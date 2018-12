Esed oldu mu Esad?

Önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması içeride ve dışarıda gündem yarattı.

Katar'ın başkenti Doha'da konuşan Bakan “Suriye'de demokratik seçim yapılır ve Esad kazanırsa onunla işbirliğini yeniden değerlendirebiliriz” demişti.

Aynı akşam Sudan Cumhurbaşkanı El-Beşir aniden Şam'a gidip Esad ile görüştü. Arap medyasına göre El-Beşir Şam'dan önce Ankara'ya uğramıştı.

Yedi yıl aradan sonra ilk kez bir Arap lider Suriye'yi ziyaret ediyordu.

Dönelim Çavuşoğlu'na.

Bakan ‘Demokratik, şeffaf, BM denetiminde ve yurt dışındaki Suriyelilerin katılacağı bir seçimden' söz etmişti.

Önemli olmakla birlikte bu yeni bir söylem değildi.

1- ABD destekli PYD kontrolündeki Fırat'ın doğusunda ve yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı bölgede Suriye devletinin kontrolü olmadığına göre burada seçim nasıl yapılacak?

2- TSK destekli on binlerce ÖSO ve 20 kadar silahlı grubun kontrol ettiği ve yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı Fırat'ın batısında Suriye devleti olmadığına göre burada sandıklar nasıl kurulacak?

3- Suriye'nin bir çok yerinden ayrılarak ya da kaçarak TSK'nin kontrolündeki bölgeye gelip yerleşen yüz binlerce İslamcı militan ve aileleri nasıl oy kullanacak?4- Fırat'ın batısı ya da doğusundan kaçarak devletin kontrolündeki bölgelere kaçan ve sayıları 4 milyon olduğu tahmin edilen insanların durumu ne olacak?

5- En az 600 bin evin yıkıldığı ülkede seçim nasıl yapılacak?

6- Yurt dışındaki Türkler bile ilk kez 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmışken Bakan Çavuşoğlu neden Suriyeliler için böyle bir koşuldan söz ediyor. En az yüz ülkede Suriye elçilik ve konsoloslukları kapalı iken 3 milyon Suriyeli nerede oy kullanacak?

7- Bu durumda Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'deki 3.3 milyon Suriyelinin ülkelerine gönderilmesinden ve orada oy kullanmalarına yardım edilmesinden söz edebilirdi. Yoksa Ankara bu insanların gitmesini istemiyor da bunlarla birlikte TSK'nın kontrol ettiği bölgelerde Suriyelilerin olası seçimlerde AKP ideolojisi yönünde oy kullanabileceğini mi hesaplıyor!

8- Seçimlerin demokratik ve şeffaf olması koşulundan söz eden Sayın Bakan her nedense Türkiye içinde ve dışında 16 Nisan 2017 referandumu ve 24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili tartışmaları unutmuş benziyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun YSK için ‘çete' benzetmesi yaptığını herkes hatırlıyor.

9- Her iki seçim ya da mart seçimlerinde bazı ülkeler Güneydoğu'daki seçimlerde BM denetiminden söz etmiş olsaydı Sayın Bakan'ın tepkisi acaba nasıl olurdu?

10- Elbette Türkiye, Suriye değil ama bugün Suriye'nin geldiği durumda Ankara'nın rolünü bilmeyen yok.

Örneğin Rusya'nın ‘yeşil ışığı' ile Ağustos 2016'da bölgeye giren TSK Fırat'ın batısında ne iş yapıyor?

Benzer şekilde ABD onayı ile Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı yapan TSK bu kez oralarda ne yapmayı planlıyor?

11- Suriye konusunda Ankara'nın en büyük müttefiği Katar eski Başbakanı Hamed Bin Casim 27 Ekim 2017'de ülkesinin televizyonuna konuşarak ‘Biz, Suudiler, Körfez ülkeleri, ABD ve diğerleri, Nusra dahil Suriye'de savaşan gruplara her türlü para, silah ve militan yardımı yaptık ve her şeyi Türkiye üzerinden gerçekleştirdik' demişti.

Suriye için demokratik ve şeffaf seçim koşulundan söz eden Sayın Bakan en büyük dost ve müttefik Katar için de benzer bir koşul öne sürebilir mi?

Katar bir emirlik ve o ülkede anayasayı Emir hazretleri yazdı, sözde parlamentonun üyelerini kendisi atıyor ve bu ülkede demokrasi ve şeffaflık derdi yok.

Partiler, sivil toplum örgütleri ve bağımsız medya hiç yok.

12- Körfez ülkelerinin tümünde durum aynı.

13- İsrail'de demokratik seçimler yapılıyor ve 1948'den bu yana Başbakan ya da Cumhurbaşkanı olanların büyük bölümü terör örgütü kurucusu, asker ya da istihbarat kökenli, her türlü yolsuzluğa bulaşmış ya da kadınlara tecavüz etmiş ve bazıları da hapse atılmış.

Peki Filistin'i işgal eden ve Kudüs'e el koyan İsrail, Ankara için ideal bir ülke mi?

Demek istediğim söylenene değil niyete bakın.

Bahane bulmak çok kolay.

Suriye sorunu devam etmeli!

Hesap, kitap ve defter işleri.

Ah şu ideoloji!

…

Yarın olumlu bakarım