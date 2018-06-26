İYİ de Meclis çoğunluğu elden gitti!

Sevgili okurlarım, Cumhuriyet tarihinin en ilginç ve sonucu merakla beklenen seçimini yaşadık.

Bu seçimi kimler kazandı, kimler kaybetti.

Kazananların ilk sırasında hiç kuşkusuz Recep Bey yer alıyor.

Yüzde 52.6 oy aldı ve beş yıl boyunca yeniden, hem de çok daha büyük yetkilerle donanmış olarak cumhurbaşkanı seçildi.

Bu sonucu iki açıdan irdelemek mümkün.

İlki, bunu küçük ortak MHP'nin oylarıyla başardı ve amacına ulaştı.

MHP desteği olmasaydı yüzde 50'yi geçmesi söz konusu olmayacak, iş ikinci tura kalacaktı.

İkincisi, amacına ulaştı ama kendisine oy vermeyen yüzde 47.4'lük, çok büyük bir kesim var. Bunu hiçbir zaman unutmasın.

Yani yarısı dolu, yarısı boş olan bardağın dolu tarafına bakarsanız, evet kazandı.

Ama boş tarafına bakarsanız umduğu gibi olmadı.

Yine de sonuçtan memnun olduğunu sanırım, zira kendisi de partisi de ikinci tura kalmaktan çok korkuyordu.

O takdirde cumhurbaşkanlığı dahil pek çok şey ellerinden kaçmış olacaktı.

* * *

Sadece beni değil hemen herkesi yanıltan en önemli sonuç MHP'den geldi. Devlet Bey seçim öncesinde sadece birkaç miting yapabilmişti.

Üstelik ülkücü kesimin büyük bölümünün “Biz her türlü milliyetçiği ayaklarımızın altına aldık” diyen AKP'ye ve Recep Bey'e oy vermeyeceği tahmin ediliyordu!

Yanılmışız!

Hem de MHP, tahminlerin çok ötesinde bir güçle Meclis'e girmiş oldu.

Ancak unutmayalım, MHP, Devlet Bey'in seçim bölgesi olan Osmaniye'de bile ikinci sıraya düştü.

* * *

Evet!.. AKP Meclis'te çoğunluğu sağlayamadı. Dolayısıyla eski günlerdeki gibi “Güçlü bir iktidar sahibi” olamadı.

Peki bu durumda ne yapacak?

MHP'yi eskiden olduğu gibi yine stepne, yedek lastik olarak kullanacak ve bir şeyler dağıtacak!

Örneğin Recep Bey, Devlet Bey'in seçtiği bazı MHP'li isimlere başkan yardımcılığı, bakanlık gibi önemli görevler verecek…

Ve ilişkileri yine kardeş kardeşe sürüp gidecek.

* * *

Şimdi ortada tek parti iktidarı değil, iktidar koalisyonu ile birlikte tek adam rejimi var.

MHP ne derse, ne isterse bundan sonra o olacak.

Gerektiğinde tek adamlık bile sökmeyecek.

Bardağın yarısı, Meclis'teki AKP azınlığı açısından bakıldığında sizce boş mu, yoksa dolu mu!

Sevgili okurlarım, yeni rejimin de cumhurbaşkanı olan Recep Bey'in bundan sonra belli konularda daha dikkatli olmasını dilerim.

– Gerilim yaratma siyasetine artık son vermelidir.

– Kavgayı gürültüyü, toplumun belli kesimlerini birbirine düşürme siyasetini derhal noktalaması gerekir.

– Ortamı yumuşatmalıdır.

– Particilik yapmaktan biraz olsun vazgeçmelidir.

– Gerçi zor olacaktır ama yargı bağımsızlığını mutlaka sağlamaya çalışmalıdır.

– Yolsuzlukların, vurgunların üzerine gitmeli, ülkemizin belli yandaşlar tarafından daha fazla soyulmasına bundan sonra izin vermemelidir.

– Huylu huyundan vazgeçmez ama biraz daha “Demokrat”, hoşgörülü ve insaflı olmalıdır. – Özetin özeti, ortamı biraz olsun yumuşatmaya çalışmalı, kibir ve büyüklük kompleksini biraz olsun bir kenara bırakıp farklı kesimlerin sözlerine ve fikirlerine de kulak vermeyi öğrenmelidir.

* * *

Bundan sonra alınacak her karar yeni yönetimin ve kendisinin sorumluluğunda olacaktır.

Şimdiden hazır olmaya başlayın!..

– Zamlar birbiri ardına patlayacak. Seçim nedeniyle ertelenen akaryakıt zamları ile birlikte yeni cezalar ve yeni vergiler en kısa süre içerisinde uygulamaya sokulacak.

Bunlara oy verenler o takdirde hiç ağlaşmasın.

* * *

Yeni Meclis'te yer alan tüm muhalefet partilerine güveniyorum. İktidara nefes aldırmayacaklar…

Bu gibi durumlarda AKP iktidarını fedakârca (!) savunmak yine MHP'ye düşecek!

Yeni tek adam rejimi ülkemize hayırlı olsun!

Biz buna lâyıkmışız.