçak sattığını iddia ediyordu.

Uçakta güya acayip bir konfor varmış.

Yatak odaları, toplantı salonları, banyoları, hatta her türlü teçhizata sahip bir hastane odası da varmış.

Boeing 747 uçağın mürettebat sayısı 18, yolcu sayısı 76, toplam sayı 94 kişi imiş.

Uçak Türkiye'ye getirilmiş bile!

Bu haberi okuyunca, itiraf edeyim ki önce inanmadım.

Kendi kendime “Yok artık, bu kadarı da olamaz. Gamze Taşcıer bu iddiada bulunurken biraz uçmuş” diye düşündüm!

Öyle ya, emrinde bir sürü uçak olan Recep Bey bu yeni uçağı alıp da ne yapacaktı!

Ama uçak olayı doğru çıktı.

★★★

Az sonra haber yön değiştirdi, Katar Emiri tarafından donanımsız fiyatı 400 milyon dolar olan uçağın Recep Bey'e “Armağan edildiği” ortaya çıktı.

Donanım harcamalarıyla birlikte uçağın değeri 500 milyon dolar olacakmış.

Bu haber başta TRT olmak üzere yandaş medyada doğrulandı.

Yemin ederek söylüyorum, yandaş medya doğrulamasa “Bu kadarı da olmaz yani” deyip yine inanmazdım.

★★★

Bir süper uçak düşünün, içinde her şey var…

Ve Katar Emiri olan şahıs bunu durup dururken Recep Bey'e armağan ediyor!..

Ve biz bunu kabul ediyoruz.

Bunun adına “Çam sakızı çoban armağanı (!)” diyelim.

★★★

Katar'la Türkiye arasında akıl almaz ilişkiler var.

Katar Emiri neredeyse haftada bir Türkiye'ye geliyor, ya da Recep Bey oraya gidiyor.

Emir Hazretleri yine durup dururken Türkiye'ye milyarlarca dolarlık karşılıksız yardımda bulunuyor.

Her karşılıklı ziyarette bu ikili baş başa görüşüyor, hiç kimse ne olduğunu bilmiyor, anlamıyor.

★★★

Gamze Hanım şimdi bu konuda Cumhurbaşkanlığı'na bir soru önergesi vermiş ve işin içyüzünün ne olduğunu sormuş.

Hiç kuşkusu olmasın, çeşitli konularda verilen yüzlerce soru önergesi gibi buna da hiçbir makam yanıt vermeyecek, iş uyutma sürecine dahil edilecek ve olay bir süre sonra unutulup gidecektir.

Ya da Saray'a “Önergeyi falan boşverin kardeşim, siz bir açıklama yapın da işin doğrusunu bilelim” desek, hiçbir açıklama yapılmayacaktır.

★★★

Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere Ortadoğu'daki petrol zengini bütün Arap ülkelerinin yöneticileri şaibelidir.

Bunlar halklarını “Din iman, Allah peygamber” diyerek soyar, paraları kendi servetlerine katar.

Elde edilen petrol gelirlerinin pek çoğu halka değil, bu heriflerin doymak bilmez ceplerine kişisel servetleri olarak hortumlanır.

Bunları denetleyen herhangi bir kurum yoktur.

★★★

Bir Katar Emiri düşünün ki, başka bir ülkeye 400 milyon dolarlık yeni, gıcır gıcır uçağını durup dururken armağan eder!

Peki bunun nedeni nedir?

Bir Katar Emiri düşünün ki, örneğin Türkiye'ye bir anda milyarlarca dolar parayı havale eder.

Nasıl olur bu işler?

★★★

Sevgili okurlarım, her seçimde milyonlarca insanımız gidip oylarını AKP'ye veriyor.

Şimdi burada onlara da kısaca seslenmek istiyorum:

“Çoğunuz ayın sonunu getiremezken, bu iktidar mensuplarının A'dan Z'ye yaşamakta olduğu şatafatlı lüks hayatı içinize sindirmeniz mümkün oluyor mu?

Altlarında son model Mercedes makam araçları, lüks uçaklar, villalar, saraylar ve yandaş kollamalar!

Ankara ve İstanbul'daki sarayları yetmemiş olmalı ki, şimdi Marmaris Okluk Koyu'nda kendilerine 350 odalı yeni bir saray yaptırıyorlar. Binlerce ağaç kestiler.

Siz her türlü maddi ve manevi sıkıntıyı yaşarken, sofralarınızda kuru fasulye bulgur pilavına talim ederken, her türlü zorluğa göğüs gererken, her gün başınızda patlayan zamlarla boğuşurken, onlar krallar gibi yaşamayı sürdürüyor.

★★★

Bir örnek daha vereyim… Üniversite hastaneleri parasal açıdan batık durumda. En kritik ithal malzemeleri bile satın almaları mümkün olmuyor. Ankara'daki en büyük hastanelerden birinin en yetkili kişisi iki gün önce kalp doktorlarına talimat verdi:

“İthal malzeme gerektiren kalp kapakçığı ameliyatları çok zorunlu olmadıkça yapılmayacak.”

★★★

Bir yanda her türlü lüks ve şatafat, özel hizmetlerine verilecek bilmem kaçıncı lüks uçak… Banyoları, yatak odaları, toplantı salonları ve hastane odasıyla birlikte!..

Katar Emiri olan şahsın bizimkilere çam sakızı çoban armağanı küçük bir jesti…

Ve parasızlıktan durdurulan ameliyatlar!..

Öbür yanda ise AKP'ye ısrarla oy verip onu iktidar yapan sizler!..

İçinize siniyor mu?

Siniyorsa sorun yok, “Yola devam!..”