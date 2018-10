Müslüman Kaşıkçı Hıristiyan Brunson

Herkes Müslüman Kaşıkçı'yı konuşurken Hıristiyan Brunson uçtu gitti.

Hıristiyan Merkel, Müslüman Deniz Yücel'e sahip çıktığı gibi Trump dindaşı Brunson için Erdoğan'la kavgayı bile göze aldı.

Almanya ve ABD iki Hıristiyan ülke olarak başta Türkiye olmak üzere bölgenin Müslüman ülkelerini kullanarak Suriye'nin yerle bir edilmesini sağladı. ‘Arap Baharı' sürecinde yalnız Suriye'de en az 300 bin Müslüman öldü, çok fazlası yaralandı ve sakat kaldı. Irak, Libya, Yemen, Lübnan ve diğer ülkelerdekilerle birlikte sayı en az bir milyon.

Brunson ise birkaç Türk ya da Kürt'ü Hıristiyan yapmak için 20 yıldır uğraşıyordu.

Ne kadar da dramatik bir gerçek.

Müslümanlar, Hıristiyanların tezgahıyla birbirini boğazlayacak ve bu işe bir tek Yahudiler yani İsrail sevinecek.

Bu kafayla adam olmaz Müslüman ülkeler.

Birbirimizi kandırmayalım.

Deniz Yücel ve Brunson olayında Türkiye'nin düştüğü duruma bakın.

Kaşıkçı olayı başka bir rezalet.

AKP tüm bu ve benzeri sefaletleri görmemezlikten gelerek ‘İslam aleminin lideri biziz' modunda.

Hangi özelliklerle?

Bu haliyle İslam aleminin tümü Türkiye'ye bağlı olsa ne işe yarar?

Bu iş para ve pulla olmuyor.

Biraz da eğitim, bilim, kültür, sanat, estetik, vicdan ve uygarlık anlayışı gerek.

Neredeyse hiçbiri bizim memleketlerde yok.

Yok ama AKP ‘inadım inat ben bildiğim yoldan geri dönmem' diyor.

İyi de Müslüman olarak AKP aynı iddiada olan FETÖ'cülerle kanlı bıçaklı.

Türkiye içinde bütün cemaat ve tarikatlar kendi aralarında kavgalı.

Benzer kavgalar tüm Müslüman ülkelerde yaşandı yaşanıyor.

Müslüman ülkeler birbirini boğazlıyor.

Suriye'de birlikte hareket eden ‘Sünni' Müslüman ülkeler şimdi kendi aralarında kavgalı.

Yandaş medyaya göre Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır, CIA ve Mossad birlikte Türkiye'ye savaş ilan etmiş durumda.

Kaşıkçı olayıyla!

Ama AKP'nin umrunda değil.

Her hafta sonu İstanbul'da yüzlerce kişinin katıldığı ‘İslami içerikli' bölgesel ve uluslararası bir etkinlik düzenleniyor.

Dünyanın her tarafından yüzlerce ‘İslamcı' bu etkinliklere davet ediliyor, uçak biletleri, otel ve diğer masrafları Türkiye tarafından karşılanıyor.

Örneğin dün ‘Hayatın Anlamı İman' sempozyumu vardı.

Önceki gün ‘Önder Ümmet Kudüs'e dönüyor' konferansı düzenlendi.

Yüzlerce misafir.

İnsanlara ‘Bakın İslam aleminin lideri biziz ve yalnızca biz Müslüman aleminin sorunlarıyla ilgileniyoruz' denmek isteniyor.

Lafla.

AKP medyanın gücüyle kendi kitlesine her şeyi inandırabilir ama dışarıda herkes her şeyi biliyor.

Türkiye ne yapıyorsa Türkiye düşmanı ülkeler de daha fazlasını yapıyor.

Örneğin Türkiye'nin Kudüs konusundaki politikası konuşmanın ötesine geçmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York ziyareti sırasında Yahudi örgütlerinin liderleriyle buluştu.

Onlar da İsrail'e laf edenlerden hiç hoşlanmaz.

Havanda su dövmek buna denir.

Maddi ve manevi enerjinin boşa harcanması buna denir.

AKP'nin Türk toplumunu ve devletini İslamlaştırma çabası işte böylesi çelişkilerin ürünüdür.

AKP dışardaki İslamcılara şirin görünmek için içeride daha fazla İslamcı olmak zorunda.

Suriye ile ilgilenmenin nedeni budur.

Hilafet ve Saltanat hevesi işte böyle bir şey.

Sonuç alınır mı?

Asla.

AKP'nin İslam coğrafyasında güvendiği Arap İslamcılar bir zamanlar Osmanlı'ya, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türkiye'ye kazık atmıştır.

Yine atacaktır.