400 milyon da ne?

Katar 11 bin kilometrekarelik bir ülke.

Katar'da 2.5 milyon insan yaşıyor ama bunların yaklaşık 500 bini Katarlı.

Eylül 1971'de bağımsız olan ülkede Halife Bin Hamed Şubat 1972'de darbe yaparak amca çocuğu Ahmed'i devirdi. Haziran 1995'te bu kez Hamed babası Halife'ye darbe yaparak iktidarı ele geçirdi. 27 Haziran 2013'te yani Sisi darbesinden bir hafta önce şimdiki Emir'in annesi diğer eşinden olan çocukların önünü kesmek için kocasına “Sen hastasın iktidarı oğlum Temim'e bırak” dedi o da öyle yaptı ya da yapmak zorunda kaldı.

Arap medyasında bu konuyla ilgili dış boyutlu çok senaryo yazıldı.

Osmanlı döneminde Katarlıların Türkleri yenme ve ülkeden kovarak İngilizlerle müttefik olma hikayesini de es geçelim.

Katar ‘Arap Baharı'nda bölgenin diğer Sünni ülkeleriyle birlikte Müslüman Kardeşleri ve diğer grupları sahiplendi ve sınırsız destek verdi.

Bölgenin Sünni ülkeleri ‘Alevi' Esad'ı devirmek için ittifaklar kurdu ve Suriye'de savaşan cihatçı gruplara 137 milyar dolar harcadı.

Bunu da Katar eski Başbakanı Hamed Bin Casim açıkladı ve ‘Bölge ülkeleri ile ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye'nin üzerine çullandık ve her şeyi Türkiye üzerinden yaptık' dedi. Geçen hafta France-24'e konuşan Bin Casim yani Temim'in amca çocuğu ‘Esad'ın zafer kazandığını' itiraf etti.

‘Arap Baharı' sürecinde CİA-Mossad operasyon merkezi gibi görev yapan El-Cezire televizyonu ise kurulduğu günden itibaren Amerika ve İsrail karşıtlığı yaptı ve Usame Bin Ladin'in kasetlerini yayınladı ama on kilometre uzaklıktaki iki Amerika'nın üssünü görmemezlikten geldi.

ABD, Irak işgali dahil bölgedeki tüm operasyonlarını bu üslerden yönetiyor.

Katar yöneticileri İsrail'in ve Yahudi lobilerinin samimi dostu hatta Arap medyasına göre ‘stratejik müttefiği'.

Doğalgaz rezerv ve üretiminde dünya birincisi olan Katar'ın yıllık girdisi yaklaşık 150 milyar dolar.

Adamların Varlık Fonu birikimi 370 milyar dolar ve başta Almanya, İngiltere, Mısır ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde yatırımları var.

Her şeyi satın almaya ve herkese rüşvet vermeye çok meraklılar.

2022 Dünya Kupası'nı Katar'da düzenlemek için FİFA oylamasında herkese rüşvet vermişler.

Bu konu hâlâ tartışılıyor.

Böyle bir ülke bölge politikasında etkin rol oynama hevesiyle Suudilerle yarışmaya kalkışınca işler karıştı.

Haziran 2017'de Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn, Katar ile olan tüm ilişkilerini kesti.

Trump olmasaydı belki de bugün bu El-Sani ailesi yok olmuş olurdu.

Dört ülkeye göre ‘Katar Müslüman Kardeşler başta olmak üzere tüm radikal İslamcı terör örgütlerini destekliyor'.

Ödü kopan Katar Emiri, Arap olmayan Türkiye'den yardım istedi.

Bunun üzerine Ankara Haziran 2017'de Türk askerini Katar'a gönderdi.

Katar muhalefetine ve Arap medyasına göre ‘Türk askeri Emir Hazretlerini muhalefetin olası darbesine ya da Suudilerin ani saldırısına karşı korumaktadır'.

Peki Katar'da bulunan 100 adet Amerikan savaş uçağı ve 15 bin asker acaba kimi koruyor?

Emir Hazretleri son Washington ziyaretinde ‘ABD onu korusun diye' Trump'tan 15 milyar dolarlık uçak satın aldı.

Yani rüşvet verdi.

Gelelim dost ve kardeş Temim'in ülkesine.

Katar'da siyasi partiler, örgütler, sivil toplum hareketleri, sendikalar ve benzeri hiç bir oluşum yok.

Şûra Meclisi üyelerini Emir atıyor.

Devletin sivil, asker, yargı ve benzeri tüm görevlilerini Emir atıyor.

Varlık Fonu ve devletin tüm mali işleri direkt Emir'e bağlı.

Tüm medya Emir'e bağlı ve hiç kimse sesini çıkaramaz.

Ve bu ülke Suriye'de ‘demokrasi ve özgürlük' getirmek için diğer ülkelerle birlikte çok kötü şeyler yaptı.

400 milyonluk dolarlık uçak da ne?

Osmanlı dahil dünyada tüm sultan, kral ve emirler ‘hediye' vermeyi sever.

Hele Arap ise!

Sayın Emir Türkiye'yi çok seviyor.

Ama ABD ve İsrail'i daha fazla sever çünkü onlar kendisini Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE ve Mısır'a karşı koruyor.

Kolay değil adamın adı kötüye çıkmış:

Radikal İslamcı teröristleri koruyor.

Şu dünyanın haline bakın!