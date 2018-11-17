Suudi Arabistan komedisi

Sevgili okurlarım, yazının başlığına bakıp aldanmayın! Bu başlık aslında “Suudi Arabistan Rezaleti” olmalı…

Ancak bu hırsız herifler böylesine vahşi bir cinayeti kendi içlerinde ve dünya kamuoyunun önünde komediye dönüştürmeyi başardılar.

Heriflerin başsavcısı açıklama yaptı:

“Bağımsız Suudi Arabistan yargısı sanıkları yargılayıp gerekli cezaları verecektir!”

Bağımsız yargı ve Suudi Arabistan!

Suudi Arabistan'da yargının bağımsız olması!..

İşte aklın ve mantığın almayacağı gülünç bir iddia.

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Efendim, cinayetin sanıkları tutuklanmış ve beş kişi hakkında idam cezası istenmiş!

Bunlar Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere bütün dünya ile dalga geçmeye, alay etmeye kalkışıyor.

Kimler tutuklanmış, nerede tutuklu kalıyorlarmış?

Savcının açıklamasında ayrıca şu cümle geçiyor:

“Prens Salman'ın bu cinayetle ilgisi olmadığı anlaşılmıştır.”

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Önceki haberlerde şu ifade geçiyordu:

“İnfaz ekibi Cemal Kaşıkçı'nın bedenini kesti, parçaları kimyasal maddelerle eritti ve arta kalan kısımlarını kanalizasyon sistemine attı…”

Şimdi ifade değişti.

Başsavcı unvanı taşıyan herifin açıklaması şöyle:

“Konsolosluk binasında arbede yaşandı. Kaşıkçı zehirli iğne ile öldürüldü ve cesedi parçalanarak binadan çıkarıldı. Ceset parçaları, bina dışında bekleyen ‘Yerel işbirlikçiye' teslim edildi. Aslında amaç cesedi Riyad'a götürmekti ama olmadı!”

Demek ki bu arkadaşlar küçük bir yanlışlık yapmış, Riyad'a götürmeyi planladıkları cesedi kesip parçalamış!

Biz bu kadar salak mıyız, bunlar böyle uydurulmuş amatörce yalanlarla kimi kandırmaya kalkışıyor!

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Biz bu kadar salak bile olsak, bu yalanların hiçbirine inanmamız söz konusu olamaz.

-Birincisi, Suudi Kralı ve Prens Selman'ın onayı olmadıkça o ülkede kuş bile uçamaz. Hele yabancı bir ülkede cinayet hiç işlenemez.

-İkincisi, bu herifler İstanbul'a cinayet infaz ekibi göndermişti. Bunu kabul ediyorlar.

-Üçüncüsü, ceset veya cesedin parçaları nerede kardeşim? Açıklamanızda sözünü ettiğiniz yerel işbirlikçi kimdir?

-Dördüncüsü, konsolosun konutundaki kuyuda arama yapma izni Türk polisine niçin verilmiyor?

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Aslında olay gayet basit… Ama ne yazık ki bizim yetkililer ağızlarını açıp olanları anlatamıyor!

Cinayet ekibi İstanbul'da Kaşıkçı'yı öldüreceğini biliyordu.

Kaşıkçı'ya konsolosluktaki işlerini takip etmesi için 28 Eylül günü için randevu verilmişti.

Sonra kendisine haber gönderildi:

“Randevuyu 2 Ekim gününe ayarladık. Sizi o gün bekliyoruz.”

Aradan geçen dört gün içerisinde Suudi Arabistan'da cinayet ekibi hazırlandı.

O kadar ki içlerinde kesip biçme uzmanları, adli tıp yetkilileri, cesetleri eritip yok etme elemanları bile vardı.

18 kişiden oluşan ekip cinayetten bir gün önce özel uçakla İstanbul'a gelip otele yerleşti… Uçağı Suudi devleti vermişti.

Kaşıkçı konsolosluk binasına girmeden önce, içeride pusuyu kurdular…

Ve adamı şu veya bu biçimde öldürdüler.

Cesedi kesip biçtiler mi, asitle erittiler mi, artan parçaları dışarıda bekleyen yerel işbirlikçiye mi verdiler, o bölüm meçhul.

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Kesin olan husus, bu ekip İstanbul'a cinayet işlemek için gönderilmişti…

Ve böyle bir karardan Suudi Kralı ile veliaht Prens Salman'ın haberi ve bilgisi olmaması asla mümkün değildir.

Çok yazıktır ki Türk yetkililer bu konuda konuşamıyor.

Ya ellerinde hiçbir yeni bilgi ve belge yok, ya da Suudi Arabistan'dan korkuyorlar.

Şimdi işimiz kala kala Suudi savcının yumurtladığı palavralara ve onların insafına kalmış durumda!

Düştüğümüz şu duruma bakın…

Yazık, çok yazık.

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Burada bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir yabancı devlet bizim ülkemizde cinayet işledi.

Çok önemli bir olaydır. Bütün dünya kamuoyu bu işin peşinde…

Ancak gelin görün ki bizim medyamızdaki anlı şanlı köşe yazarlarından çoğunun bu olaya değinmesi, bugüne kadar her nedense hiç mümkün olmadı!

Nedenini anlamak çok zor…

Kendilerine sormalı!

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Emin Çölaşan'ın notu: Yeni ortaya çıkarılan bir olay var. Atatürk düşmanı fesli Kadir'in İstanbul Çengelköy'de Boğaz'ın tam kıyısında denize sıfır bir balıkçı restoranı varmış. Fesli Kadir, Yakamoz isimli bu restoranı kaçak inşaatlarla alabildiğine büyütmüş.

Deniz kıyısında balık restoranı olunca orada rakı olur.

Bizim arkadaşlar bir araştırsa diyorum, acaba var mı!