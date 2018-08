‘Kahrolsun Amerikan emperyalizmi' 68 kuşağının en popüler sloganlarından biriydi.

‘Tam Bağımsız Türkiye' sloganıyla birlikte.

O sıralar İslamcılar ve Milliyetçiler Amerika'yı çok severdi.

Amerika da onlara anti-komünizmi aşılar Türkiye'yi tepe tepe kullanırdı.

Sovyetler Birliği dağıldı ve komünist tehlike kalmadı ama İslamcılar ve Milliyetçiler Amerika'yı sevmeye devam etti.

Yeşil Sermaye'ye arka çıkan Yeşil Dolar'ın hatrı için.

Dolar da onlara çok iyi baktı.

Şimdi mütedeyyin vatandaşlar TV kameraları karşısında ‘Kahrolsun Amerika' sloganıyla dolarlarını yakıyor ya da yere atıp üzerinde tepiniyor.

Gelelim bugünlere…

BOP ve Arap Baharı'nda herkes Amerika'nın yanında durdu.

Amerika'nın kim ve ne olduğunu anlatmak için kitap ve köşe yazıları yazdım, televizyonlarda konuştum ama herkes bildiğini okudu.

Amerika bana kızınca yandaşları da kızdı.

Adamların medyası çok güçlü.

Şimdi aynı medya Amerika'ya atıp tutuyor.

İkiyüzlü, kişiliksiz, rezil ve satılmış sözde gazeteciler.

Oysa Amerika'yı, sistemini ve kanlı tarihini bilmeyen yok.

Silah ve petrol tekelleriyle birlikte Yahudi lobiler var oldukça Amerika değişmez.

Özellikle bizim coğrafyamıza karşı tutum ve davranışlarında.

Taktikte belki ama stratejide asla.

Arap Baharı böyle bir süreçti.

Başlangıçta hep birlikte onlarca ülke Suriye'ye çullandı.

Esad'ın yanında yalnızca Rusya ve İran vardı.

Şimdi herkes Türkiye'nin karşısında ve Erdoğan'ın iki dostu var:

Putin ve Ruhani.

Trump'ın dostu ise Sisi, Suudi Arabistan, Bahreyn, Ürdün ve BAE kral ve emirleri.

Onlar da Erdoğan'ı sevmez.

İsrail'i ve Erdoğan'ın İslamcı söylem ve davranışlarından rahatsız olan bazı Avrupa ülkelerini de unutmayalım.

Geçen yıl Merkel'e söylemediklerini bırakmayanlar bugün mali krizden çıkışı onun bir demecinde arıyor.

Zavallı cahiller.

AKP'nin dış politikasında her şey yanlış.

Yanlışlar çoğalınca bedeli daha da ağırlaşıyor.

Bakalım son krize…

Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında ABD ve Başkan Trump'a yükleniyor.

Trump da Türkiye karşıtı kararlarıyla karşılık veriyor.

Gerginlik had safhada.

Yandaş medya benden çok daha fazla Amerikan düşmanı kesilmiş.

Lafla…

Trump'ın eylemsel tavırlarına karşın Türkiye şimdiye kadar hiçbir şey yapmadı.

Örneğin İran, Irak, Suriye ve PYD bölgesi için stratejik öneme sahip Kürecik Üssü kapatılabilir ya da İncirlik uçuşları izne bağlanabilir.

Yapılabilecek çok şey var ve Ankara bunları yapabilirse kesin yüz yılın mucizesi yaşanır, Erdoğan tarihe geçer ve herkes Türkiye'ye hayran kalır.

Tıpkı 2011 öncesinde olduğu gibi.

Osmanlı mirasçısı İslamcı Sünni Erdoğan; Şii İran, Alevi Esad, Kürtler ve bölgenin tüm ülkeleriyle dost olmuş, Türkiye'ye büyük prestij ve kazançlar sağlamış ve dünyanın her yerinde tanınmış olmuştu.

Arap Baharı ve özellikle Suriye müdahalesi her şeyi berbat etti.

Bu politikanın sonuçlarından kurtulmak kolay değil ve olmayacaktır.

Bugün yaşanan mali krizin dolaylı-dolaysız en önemli nedeni bu yanlış politikadır.

Son 7 yılda Suriye, Irak ve bölgede yaşananları, bunların Türkiye ile ilgili bağlantıları ve hepsinin Türkiye'ye yüklediği siyasi, askeri, güvenlik, ekonomik ve mali faturaları hatırlarsanız ne demek istediğimi anlarsınız.

Bütün bu detayları bildiği için Trump Türkiye'yi sıkıştırıyor.

Ankara'nın çaresiz ve güçsüz olduğunu düşündüğü için ileri gidiyor.

Elinde Feto, Zarrab, PYD, uluslararası sermaye gücü, Erdoğan düşmanı Arap liderler, Yahudi lobileri gibi kartları olan Trump saldırganlığa devam edecektir.

Türkiye'yi yeniden teslim almak için.

Amerikan oltasında uslu bir balık olarak kalmak için.

Bu saatten sonra çok zor ama burası Türkiye.

Bu da Erdoğan'ın son şansı.

Karar vermesi çok zor ama bir kez olsun beni dinlerse Türkiye'nin geleceği ve kurtuluşu kendi coğrafyasında ve Suriye, Irak ve İran'ın yanında olmasıdır.

Böyle bir birliktelik ABD ya da AB'ye düşman olmayı gerektirmez.

‘Kahrolsun Amerika' diye bağırmaya da gerek yok.

Ankara Arap Baharı sürecinde yaşanan detaylardan gerekli dersleri çıkarırsa tüm gerçekleri öğrenmiş olur:

Örneğin ‘Amerika'dan dost Trump'tan post olmaz'

Örneğin ‘Dünyanın en tehlikeli iktidarı Trump'ın kölesi Suud ailesidir'.