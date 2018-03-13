Şu rektörün haline bak, üniversiteyi gör!

Sevgili okurlarım, bu iktidarla birlikte Türkiye'de her şey altüst edildi, toplumun yapısı değiştirildi ve her şey olumsuza doğru yöneldi.

Eski Türkiye şimdilik yok.

Türk'lüğümüz, insanlığımız, uygarlığımız ve hatta dinimiz rafa kaldırıldı.

“Hayatta en hakiki mürşit (yol gösterici) olan bilimin yerini hurafeler vesaire aldı.

Bilim yuvası olması gereken okullarımızla birlikte üniversitelerimiz bile bu yobaz akımların ellerine ve keyiflerine terk edildi.

Müslümanlık, kadınlarımız için “Başını örtüp saç tellerini gizleme” olayına indirgendi.

Bunlar dinimizi “Şehvete ve erkek cinselliğine” terk etti.

10 yaşındaki kızla evlenilir, yatak yorgana sıkı sarılırsan nefsin uyanır, asansöre bir erkekle binersen zina yapmış sayılırsın!

* * *

Bugünkü SÖZCÜ'de arkadaşımız Ali Ekber Ertürk'ün çok ilginç bir haberi var.

Sözde bir bilim yuvasının başında olan bir üniversite rektörü!

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Ahmet Ağırakça!

Bizim Ali Ekber yine çok güzel bir haber yakalamış, fotoğrafları gözlerimle görmesem inanmaz ve “Bu kadarı olamaz” derdim!

Sözde bir bilim yuvası olan bir üniversitemizin başında olan bu şahsın şu kıyafetlerine bakar mısınız!

Neye özeniyor, kime ve kimlere özeniyor da bunlarla poz veriyor?

* * *

Marifetleri daha önce de medyaya yansımıştı.

Üniversitesinde çiğ köfte gereksinmesi için çeşitli ihaleler açmıştı.

Kıyma, bulgur, acı biber, soğan, maydanoz vesaire…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Ben genel başkanımızın Mardin temsilcisiyim” demişti!

Beyefendi ilahiyatçı imiş!

Peki ama bu giysilerin ilahiyatçı olmasıyla ne ilgisi olabilir?

Sen bilim adamı mısın, yoksa o üniversitede görevli Arap şeyhi misin, imam mısın ey hoca?

* * *

Ali Ekber bu fotoğrafları onun sosyal medya sayfasından bulunca kendisini aradı.

Rektör Bey vaziyeti çakmıştı, telefona çıkamadı.

Onun yerine “Üniversite yetkileri” ile konuştu.

Şöyle dediler:

“Rektörümüz İslam alimidir. İlahiyat profesörüdür. Üzerindeki giysilere dikkatlice bakarsanız, İslam literatüründe takke ve beyaz kıyafet vardır. Onlar şeyh elbisesi değil İslami giysilerdir!”

Orası üniversite mi, Arabistan mı, ya da Diyanet İşleri Başkanlığı mı?

Sen ne biçim rektörsün yaa!

* * *

Mardin'deki bu üniversitenin çeşitli fakülteleri var…

Edebiyat, sosyal bilimler, mühendislik…

O gençleri de kafandaki bu nesnelerle mi yetiştiriyorsun, onlara öyle mi örnek oluyorsun ey hoca!..

Üzerinde topuklarına kadar inen entari, kafanda takke, kefiye falan filan…

Geçenlerde yapılan bir araştırmada bu hoca efendinin başında bulunduğu Mardin Üniversitesi, en başarısız üniversiteler arasında sondan ikinci çıktı!

* * *

Bu iktidar “Her ile bir üniversite kurduk” diye övünüp hava basarken, o “Bilim yuvalarının (!)” hemen hiçbirinin bilim dünyasında herhangi bir etkinliği ve saygınlığı yok.

Burada isim vermek istemem, öyle üniversiteler ve öyle rektörler var ki, her biri aynı düzeyde.

“Bir müdür bir mühür (!)” yöntemiyle kuruldular.

Rektörlerin, dekanların ve idari personelin tamamına yakını bu iktidarın adamı. Zaten öyle olmayan, o çatı altında bir dakika duramaz ve derhal şutlanır.

Öğretim üyelerinin ses çıkarması, eleştirmesi asla söz konusu değil.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Ahmet Ağırakça'yı kutluyor ve daha nice başarılar diliyorum!