Kaşıkçı’yı Trump öldürdü

Son bir ayda Trump en az 6 kez Suudi Kral Selman'a hakaret edip aşağıladı.

Bunu da bilinçli yapıyor.

Adam seçim kampanyası sırasında bile Selman'a ‘Biz olmadan bir hafta bile koltuğunda oturamazsın. Seni koruyoruz bedelini ödemelisin' türünden para sızdırma numaraları çekiyor.

Başarılı olduğu da kesin.

350-400 milyar dolar kopardı ama ‘yetmez' diyor.

Peki Suudi yönetimi bu kadar zor durumdayken neden ve nasıl oldu da Kaşıkıçı'yı kaçırdı ya da öldürdü?

Adamlar bu kadar mı acemi?

Cinayet timi olduğu söylenen kişiler İstanbul'a geldikleri andan itibaren yüzlerce kameraya takılıyor ama çok rahatlar.

Konsolosluğa girdiği andan itibaren Kaşıkçı ile ilgili saatlerce kamera kaydı var.

Kaşıkçı'nın nişanlısı ve AKP'li iki yakın dostu Turan Kışlakçı ve Yasin Aktay demeç üzerine demeç verdiler. Kışlakçı ‘Cesedin 15 parçaya ayrıldığını' söyleyecek kadar hayal gücünü zorladı.

Durum böyleyse tüm bilgi ve görüntüleri yandaş medyaya sızdıran yetkililer neden direkt açıklama yapmadı ve yapmıyor?

Suudiler neden bu kadar rahat?

Ne tür pazarlıklar dönüyor?

Çok sayıda soru işareti var:

Örneğin izin verildiğine göre konsolosluk neden aranmıyor?

Örneğin Bulgaristan'da öldürülen gazeteci Marinova'nın katili iki gün sonra Almanya'da yakalanıyor, bizde tüm bilgi ve görüntüler ortada ama on gündür Kaşıkçı'yı konuşuyoruz.

Bu işin içinde kesin bir bit yeniği var.

Suudiler eğer çok aptal, geri zekalı ve süzme salak değilse kiralık bir katil bulup Kaşıkçı'yı otelinde bile öldürebilirlerdi.

Mossad bunu birçok yerde yaptı yapıyor.

En son Malezya'da.

21 Nisan 2018'de Hamas'ın önde gelen yöneticilerinden İHA ve SİHA'ların geliştirilmesinde uzman üniversite hocası Fadi El-Batış iki kişi tarafından sokakta öldürüldü. El-Batış öldürülmeseydi ertesi gün önemli bir toplantı için İstanbul'a geliyordu.

Bu olay dünyanın ilgisini hiç çekmedi.

Türkiye'de bile ilgilenen olmadı.

Suudiler çok iyi dost oldukları Mossad'tan yardım alabilirdi.

Belki de yardım aldıkları için bu kadar açık verdiler!

Mossad ve Trump amca kral ve oğluna şantaj yapmak için bu oyunun içinde olabilirler.

Bir düşünün Trump kraldan para istiyor ve aşağılıyor ama kral Kaşıkçı'yı öldürüyor.

En azından zamanlaması açısından hiç mantıklı değil.

Üstelik Kaşıkçı CİA'ya yakın Washington Post yazarı ve İstanbul'a gelmeden önce Suudilerin ABD Büyükelçisi Halid Bin Selman'la konuşmuş.

Halid, kralın oğlu ve Veliaht Muhammed'in kardeşi.

Belki de Trump Muhammed'den kurtulup Halid'i kral yapmayı planlıyordur.

Belki de Kaşıkçı tezgahıyla Selman ve oğlu Muhammed İsrail'in kucağına oturtulacaktır.

Belki de Trump ve Netanyahu'nun dostu damadı Jared Kushner Suudileri bölgesel kirli oyunlarında kullanmak istiyordur.

Örneğin Suriye ve Irak'ta İran'a karşı.

Bölgede 2019 için birçok çılgın senaryodan söz ediliyor.

‘Arap Baharı'nın ikinci pardesi açılabilir!

Kaşıkçı'nın kaçırılma ya da öldürülme hikayesi bu denli amatörce olmasaydı yukarıda özetlemeye çalıştığım olasılıkların hiçbirini not etmeye bile kalkışmazdım.

Kaşıkçı ile ilgili çok ilginç detaylar var.

Her iki cephede: Olay mahali Türkiye'de ve sanıkların ülkesi Suudi Arabistan'da.Ama ne gariptir ki dünyada Bulgar gazeteci olayında sessiz kalanlar Kaçıkçı için kıyameti koparıyor.

Oysa her ikisi de gazeteci.

Kaşıkçı hırsızlıktan, talandan, cinayetlerden ve her türlü yolsuzluk ve rezillikten yana ama Marinova bunların tümüne karşı.

Son üç ayda İsrail en az 200 Filistinliyi öldürdü ama umursayan yok.

Suriye'de son 7 yılda en az 300 bin insan öldü ve bunlar arasında gazeteci ve bilim insanı var ama dünyanın umurunda değil.

Değil çünkü onların ölümüne ABD'nin başını çektiği uluslararası ve bölgesel tezgahlar yol açtı. Suudi Arabistan ve dostu Müslüman ülkeler bu tezgahın baş oyuncuları.

Kaşıkçı olayında oyuncular aynı.

Yakında her şey anlaşılır.

Ya Kaşıkçı sağ olarak ortaya çıkar ya da ölüsü bir yerde bulunur.

Ya da bu dosya pazarlıkların son bulmasıyla kapanır rafa kaldırılır.

Trump'ın uygun gördüğü şekilde.

Adamın işi gücü şantaj.

Rahip Brunson'u da yakında alır götürür.