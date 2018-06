Yılmaz Güney'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı 1983 yapımı DUVAR filminden söz etmeyeceğim.

Belki de Kemal Sunal'ın 1999 yapımı Propaganda filmi konumuz için daha uygun.

Hani şu Suriye-Türkiye sınırının çizildiği ve tel örgülerinin çekildiği yılların hikayesi.

Suriye-Türkiye sınırının iki tarafında Araplar, Türkmenler, Kürtler, Süryaniler ve kaldıysa Ermeniletin tümü akraba.

A K R A B A … Yani aynı aşiretler ve aileler.

Dün Sözcü Gazetesi'nde benim çok önemsediğim bir haber vardı:

‘TOKİ Suriye sınırında yapılmakta olan 771 kilometrelik DUVAR'ın 564 kilometresini bitirmiş. Sırada İran sınırı var. Benzeri bir DUVAR Irak sınırında yapılacak'…

Rezil bir durum.

BETON'a doymuyorlar.

2011 öncesinde yani AKP'nin herkesle dost olduğu yıllarda Türkiye başta Suriye olmak üzere herkesle vizeleri kaldırmış ve 13 Ekim 2009'da Suriye sınırındaki bariyerleri yıkmıştı.

2011 öncesinde Suriye, Irak ve İran'dan Türkiye'ye bir tek terörist sızması olmuyordu.

2011 sonrasında yani ‘Arap Baharı'yla hilafet ve saltanat hevesine kapılan AKP Suriye'ye müdahale etmeye başlayınca on binlerce yabancı ruh hastası cihatçı Türkiye sınırından Suriye'ye girdi.

Adamların dışında her türlü silah Suriye'ye sokuldu.

Bunu ben değil 28 Ekim 2017'de BBC'de konuşan Katar'ın eski Başbakanı Hamed Bin Casim anlattı.

‘Esad'ı devirmek için 123 milyar dolar harcadık. Her şeyi Türkiye üzerinden Suriye'ye soktuk ama başaramadık' dedi.

Peki neden AKP o zaman DUVAR inşa etmedi?

2011 öncesinde ve sonrasında Suriye Devleti'nin bilgisi dahilinde Türkiye'ye tek bir terör sızması olmadı.

2011 sonrasında IŞİD, NUSRA ya da PYD sınırda hareketlendi.

Hepsi 2011'de AKP'nin Suriye'ye müdahalesi sonrasının ürünleri.

Bu müdahale olmasaydı şimdi konuştuğumuz hiçbir sorun yaşanmamış olacaktı.

Peki bu DUVAR neyin nesi?

Bu işin akıl babası İsrail.

İsrail işgal altında tuttuğu Filistin şehir ve köylerini Yahudi yerleşim bölgelerinden ayırmak için 770 kilometrelik DUVAR inşa etti. En son teknolojilerle donatılan bu DUVAR'ı kıskanan Trump benzerini Meksika sınırına inşa edeceğini söylüyor.

Hazretleri DUVAR'ın parasını Meksika Devleti'nden koparmaya çalışıyor.

Körfez'in DAVAR olan kral, emir ve şeyh'lerinden her şeyin parasını kopardığı gibi.

Berlin DUVARI'nın yıkıldığı, Avrupa ülkeleri arasında sınırların kalktığı bir çağda AKP komşularımızla aramızda DUVAR örüyor.

Oysa çok kolayı var:

Dönelim hep birlikte 2011 öncesine yıkalım bütün DUVAR'ları.

Yalnızca BETON olanlarını değil gönüllerimizi parçalayanları da.

İşte bu nedenle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun OBİT (Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı) önerisi ve Muharrem İnce'nin Esad ile hemen barışma söylemi çok önemli.

ÇOK ÖNEMLİ.

Esad ve Suriye ile barışan bir Türkiye aklınıza gelebilecek bütün sorunlarını çözer.

Başta Afrin, Kandil, IŞİD, Nusra, ÖSO, PYD ve bilumum hikayeyi.

Suriye ile sorunlarını çözen bir Türkiye çok kısa süre içinde Irak ve İran ile dost olur ve bu iki ülkenin sorunlarının çözümüne katkı sağlar.

Maksimum bir yılda.

Türkiye'nin DUVAR'lara değil gönül bağlarına gereksinimi olur.

Dört ülke dost olduğunda ortak iç ve dış düşmanlar ne yaparsa yapsın bu coğrafyada HER ŞEY değişir.

Karanlık bir coğrafya, Nemrud Dağı'nın oradan doğan bakır renkli güneşin ışığıyla her yer aydınlanır.

Fırat ve Dicle suları tüm halklara sevgi ve bereketi taşır.

Türkler, Araplar, Kürtler, Persler, Sünniler, Şiiler, Aleviler, Ezidiler, Süryaniler ve bu toprakların asil onurlu insanlarını yeniden kardeş kılmak için.

İnanın bana ÇOK KOLAY.

Ben bile yapabilirim.

Ama GDO herkesi bozmadan.

İşe taş DUVARLARI yıkarak başlamalı.

BETON DUVARLAR BETON KAFA'ların ürünüdür.

Soğuk, itici, ürkütücü, boş ve TIN TIN!

Her şey ortada.