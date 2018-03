İYİ Parti gerçekleri

Sevgili okurlarım, İYİ Parti büyük kongresi bugün Ankara'da toplanıp önemli kararlar alacak.

Bu parti hakkında bugüne kadar herhangi bir yazı yazmadım.

İYİ Parti'nin gerçek “Kurucu lideri” bence Meral Akşener değil, Devlet Bahçeli'dir…

Zira Bay Bahçeli olmasaydı, çizgisini 180 derece değiştirip yönünü şaşırmasaydı, kraldan çok kralcı havalarına girip AKP'ye stepne olmasaydı, bugün İYİ Parti diye bir parti olmayacaktı.

Bu saçma sapan siyasi hataları iyi ki sergilemiş ve İYİ Parti'nin kurulup büyümesini sağlamış.

* * *

Türkiye siyasetinde en büyük ağırlığı olan kesim “Merkez sağ”dır. Türkiye uzun yıllardır bu kesimin bıraktığı boşluğun, ya da büyük ölçüde, kerhen bile olsa AKP'ye destek vermesinin sıkıntısını yaşıyor.

Niçin AKP'ye destek vermek zorunda kalıyordu bu kesim?..

Çünkü bu boşluğu her telden çalan AKP'nin doldurmuş olduğu zannediliyordu!

Oysa gerçek öyle değildi.

AKP'nin merkez sağı temsil ettiği falan yoktu.

Din ticaretinden, din sömürüsünden medet uman, yolsuzluklara ve peşkeşlere karşı çıkması asla söz konusu olmayan, vurgunlara göz yuman ve milyonlarca muhafazakâr ve dindar seçmeni sıkıntı içerisinde yaşarken kendi yandaşlarına vurgun kapılarını sonuna kadar açan bir partiye “Merkez sağ” demek, aklın alacağı bir şey değildir.

* * *

Bay Bahçeli'nin aymazlığını da ekleyin, İYİ Parti işte bu olanları değerlendirip siyaset piyasasına girdi ve çok da iyi etti.

Gördüğüm kadarıyla toplum bu partiyi iyi karşıladı ve her geçen gün büyüyor.

Kendi içlerinde hırgür çıkarmadıkları takdirde, bu gelişmenin önümüzdeki aylarda daha da güçleneceğini tahmin ediyorum.

Tabii onların böylesine büyümesinin en temel ve başta gelen unsuru da, feleğini şaşırıp yönünü yitirmiş olan Bay Devlet Bahçeli'dir.

Öylesine vahim hatalar yaptı ki, tabanını oluşturan yurtsever ülkücülere ihanet etmekten bile utanmadı.

Koskoca bir partiyi Tayyipgiller siyasetinin eline ve emrine teslim eden bu zat, partisini resmen eritti.

Akşener ve arkadaşları partiyi işte böyle bir ortamda kurdular.

Bazıları MHP'den koptu, bir bölümü ise merkez sağ'ın çeşitli kesimlerinden geldi.

* * *

İktidar İYİ Parti'den korkuyor.

Akşener ve İYİ Parti'yi önümüzdeki seçimlerde CHP ile birlikte en büyük rakibi olarak görüyor…

Ve işte bu yüzden, İYİ Parti'yi seçimlere sokmamak, saf dışı bırakmak için şimdiden bir takım oyunlar oynanıyor.

* * *

İktidar sadece Akşener ve İYİ Parti'den değil, kendisine karşı olan bütün kesimlerden korkuyor…

Hele Recep Bey önümüzdeki cumhurbaşkanlığını kazanamadığı takdirde, işte o zaman yandı gülüm keten helva!..

Mart ayındaki yerel seçimleri kazansalar, sonra yapılacak Meclis seçimlerinde birinci parti olsalar bile, Recep Bey'in cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin AKP'nin resmen sonu olacağını hepimizden daha iyi biliyorlar…

İşte o zaman başlayacak bir hesap sorma döneminde olacaklar çok ilginçtir.

Diyeceksiniz ki “Yaa kardeşim, seçimleri AKP kazanırsa, Recep Bey cumhurbaşkanlığı seçimini niçin kazanamasın?..”

Düz mantık yürütürseniz bu soru doğrudur ama her şey düz mantıkla bitmez.

İşte bu yüzden, sonuçtan korkuyorlar…

Korkanların başında da Recep Bey ve yakın çevresi geliyor.

Dünya liderimizden yoksun kalan bir AKP, sudan çıkmış balık gibi olacaktır.

* * *

Ne kadarının hangi ölçüde doğru olduğunu bilmediğimiz bazı anket sonuçları piyasaya sürülüyor. Ancak çıkan sonuçlar hiç de iktidarın hesabına uymuyor.

Seçimlerde her türlü hile her zaman olduğu gibi geçerli olacak…

Ona rağmen seçim yine “Ortada” görünüyor.

Telaşları işte bu yüzden.

Recep Bey ekranlarda her gün babasının hayrına boy göstermiyor, her gün bütün dünyaya boşuna posta koymuyor.

İnanılır gibi değil ama dün son olarak Ayasofya'da bile nutuk attı!

Bu işler seçime kadar böyle gidecek.

* * *

Recep Bey cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50'yi geçemezse, ikinci turda işi gerçekten zor olacak.

İşte o zaman toplumdaki ağırlığını ve saygınlığını çoktan yitirmiş olan Bay Bahçeli ve partisinin cılız desteği bile onu kurtaramayacak.

İYİ Parti tam da zamanında kuruldu ve beklenenden çok daha fazla tuttu.

İktidarın büyük korkularından biri de işte bu!..

Merkez sağdaki boşluğu dolduracak yeni ve yıpranmamış bir İYİ Parti ekibi şimdi devrede ve siyasete ağırlığını koymak üzere. Bundan sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz.