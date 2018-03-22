Yargıda torpil… Bir bu eksikti!

Sevgili okurlarım, yargı hepimizin güvenmesi gereken bir kurum… Bu ülkede milyonlarca dava dosyası var.

Ceza davaları, hukuk davaları, aklınıza ne gelirse…

Hakimler ve savcılar bu dosyaların altında boğulmuş durumda. Bugün bir dava açsanız size aylar sonrasına duruşma günü veriliyor.

Hemen her davanın karara bağlanması yıllar alıyor.

Geç gelen adalet, adalet değildir sözü çok doğru.

* * *

Açılan hemen her dava sonrasında müvekkil, avukatına sormak zorunda kalıyor:

-Nasıl biridir bizim hakim?

Bunu soran, hakimin boyunu posunu ve göz rengini merak ettiği için sormuyor!

Dava başlıyor, hakim bunalmış durumda. Aynı durum savcılar için de geçerli.

Mahkemeler bazen işi savsaklamak zorunda kalıyor.

Yanlış ve eksik kararlar çıkıyor zira dosyaların yeterince incelenmesi mümkün olmuyor.

Çilekeş yargı mensupları o inanılmaz yükün altında eziliyor.

Bunları yazdım diye kimse üzerine alınmasın, üzülmesin…

Türkiye'de yargının gerçeği ne yazık ki böyledir.

* * *

Gidin yurt dışına, gidin gerçek demokrasi ile yönetilen ülkelere ve görün…

Hiç kimse yargıda torpil aramaz.

Hakimler ve savcılar o görevlere sadece liyakat, kıdem ve sicilleri ile atanmıştır.

Bir de bizdeki duruma bakın!..

Terfi ya da başka bir yere atanma için hemen herkes “Adamını arama ve bulma” peşindedir.

* * *

Torpili bazen siz ararsınız, ama ender bile olsa bazen de torpil sizi kendiliğinden bulur ve rahata kavuşturur!

Danıştay Başkanı Zerrin hanımın olayında olduğu gibi…

Başkanımız hanımefendi AKP iktidarının sevgilisi!..

Sayın dünya liderimizin en güvenilir elemanlarından biri.

Birlikte Rize'ye gidip kameraların önünde çay toplama şovları yaptılar.

Başkanımız hanımefendi bir törende sayın dünya liderimizin önünde cübbesini iliklemeye ve ona olan saygısını böyle göstermeye kalkıştı.

Hakim cübbesinde ilik ve düğme olmadığını unutmuştu!..

Yargıda bir kural vardır:

Hakim hiçbir gücün önünde eğilmez, bükülmez ve önünü iliklemez. İşte bu yüzden cübbelerde ilik ve düğme yoktur.

* * *

Ortalık iki günden bu yana, yargıya ilişkin korkunç haberlerle sarsılıyor…

-İlki, yeni atanan hakim ve savcıların kuraları başka yerde değil de, Saray'da çekildi. Dünya liderimiz onlara nutuk attı, genç hakim ve savcılar ayağa kalkıp kendisini alkışladı. Bazıları zaten geçmişte AKP'nin kayıtlı üyeleri idi. Özellikle hakim ve savcı yapılmışlardı.

* * *

İkinci haber çok daha vahim:

-Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu, kurada Elazığ'ı çekti. Törende annesi de vardı.

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş işte bu aşamadan hemen sonra acı gerçeği ortaya çıkardı.

Ertesi gün yayınlanan bir kararname ile Bayan Gonca Hatinoğlu, “Eş durumundan” Ankara'ya alındı…

Ve derhal Yargıtay tetkik hakimi yapıldı…

Helal olsun!

* * *

Yargıtay tetkik hakimliği öyle sıradan bir görev yeri değildir. Ancak meslekte belli bir kıdeme ulaşanlar o göreve atanabilir.

Henüz mahkeme kürsüsüne bile çıkıp oturmamış bir genç hakimin o göreve atanması biraz zordur ve büyük torpil gerektirir.

Bu Gonca Hatinoğlu haberinin yalan ve yanlış olmasını beklerdim ama olmadı.

Aradan geçen iki güne karşın aileden “Torpil yoktur” diye bir açıklama gelmedi.

* * *

Unutmayalım, Türkiye'de yüzlerce hakim ve savcı, evlerinden ve ailelerinden çok uzak yerlerde görev yapıyor.

Onlar “Eş durumundan” atama kuyruğunda bekletilirken, şansa bakın ki, piyango yandaş Danıştay Başkanı Zerrin hanımın kızına çıkmış.

İşin ilginç yanı, bu Gonca hanımın eşi de, meşhur Saray'ı yapan Rönesans firmasında üst düzey bir yönetici.

Bunlar hep rastlantı yani!

* * *

Bu durumda benim cahil kafamda yine sorular oluştu! Allah kahretsin, kafama üşüşen soruları bir türlü atamıyorum!

-Böylesine torpil iddialarıyla yüz yüze olan Danıştay Başkanı Zerrin hanım, çalışma arkadaşlarına acaba ne diyecektir? Kızına torpil yaptırmadığını söylemesi acaba mümkün olacak mıdır?

-Kızı Gonca hanım Yargıtay'daki görevine başlayınca çalışma arkadaşlarına ne diyecektir? Oraya torpilsiz geldiğini falan iddia edecek midir? Bu anne kız insanların yüzüne nasıl bakacaktır?

Ya biz ne yapalım!..

Bu olaylar bizim gibi sıradan vatandaşları, hatta torpilsiz hakim ve savcıları bile çok aşar. En iyisi galiba “Ya sabır” çekip şöyle demek:

Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine!