‘En Büyük İsrail’

13 Aralık 2016'da gözaltına alındığımda Savcıya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişim.

Nasıl mı.

Twitter üzerinden.

O sıralar Suriye ordusu Halep'i türlü türlü teröristlerden temizleme operasyonu başlatmıştı. Hamas lideri Halid Meşal teröristlere sahip çıkan bir konuşma yapmıştı.

Ben de Twitter'de ‘Ey Halid Meşal Halep'i bırak Mavi Marmara'yı satanlara bir laf etsene' yazmışım.

10 Nisan 2016'da Londra'da yapılan ikili görüşmeler sonucu İsrail Mavi Marmara'da ölenlerin ailelerine 20 milyon dolar yardımda (tazminat değil) bulunmayı kabul etti. Karşılığında Ankara, İsrail aleyhine Türkiye içinde ve dışında açılan tüm davaları geri çekecek.

30 Eylül'de İsrail parayı gönderdi 9 Aralık'ta İsrailli yetkililer aleyhine Türk mahkemelerinde açılan davalar düşürüldü yabancı mahkemelerdeki davalar geri çekildi. Böylece Mavi Marmara dosyası kapandı ama ben içeri atıldım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün ‘Filistin'in ve Kudüs'ün adını zulümle yan yana yazan İsrail yönetiminden iki cihanda da davacı olacağız' dedi.

Tam bu sıralarda İsrail kendi sınırına yakın bölgeler Suriye Devleti'ne karşı savaşırken yaralanan IŞİD, Nusra, ÖSO ve benzeri grupların militanlarını tedavi ediyor sonra da silahlandırıp yeniden cepheye sürüyordu.

Bu yaralılar arasında İsrail düşmanı Hamas üyesi militanlar da vardı.

‘Arap Baharı' ile Suriye, Irak, Yemen, Sudan ve Libya perişan edildi ve Mısır, Tunus, Lübnan ve Türkiye yakından yakın ve bir tek İsrail kârlı çıktı.

Olup bitenleri fırsat bilen Trump 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in tarihsel ve dolayısıyla dinsel başkenti olarak tanıdı.

Arap ve Müslüman ülkeler kıyameti kopardı.

Bir çoğu palavradan.

İslam İşbirliği Örgütü dönem Başkanı olarak Müslüman liderleri İstanbul'a davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu davetine 19 kral, emir, cumhurbaşkanı ve başbakan icabet etti. 37 ülke bakan ya da temsilci gönderdi.

Mısır ve Suudi Arabistan liderleri gelmemişti.

Hepsi Amerikadan korkar.

İstanbul toplantısından sonuç alamayan Erdoğan BM'ye gitti ve 21 Aralık'ta toplanan Genel Kurul 128 ülkenin oyu ile Kudüs için bir kararı kabul etti. Dokuz ülke karara karşı oy kullanırken 35 ülke çekimser kaldı.

Karar işe yaramadı.

Başkan Trump ‘Mekke ve Medine'nin Koruyucusu' Suudi Krala baskı yaparak İsrail'e yanaşmasını sağladı. Yakında İsrail ve Suudi Arabistan İran'a karşı birlikte yan yana savaşacak.

Önceki gün Trump 14 Mayıs'ta Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması için Yahudi kökenli damadı Jared Kushner ve kızı İvanka'yı İsrail'e göndereceğini söyledi.

14 Mayıs İsrail devletinin 70.Kuruluş Yıldönümü.

Bir tesadüf olarak o gece Müslümanlar sahura kalkacak.

Sonrasında herkes Filistin ve Kudüs'ü unutacak.

Unutacak ama yine de İsra ve Mirac Kandilini kutlayacak.

İslam aleminin hazin durumu.

Tedavisi olmayan müzmin hastalık.

İkiyüzlülük.

1897'de ilk Siyonist Kongre Basel'de toplandı ve 50 yıl içinde bir Yahudi devletinin kurulmasına karar verildi.

Tam 50 yıl sonra ABD BM'deki gücü kullanarak Filistin'in yarısını alarak dünyanın dört bir tarafından taşınan Yahudilere bir devlet olarak verdi.

O devlet İsrail.

O gün bugün bu devlet dünya politikasını yönlendiriyor.

57 Müslüman ülke işe yaramıyor.

Hemen hemen hepsi anti-demokratik ve çoğu zaman dikta iktidarlar tarafından yönetiliyor. Hepsi kendi aralarında kavgalı. Çoğunda iç kavga ve çatışma var.

Dinsel ve mezhepsel nedenlerle.

Zavallılar.

Hepsi de Filistin ve Kudüs konusunda yalan söyleyip duruyor.

Kudüs artık İsrail devletinin başkentidir.

Parlamentosunun aldığı prensip kararla İsrail bir Yahudi din devletidir.

Böyle giderse bu devlet 100. Yıldönümünü kutlarken büyük projesini gerçekleştirir:

‘Nil'den Fırat'a kadar Büyük İsrail'.

O zamana kadar sağlam bir Müslüman ülke kalırsa!

Not: Yarın da Trump'ın İran kararını yazarım.