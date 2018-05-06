İnce ince bir kar yağar…

Ben dahil bir çok kişi eksik, yetersiz ve yanlış tutum ve davranışlarından dolayı Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiştir.

Özellikle Gezi olaylarını iyi değerlendirmemesi, Haziran seçimleri sonrasında AKP ile istikşafi görüşmeleri ve referandum sonuçlarına karşı etkin tavır koymamasından…

Tek tek saymaya gerek yok ama son bir aylık politikalarıyla Kılıçdaroğlu herkesin yalnızca takdirini değil aynı zamanda sevgi ve desteğini kazanmıştır.

Şimdi artık Kılıçdaroğlu yok Muharrem İnce var.

İnce; uzun ince bir yoldan yürüyecek, bir fizik-kimya öğretmenin bilimselliğiyle çok ince hesapları becererek ve yalnızca CHP'nin değil tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olmaya çalışacak.

Hesabın nasıl olacağını anlatmadan önce İnce'ye naçizane bir tavsiyem olacak: Bildik propaganda yöntemlerinin dışında toplumun tüm kesimlerini etkileyecek zekice, duygusal, akıllıca ve üzerinde çok çalışılmış çok daha etkileyici yol, yöntem, dil, söylem ve sloganlar geliştirip kullanmalıdır.

Şimdi gelelim ince hesaplara.

Baz olarak 7 Haziran seçim sonuçlarını alalım.

AKP % 44,86, CHP % 24,94, MHP % 16,28, HDP % 13,11, Saadet % 2,02 ve geri kalan oyları 16 parti paylaştı.

İktidarı kaybeden AKP, MHP lideri Bahçeli'nin numarasıyla seçimlerin yenilenmesini sağladı ve bildik terör eylemleriyle iktidarı tekrar ele geçirdi.

İşte sonuçlar :

AKP % 49,50, CHP % 25,32, MHP % 11,90, HDP % 10,76, Saadet % 0,7 ve geri kalan oyları 13 parti paylaştı.

Şimdiki oranlar büyük olasılıkla Haziran rakamlarına yakın.

Her iki seçimde katılım yaklaşık % 83-84 civarında.

Heyecanlı ve gergin geçmesi beklenen seçim kampanyasından sonra bu oran yüzde 90'a çıkarsa parlamento ve başkanlık seçimlerinde muhalefetin şansı artar.

Peki nasıl?

Kamuoyu yoklamalarını bir kenara bırakarak rakamları gerçekçi bir yaklaşımla değerlendirelim.

Bana göre Muharrem İnce CHP'nin %25 olan oy oranını koruyabilir. Koruyabilirse birinci tur için Meral Akşener'in şansı azalır. Çünkü Meral Hanım MHP oylarının büyük bölümünü alarak %10'u aşabilir. DP gibi diğer küçük parti seçmenlerinin oylarını da alır. Meral Hanım ayrıca CHP'den oy almaya çalışacak ve İnce'nin olası yanlışlarından dolayı küskün seçmenleri kazanabilir. Bunun oranını şimdiden söylemek imkansız.

Geriye AKP'den gelecek oylar kalıyor. Bu da Meral Hanım'ın performansına bağlı. AKP içinde Meral Hanım'a oy verecek çok sayıda seçmen olduğunu düşünüyorum. Bu durumda birinci turda gerçek mücadele muhalefetle AKP arasında değil daha çok Akşener-İnce arasında yaşanacaktır.

Şimdiki rakamlar İnce'nin lehine.

Peki sonrasında ne olabilir?

Kavga iki cephede devam edecek.

CHP-Saadet, DP ve İYİ Parti ittifakı AKP-MHP-BBP ittifakına karşı TBMM çoğunluğunu sağlama mücadelesi verecek.

Bu sağlanırsa Erdoğan'ın işi çok zorlaşır.

İkinci cephede Erdoğan'a karşı muhalefet adayı kazanmaya çalışacak.

Bana göre şansı çok büyük.

Olası rakamlara bakalım :

CHP %25, İYİ Parti % 15, HDP % 12 ve Saadet %4.

Toplam : %55.

Tek koşulla:

Muharrem İnce ikinci turda kalırsa İYİ Parti'nin milliyetçi kanadından ve Saadet'in İslamcı seçmenlerinden oy alma hesabıdır.

Bunu başarır HDP desteğini de sağlarsa kesin kazanır.

Yok eğer Meral Hanım ikinci tura kalırsa muhalif herkesin desteğini alır ama HDP'yi ikna etmesi gerekiyor.

İnce ya da Akşener herkesin desteğini alabilir görünürse heyecan artar ve AKP'ye oy vermiş seçmenlerden çok daha kişi muhalefet adayını destekler.

50 günde çok şey yaşanacak.

Türkiye'nin dağlarına ince ince kar yağacak.

Muharrem Recep'e güle güle diyecek.

Olabilir mi?