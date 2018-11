Kaşıkçı’yı Selman’ın dedesi öldürdü

Kaşıkçı'yı kimin öldürdüğünü buldum:

Kral Selman'ın babası ve Veliaht Mu­hammed'in dedesi Kral Abdülaziz.

Adam yalnızca Kaşıkçı'yı değil herkesi öldürdü.

Kimi mi?

Anlatayım.

Abdülaziz kayıtlı 29 kadınla evlendi.

Homoseksüel Lawrence ile birlikte 100 yıl önce Ortadoğu'nun kaderini belirleyen İngiliz ajan Gertrude Bell'in yakın dostu Abdülaziz bazı İngiliz tarihçilerine göre 60, başkalarına göre 75 daha doğrucu olanlara göre 400 kadın­la evlenip boşandı.

Abdülaziz'in kayıtlı 29 evliliklerinden 36 erkek ve 27 kızı oldu.

Kızların kaç çocuk doğurduğu bilinmez ama erkek prenslerin 516 çocuğu olmuş.

Bunların 263'ü erkek 252'si kız.

İlk kez 1804'de Osmanlı'ya ayaklanan Suudi aşiret liderleri 1916'da Osmanlı'yı Hicaz'dan kovduktan sonra 1932'de bu topraklarda bir krallık kurdu ve adına Suudi Arabistan Krallığı dediler.

Abdülaziz kral oldu.

Önce İngiltere ve Şubat 1945'ten sonra ABD işbirlikçisi oldu.

Ortadoğu haritalarını çizen Sykes ve Bicout ‘ın yakın dostu Kral Abdülaziz ve sonrasında oğulları bu coğrafyada yaşanan tüm belalardan sorumludurlar.

Önce Sevgili Peygamber ve sahabelerden kalan her şeyi yıktılar.

Osmanlı ve Türklerden intikam almak için en son 2002'de Ecyad Kalesi'ni yerle bir ettiler.

Radikal İslam ideolojisini yaratıp yaymak­la kalmadılar Müslümanlara çağ dışı, ilkel ve bağnaz bir din anlayışını empoze ettiler.

Çok paraları olduğu için İslamcıların büyük bölümü peşlerinden gitti.

Dönelim magazine.

Abdülaziz'den sonra kral olan oğlu Suud çok daha becerikli çıktı.

Nasıl mı?

Kayıtlı 43 kadınla evlendi ve toplam kayıtlı 115 çocuğu oldu.

53 erkek ve 62 kız.

Adamın kayıtlı olmayan başka karıları ve çocukları da varmış.

İkinci Kral Faysal azıcık gariban.

Yedi kadınla evlendi ve 10'u kız 18 çocuğu oldu.

Kral Halid çok zavallı çünkü iki kadınla evlenmiş ve on çocuğu olmuş.

Kral Fehd babasının izinden giderek 24 kayıtlı kadınla evlendi ve toplamda 60 çocuğu oldu.

Kral Abdullah'ın 14 karısından toplamda 35 çocuğu vardı.

Şimdiki Kral Selman'ın 5 karısı ve biri kız 13 çocuğu var.

2015'te Kral olan Selman Suud geleneklerine aykırı olarak 17 Haziran 2017'de Hürrem Sultan konumundaki ikin­ci eşi Fehde'nin oğlu Muhammed'i Veliaht olarak atadı. O da gerekli hazırlıkları yapıp ön­lemleri aldıktan sonra Kasım 2017'de kraliyet ailesi içinde rakibi olabilecek 350 kadar prensi tutukladı, psikolojik işkence yaptı, paralarını aldı ve kendisine biat etmelerini sağladı.

Kendisini ziyarete gelen Lübnan Baş­bakanı Saad Hariri'yi tutuklayıp aşağıladı.

Her şeyi kendisinin atadığı Başsavcı Saad El-Mucib'e yaptırdı.

Hak ve hukukla hiç ilgisi olmayan ve Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'a gelen El-Mucib hukuk değil İlahiyet Fakültesi mezunu.

Adam katı bir şeriat savunucusu ve devlete zarar verenlerin kafasının uçurulmasından yana.

Kaşıkçı'nın kafasının uçurulmasını ve huzura getirilmesi emrini verdiği konuşulan Mu­hammed gibi Hukuk Fakültesi mezunu olsaydı Allah bilir daha neleri savunacaktı!

Maazallah bir de Suud ailesinin kayıtlı evlatlarından biri olsaydı işte o zaman hapı yutmuştuk!

Abdülaziz dedenin sağ kalan 11 oğlundan yani şimdiki kral Selman'ın kardeşleri dahil çocuk, torun ve onların torunlarının sayısı 5 bin civarında.

Genetik olarak hepsi Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu.

Hepsi Kral Abdülaziz'in torunu.

Ya da Abdülaziz'in inandığı Vahabi mezhe­binin kurucusu Muhammed Abdülvahab'ın hayranı.

Kendi ideolojisine düşman herkesin kafasının uçurulmasını savunan, kadınlara İkinci değil, yüzüncü sınıf muamele eden ve gerçek İslamla ilgili her şeyi ortadan kaldıran zat.

Onun için IŞİD, Nusra ve benzeri örgütlerin ruh hastaları onu çok seviyor ve yaptıklarını yapıyorlar.

Kafa kesme, tecavüz ve sapıklıklar.

Kaşıkçı'yı kimin öldürdüğü artık hiç önemli değil.

Öldüren Suud ideolojisidir.

Bu ideoloji şimdiye kadar milyonlarca insanın ölümüne neden oldu.

Afganistan, Pakistan, Irak, Somali, Libya, Filistin, Lübnan, Bahreyn, Suriye ve Türki­ye'de.

Ve elbette Suudi Arabistan'da milyonlar­ca kadını aşağılayarak.

Nasıl mı?

Erkekler karılarını boşamak isterse mahkemeye bile gerek kalmadan elektronik posta, SMS ya da WhatsApp ile üç kez ‘Boşsun' yazar ve bu iş biter.

Şaka değil gerçek.

Merak edenler gider orada yaşar.