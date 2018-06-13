Kandil’i bırak Kobani’ye bak (1)

Bu gece 22.00'de Tele1 Televizyonu'nda anlatacaklarımı burada özetleyeyim.

24 Ağustos 2016'da Sultan Selim'in Mercidabık Savaşı'nın 500.Yıldönümü'nde Türk Ordusu Cerablus'a girdi ve oradan da El-Bab ve Azez'e kadar uzandı.

Amaç bölgede bulunan IŞİD'çileri temizlemek yani dolaylı da olsa Suriye ordusuna destek vermek.

Daha sonra yine Putin ‘Yeşil Işık' yaktı ve Türk Ordusu Afrin operasyonunu gerçekleştirdi.

Çanakkale Savaşı'na benzetilen Afrin'den sonra AKP'nin gündeminde şimdi Kandil var.

PKK kamplarının bulunduğu dağlık bölge.

Rahmetli Özal 1987'de Şam'a gidip Baba Esad ile anlaşınca Suriye'de bulunan PKK'lılar Kuzey Irak'taki kamplarına taşındı.

Anlaşmaya göre Esad, PKK'nın Suriye sınırından Türkiye'ye yönelik eylemlerine izin vermeyecek karşılığında Özal Fırat'tan saniyede 500 metreküp suyu Suriye'ye bırakacak.

O sıralar Irak, İran'la savaşıyor ve Saddam ordusu İran ile işbirliği yapmakla suçladığı Kürtlerin bulunduğu Kandil ve çevresindeki dağları sürekli bombalıyordu.

Bu da yetmeyince Saddam 16 Mart 1988'de Halepçe'de kimyasal silah kullandı.

Ama Kürt sorununu çözemedi.

1988 Eylül'ünde İran savaşına son veren Saddam Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal edince PKK için yeni bir fırsat doğdu. Saddam ordusu Kuveyt'te yenilip dağılınca PKK hızla silahlandı ve Türkiye'den sağladığı eleman desteğiyle giderek güçlendi ve Kandil'i kendisi için önemli bir eğitim merkezi olarak benimsedi.

Doksanlı yıllarla birlikte binlerce Türkiyeli Kürt genci Kandil'e gitti.

Suriye, İran ve bazı Avrupa ülkelerinden de gidenler oldu.

Şimdi artık herkes Rojova yani Batı Kürdistan yani Kuzey Suriye'ye gidiyor.

Kuzey Irak'taki Kürtleri Saddam'a karşı korumak için Temmuz 1991'de üç aylığına Türkiye'ye gelen Çekiç Güç 12 yıl kalınca bundan en çok PKK yararlandı.

Amerikalılar durmadan PKK'ya silah taşıdı.

Türk Genel Kurmay'ı bunu biliyordu ama her nedense önleyemiyordu.

Durum böyle olunca Türk Ordusu 1989-2007 döneminde PKK'ya yönelik 27 kez sınır ötesi operasyon düzenledi savaş uçakları da belki binlerce kez Kandil ve çevresini bombaladı.

PKK Kandil'de kaldı ve her seferinde farklı formatlarla çok daha güçlendi.

Amerikalıların Irak işgali, Irak'taki karmaşık yapı, Iraklı Kürtler arasındaki kavga ve çatışmalar, İran'ın Irak içindeki etkinliği, Suriye savaşı ve IŞİD ile mücadele bahanesiyle Amerikalıların Suriye'deki askeri varlığı ve benzeri gelişmelerden hep PKK yararlandı.

PKP-PYD bugün Suriye'de, Irak'ta ve başta ABD olmak üzere Batı ile ilişkilerinde çok daha güçlü.

1 Mart 2003'te Tezkere'yi savunan, 4 Temmuz 2003'te Amerikalıların Türk askerinin kafasına çuval geçirmesine sesini çıkarmayan, sonrasında çuval geçiren generalleri Ankara'da resmî törenle karşılayan ve ne yaparsa yapsın ABD sevdasından vazgeçmeyen AKP iktidarı şimdi Kandil'e operasyon düzenliyor.

Hem de Irak'ta üsleri bulunan ABD'nin onayını alarak.

3500 metre yükseklikte Kandil sıra dağları Hakkari'den 120 sınırdan 90 kilometre kadar uzaklıkta. 1991'den sonra Kuzey Irak'ın bir çok yerinde konuşlandırılan Türk birlikleri Musul'un kuzey doğusundaki Başika bölgesi dahil Kuzey Irak'ın birçok bölgesinde operasyon yapıyor. Arap medyasına göre Ankara, Irak hükümetinin tepkisini önlemek için Dicle sularını silah olarak kullanıyor. Bağdat, Kandil operasyonuna ses çıkarmayacağını ima edince Ankara, Dicle üzerinde inşa ettiği Ilısu Barajı'nda su tutma işlemini erteledi. Yine Arap ve Kürt medyasına göre ABD, Fransa ve İngiltere ile sıkı bir işbirliği içinde olan PKK-PYD başta Şengal olmak üzere Irak'ın birçok bölgesinde pozisyon alıyor.

PKK, Ezidi silahlı gruplarla hareket ederek Şengal, Sincar, Telafer ve Irak-Suriye sınırı boyunca mevzilenmiş durumda.

Suudi Arabistan ve BAE'nin parasal yardımıyla.

Elbette Ankara bunların tümünü biliyor.

PYD yani PKK'nın Menbiç'ten çıkarılması konusunda ABD ile anlaştığı için sevinen AKP, Fırat'ın Doğusu'nda Suriye toprağının % 20'ni kontrol eden PKK varlığını görmemezlikten geliyor ya da Türk kamuoyunun bu gerçeği bilmesini istemiyor.