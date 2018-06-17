Çok önemli-1

Her şey 4 Nisan 1946'da Amerikan zırhlısı Missouri'nin İstanbul ziyareti ile başladı.
Ülkede ‘Türk usulü Amerikan patentli demokratik bir algı, anlayış ve uygulama' yerleştirildi.
25 yıllık tek parti iktidarının yarattığı psikolojik ortam ve İkinci Dünya Savaşı sonrasının koşullarında bu hiç zor olmadı.
Cehalet, yoksulluk, din ve bazen ırkçılık tadına varan milliyetçilik söylem ve inancının yerleştirilmesi çok kolay oldu.
1950'de yapılan ve %89.3 katılımın sağlandığı ilk çok partili seçimi Adnan Menderes- Celal Bayar'ın DP'si kazandı.
‘Her kış komünizmin Türkiye'ye geleceğini' söyleyerek halkı korkutan ya da ikna eden Menderes-Bayar İkilisi 1954'te yapılan ve %88.6 katılımın gerçekleştiği ikinci seçimde %56.6 oy oranı ile sandalyelerin 503'nü kazanarak zaferini tekrarladı. CHP seçim yasasından dolayı %34.8 oy oranıyla 31 sandalye kazanabildi.
Menderes on yılda Türkiye'yi ‘Küçük Amerika' yaptı ve bu ülkeyi Amerika'nın Ortadoğu'daki ‘ön karakolu' durumuna getirdi.
Her tarafı Amerikan askeri üsleriyle dolu Türkiye başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgede her yere ve her şeye karıştı.
O günlerin Türkiye'si bu günlerin Türkiye'sine çok benziyordu.
Menderes-Bayar ikilisi 27 Nisan 1960'da yapılan askeri darbeyle devrildi.
ABD sesini çıkarmadı.
1960-1980 döneminin siyasi tarihi kendine özgü bir Türkiye yaratma uğraş ve mücadelesiyle geçti.
Dört kahraman vardı:
Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkeş.
12 Eylül 1980 ‘Amerikan patentli' askeri darbe sonrasında 1982'de yapılan anayasa referandumunda katılım %91.3 oldu.
Bu dünya rekoruydu.
Halkın %91.4'ü yeni anayasa ve Evren'in cumhurbaşkanlığına ‘Evet' dedi.
Evren seçim propagandasında ‘çığır açtı'.
‘Hayır'cıları ‘Terörist, dış güçlerle işbirliği yapan vatan hainleri' olarak nitelendirirken ‘Evet'çilere ‘12 Eylül öncesine dönmeyi ve o felaketli gün ve yıllara daha feci bir şekilde tekrar dönmeyi ve kurtuluş umutları kaybedilmiş bir şekilde yaşamayı istemiyorsanız sandık başına gidip oy kullanın' diyordu.
Çok alışageldiğimiz ama insanlara kolayca kabul ettirilen bir söylem.
Evren 9 Mayıs 2015'te öldüğünde herkes ondan nefret etmiş ve cenazesine üç beş kişi katılmıştı.
Ama çok öncesinde 1983'te yapılan ve %87.8 oranında bir katılımın sağlandığı seçimde ‘Asker' Evren'e rağmen ‘Sivil' Turgut Özal kazandı. 1987'de tekrarlanan ve yine Özal'ın büyük zafer kazandığı (%36 oy oranıyla 292 sandalye) ikinci seçimde seçime katılma oranı %90.8 olmuştu.
Halk ‘Özal'ı ve onun sayesinde demokrasi oyununu' çok sevmişti!
Özal ‘Türk usulü kapitalizmi' ülkede yerleştirdi ve ‘benim memurum işini bilir' ve ‘anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz' diyerek siyaset ve toplum yaşamında yeni türden bir anlayış ve kültür yerleştirdi.
Özal 17 Nisan 1993'te öldüğünde cenazesi muhteşem oldu ama kurduğu ‘dört eğilimli' parti ANAP bugün artık yok.
2001'de aynı anlayışla ve 2000 yılının büyük krizi sonrasında kurulan AKP Kasım 2002'de yapılan ve seçmenlerin yalnızca %76.2'sinin katıldığı seçimde oyların %34.6'sını alarak Meclis'teki sandalyenin %66'sını kazandı.
Mart 2003'te Baykal liderliğindeki CHP anayasa değişikliğine destek vererek siyasal yasaklı Erdoğan'ın başbakan olmasını sağladı.
AKP yani Erdoğan 16 yıldır iktidarda.
Bütün söylem, politika ve davranışlarıyla DP ve ANAP karışımı bir iktidar olmaya çalışan AKP son döneminde Evren alışkanlıklarına heveslendi.
Her alanda, her konuda ve bütün davranışlarıyla.
2007'de % 84.2, 2011'de %83.1, Haziran 2015'de %86.6 ve Kasım 2015'te %85.2 katılımın sağlandığı bütün seçimlerde AKP farklı oranlarda olsa da hep kazandı ama hiç bir zaman %50'yi geçemedi.
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Devamı yarın