Sevgili okurlarım, bazı sağlık kontrolleri için Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne gitmek zorundaydım.

Ancak ortaya bizim Fetöcülük olayı çıkınca ertelemek zorunda kaldım.

En sonunda dün gidebildim.

Siz bunları okurken büyük olasılıkla hastane kontrolleri bitmiş olacak.

O yüzden bugünkü yazımı biraz geç saatlerde yazıyorum ve teşekkür borçlarımıza ayırıyorum.

Hem Fetöcülükle suçlanan arkadaşlarımız, hem de gazetem adına…

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Hayatta öyle günler olur ki, başkalarından destek beklersiniz. Bazılarının manevi olarak yanınızda olmasını istersiniz…

Ve o desteği aldığınız takdirde kendinizi yalnız ve tek başınıza hissetmezsiniz.

Bizim olayımız da böyle oldu.

Sizlerden muhteşem bir destek aldık.

Kendi adıma söylüyorum, siz okurlarımızdan yüzlerce mesaj geldi.

Böyle durumlarda kuraldır! Araya küfür ve hakaretler de karışır.

İnanmanızı isterim, bir tek küfür ve hakaret gelmedi.

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Üstelik beni çok şaşırtan olaylara ve çıkışlara tanıklık ettim.

Örneğin Memduh Bayraktaroğlu ile geçmişte çok büyük kalem kavgalarımız olmuştu… Onu dün internet sitelerinde gördüm, şöyle diyordu:

“Emin Çölaşan bana geçmişte çok zarar vermiştir ama Çölaşan'dan Fetöcü olmaz, Fetöcü çıkmaz.”

Yine geçmişte yıllarca birlikte çalıştığım, bir sürü kavgalar ettiğim Ertuğrul Özkök Hürriyet'te bizi savunan bir yazı yazdı hepimize destek verdi. Yazısının başlığı aynen şöyle:

“Emin Çölaşan Fetöcü mü! Beni bile inandıramazsın…”

Mustafa Balbay'ın yazısının başlığı:

“Çölaşan sadece gerçeklerin adamıdır.”

Uğur Dündar:

“Fetö çamuru Emin'e asla bulaşmaz…”

Rahmi Turan abimiz:

“Böyle keyfi, kanıtsız iddianameler Fetö ile savaşın inandırıcılığını kaybettiriyor.”

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Başka gazeteci arkadaşlarımız gazetelerde onlarca köşe yazısı yazdı, olayımızı ekranlarda yorumladı. Mehmet Barlas dahil çok sayıda gazeteci ve hukukçu televizyonlarda bizi savundu.

Evet, tamamı destek veriyordu.

Hepsine teşekkür ediyorum…

Hele bizim gazetenin yazarları…

Her biri ayrı ayrı yazdı.

Yılmaz Özdil yazısının başlığı ile bence yeni bir slogan oluşturdu:

“Doğru'yuz, adımız gibi Emin'iz.”

Ve Bekir Coşkun'un mizah dolu başlığı:

“Emin Çölaşan Fetullah'ın medya imamıdır!”

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Evet, insanoğlu belli durumlarda yanında manevi bir destek olmasını bekliyor…

Evlenmeler, doğumlar, hastalıklar ve hatta cenazeler hep öyle değil mi…

Bizim olayımız bunlardan hiçbiri değildi ama biz de insan olarak bir destek bekliyorduk…

Ve tahminlerden, beklentilerden çok daha fazlasını gördük…

Ankara büromuz gelenlerle doldu taştı.

Sıradan vatandaşlardan tutun da CHP ve İYİ Parti milletvekillerine, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e kadar herkes yanımızda yer aldı.

Bir milletvekili “Sizin bu Fetöcülük bulaşıcı ise lütfen el sıkışmayalım” deyince kahkahalar patladı.

Sağ olsunlar.

Teşekkürlerimizle.