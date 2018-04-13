Ulan başımıza bela oldun, bizi mahvettin. İkiz kardeşin euro ile birlikte çanımıza ot tıkadınız ama biz bunun altından kalkmayı ve ikinizden de hesap sormayı iyi biliriz.

Sen kimsin ki!..

Bizim başımızda aslanlar gibi duran koskoca bir dünya liderimiz var.

Vurdu muydu ses getirir, kodu muydu oturtur.

Biz bugüne kadar senin gibi nice iki paralık dolarlar gördük, ne badireler atlattık.

Senin kaderin, başımızda aslanlar gibi bekleyen dünya liderimizin atacağı bir fiskeye bağlıdır.

* * *

Bak dün neler dedi!

“Bizi döviz kuruyla terbiye edemezler…”

“Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum. Başaramayacaksınız. Bu oyunları boşa çıkaracağız!”

Çok haklı, çok doğru söylüyor.

Biz seni çiğ çiğ yeriz.

* * *

Ulan dolar, dört lirayı geçtin… Sen yükseldikçe faturası bize çıkıyor. Senin yükselişini bahane edip akaryakıta, doğalgaza, iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Biraz insaf be!..

Yüksele yüksele daha nereye gideceksin?

Almışsın arkana Trump denilen manyağı, çirkin bir oyunun içindesin. Biz bu numaraları yemeyiz.

Tabanımız sağlamdır, seçmenimiz AK partimizindir, kimseden korkmayız.

Nitekim Binali Bey isimli değerli başbakanımız konuştu:

“Ayağımız sağlam basıyor!”

Doğru söze ne denir, çok sağlam basıyor!

* * *

Eyy dolar!..

Eyy dolar oğlu dolar!..

Sen yükseldikçe, gelirleri dövize endeksli, milletin a'sına koyan yandaş işadamları zevkle ellerini ovuşturuyor…

Sayın dünya liderimizin ve iktidarının bu konuda hiçbir hatası, vebali, günahı yok.

Olsa da zaten yazmamıza izin vermez, yazınca çok kızar!

Bildiğimiz tek şey, çok yakında seni ve ikiz kardeşin euro'yu silindir gibi ezecek ve inan ki bir dolar eşittir bir lira yapacaktır.

Bu işlerde öyle dünya ekonomi politikaları, savaş mavaş çıkacakmış muhabbetleri rol oynamaz.

Bütün dünyaya korkmadan posta koyan bizim dünya liderimiz ne yapacağını bilir.

Zam gerekirse biz kendiliğimizden yaparız, sen yükseldin diye yaptırmayız.

* * *

Anlı şanlı, dünyayı karşısında esas duruşta bekleten sayın dünya liderimiz sanma ki pes edecektir…

Ama haklı olarak sana çok kızgın…

Eğer en kısa zamanda düşmez de yükselmeye devam edersen, yapacağı iş çok basittir:

Senin suratına okkalı bir Osmanlı tokadı patlatır, ortalıkta ne sen kalırsın ne ikiz kardeşin euro, ne Trump, ne de Merkel!

Vallahi hepinizi ananızdan doğduğunuza pişman eder.

İşte o zaman Türk Lirası değer kazanır, ABD ekonomisi çöker, AB ülkeleri mahvolur!

* * *

Eyy dolar, yükselmeye devam ettiğin, ‘Bu ekonomi bozuk' diye Türkiye'den kaçıp gittiğin sürece takibimiz altındasın!

Hükümetimiz vaziyeti çakmış durumdadır.

Bu, bize karşı oynanan bir emperyalist oyunudur. Başarılarımızı kıskanıyorlar ve bizi seninle yıkmayı amaçlıyorlar.Yan

i bizim ekonomide en ufak bir sorun bile yoktur!

Vatandaş mutludur, geleceğe umutla bakmaktadır.

Yandaş işadamları malı götürmektedir. Onların refahı ve iyiliği bizim iyiliğimiz demektir.

* * *

Eyy dolar, ne dediğimi anladın mı!

Biraz düş artık…

Tahmin ediyorum, bizimki en geç yarın Trump'la bir telefon görüşmesi yapacak,

‘Lira ile doları eşitleyelim, yoksa sen zararlı çıkarsın' diyecek ve o herifin bacaklarını titretecektir!

* * *

Lâf aramızda eyy dolar, bu işin şakası kalmadı.

Düşmezsen biz milletçe ayvayı daha beter yedik demektir.

Düş!..

Kurtar bizi dolar!