Ne işe yarar?

Uzun süredir televizyon seyretmiyorum.

Gazetelere internette göz atıyorum.

En çok kızdığım şey muhalefetin ve muhalif olduğunu söyleyenlerin hiçbir şeyden ders almaması.

Daha önceleri yazdım ama anlamak isteyen yok.

Ya da klasik, donuk ve dikdörtgen düşünce kalıplarından kurtulamıyorlar.

Bayanlar Baylar 24 Haziran sonrası artık farklı bir Türkiye var.

Bu yeni Türkiye'de HER ŞEY Erdoğan'ın istediği şekilde olacak.

Her yerde, her alanda ve her düzeyde.

Siz de yorulmadan, sıkılmadan ve bıkmadan her gün her saat Erdoğan ve iktidarının yaptıklarını eleştirip durabilirsiniz.

Boşuna.

İşe yaramaz.

Var olan dinamiklerle hiç kimse ve hiçbir güç Erdoğan'ı engelleyemez.

Çok yakın zamanda sistem bütünüyle Erdoğan'ın siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve dinsel tercihlerine göre yeniden dizayn edilecek.

Yeni düzende eski kafayla düşünmeye devam eden muhalefetin ve muhaliflerin zerre kadar ağırlığı ve işlevi olmayacak.

OLMAYACAK.

Erdoğan, ekibi, yandaş medyası ve onlardan cesaret alan ‘garip tipler' her gün her saat bir şeyler yapacak muhalifler konuşmaya devam edecek.

Bu ise insanları sinirlendirmek, çaldırtmak ve hayata küstürmek için yeter ve artar.

Ne olur vazgeçin bu eskimiş düşünce kalıplarınızdan ve işe yaramaz muhalefet anlayış, davranış ve söylemlerinizden.

Bu ülke için gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsanız YENİ ŞEYLER bulun artık.

Çünkü muhalefet açısından parlamentonun hiçbir işlevi olmayacak.

Son 16 yılda olduğu gibi.

Medya tamamen iktidarın kontrolünde olacak.

Yalaka olmak için bir sürü dönek sırada bekliyor.

Memlekette iki yüzlü olmak çok kolay.

Oportünist, lümpen ve bilimsel tanımıyla pragmatik olmak şimdi moda.

Medya, siyaset ve her alanda.

CHP ise perişan durumda.

Kurultay olsa da olmasa da CHP zor durumda.

CHP ve Muharrem İnce'ye oy verenler bir kez daha aldatıldı ve umutları yok edildi.

Güven eksilerde.

Yönetimde ya da Muharrem İnce ile birlikte hareket eden birçok ‘garip tip' var.

Bunlar oralarda olduğu sürece, ki öyle görünüyor, CHP sona giden yolun ortasındadır.

Sağlıklı bir CHP için teşhisi doğru koymak gerek.

Doğru teşhis olmadan hasta asla iyileşmez.

Aspirin artık işe yaramaz!

Beyin, kalp ve omurga bitmiş.

Mucize gerek.

Önce CHP'yi kurtarmak sonra da bu iktidara ‘dur' diyebilmek için.

Bu iş çok ama çok ciddi.

Bu iş yalnızca CHP'nin konusu değil.

HDP, İYİ Parti, Saadet ve diğerleri.

Onlarda hiç ses yok.

Sanki bu ülkede yaşamıyorlar.

Tüm partiler, sivil toplum örgütleri ve bu gidişattan içi yanan herkes sorumluluk bilinciyle hareket etmeli.

Hiç umutlu değilim ama sonuçta ‘düşünen bir birey' olarak ben bu ülkede varım ve bu ülkeye zerre kadar zarar gelmesini istemiyorum.

Erdoğan'a oy vermeyen %47.5 oranındaki insanlar gibi.

Yakın gelecekte oy verenler de benim gibi düşünecek ama iş işten geçmiş olacak.

Devlet Başkanı olarak ülkenin mutlak hakimi olan Erdoğan sürpriz yapıp herkesi şaşırtmazsa.

Olasılık az ama Erdoğan son 7 yıllık iç ve dış politikalarından vazgeçip farklı bir yol izlemeye karar verirse ülkede her şey kısa sürede düzeler.

Yani gerginlikler ve düşmanlıklar derinleşmeden keskinleşmeden ve patlama noktasına gelmeden.

Olur mu?

Sanmıyorum.

Ama bir teselli, umut ve vatan sevgisi.

Yoksa hepimizin işi çok zor.

Ben bu filmin benzerlerini Arap ülkelerinde gördüm ve yaşadım.

Bu ülkelerin ne halde oldukları ortada.

Başka türlüsü olamazdı.

Her yerde hastalıklı yapılar var.

Plan yani BOP Batı işi olunca her şey iyi hesaplanmıştır.

Kim, neyi, nerde, nasıl ve kaç yılda yapacak belli.

100 yıldır bu hep böyle!