Neden iki kılıç?

Kendi ekseni etrafında ve ekvator çizgisinde saatte 1760 km hızla dönen dünya bile bu dönüşünü 24 saatte tamamlar.

Koskoca bir dünya için 24 saat oldukça uzun bir zaman.

Hadi diyelim ki dünya fırıldak peki insanlara ne demeli?

Onlar çok daha fır fır dönüyorlar.

Her yerde bolca bulunurlar.

Dünyada 195 ülke var ve bu ülkelerde 7 milyar insan yaşıyor.

Her milletten, dinden, renkten ve sosyal sınıftan.

Bu insanların 1.7 milyarı İslam İşbirliği Örgütü üyesi 57 ülkede yaşıyor.

Ezici çoğunluğu işe yaramaz, geri kalmış, cahil, yoksul ve içi boş, dinle kandırılan toplumlar.

Zavallı ve çaresiz.

İktidarların ve egemen güçlerin esiri.

Yuttur yutturabildiğin kadar.

Dünyanın 20 ülkesi G-20 üyesi.

Bu ülkelerin yani Almanya, ABD, Arjantin, Türkiye, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya ve Suudi Arabistan liderleri 30 Kasım'da Arjantin'de bir araya gelecek.

Peki Suudi'lerin ne işi var bu ülkeler arasında?

Suudi Arabistan acaba bu ülkelerle neyi paylaşıyor?

Para dışında.

Adamlarda özgürlük, demokrasi ve insan hakları sıfır.

Kadınların durumu anlatılacak gibi değil.

Bir erkek istediği kadar kadınla evlenebilir ve ‘boşsun' dediği zaman bırakır gider.

Bir kadın eşi ya da babası izin vermezse hiçbir yere gidemez nüfus cüzdanını bile yanında taşıyamaz.

Kız ve erkek öğrenciler eğitimin her aşamasında ayrı okullarda. Ayıp ve tahrik ettiği için kız öğrencilere beden eğitimi ve spor yasak.

İlk kez geçen yıl kadınlara araba kullanma izni veren Veliaht Muhammed ‘özgürlük kahramanı' ilan edildi.

Bu büyük palavradan başı dönenen Prens Hazretleri gitti Kaşıkçı'nın kafasını uçurdu.

Şimdi liderler Prens hazretleriyle tokalaşmanın heyecanını yaşıyor.

Avuçlarının içi kaşınıyordur.

Kolay değil adam Vahabi sistem adına Amerikan hizmetkarı.

Adamın bayrağında iki keskin kılıç var. Kafa uçurmak için.

Dinden dönmenin cezası budur.

Kaşıkçı'nın kafası bu inanç ve anlayışla kesildi.

Elli iki gündür herkesin konuştuğu Kaşıkçı.

Siyaset gerçekten çok ilginç biraz da rezil.

Katil'in yüzüne gülmek acaba nasıl bir ruh hali? İki yüzlü olmak çok daha zor.

Hele fırıldak olmak!

İyi de adamla barışılacaksa biz neden o kadar Suudilerin rezaletlerini anlatıp durduk.

Adam herkese çil çil yeşil dolarlar dağıtıyor.

Arap medyasına göre Prens hazretleri Trump'a ‘özel ve tüzel' olarak 900 milyar dolar sökülmüş ya da sökülecek.

Karşılığında 40-50 yıl iktidarda kalacak.

O da ‘Hakiki bir Müslüman' ve ‘Kutsal Mekke ve Medine'nin Hizmetkarı' olarak Yahudi kardeşlerini sonsuza dek koruyup kollayacak.

Trump'a göre ‘Suudiler olmadan İsrail çoktan yok olmuştu'…

Doğrudur çünkü Suudiler ve onlarla birlikte Körfez'in kral, emir ve şeyhleri 1945 yılından bu yana ABD'in emrinde ve hizmetinde.

ABD 1948'de İsrail'i kurdu ve korudu.

O gün bugün Suudiler; komünistlere, solculara, demokrasiye, özgürlüklere, laiklere, Şiilere, Alevilere, kendilerinden olmayan Sünnilere ve ABD ve İsrail karşıtı herkese düşman oldular.

CIA planladı, Suudiler para verdi.

Kaide, Taliban, El-Şabab, Boko Haram, IŞİD, NUSRA ve benzeri bilumum ruh hastası, sapık ve katil sürüleri ortaya çıktı.

Hepsi de ‘En hakiki Müslüman biziz' dedi ve kafa kesti.

Ülkeler perişan edildi. Batı bu işten çok mutlu oldu. İşbirlikçilerini kullan, her yeri karıştır, kırdır Müslümanları birbirine, sonra da oyala yoksul ve cahil insanları din ve imanla.

İçi boş söylemlerin etrafında dönüp dursunlar diye.

Fırıldak gibi. Her yerde ve her düzeyde. İşimiz çok zor. Her an her şey karışabilir.

Fır fır dönmek işe yarar ve Trump kazanırsa varın siz düşünün halimizi.

‘Esmer Prens'in keskin iki kılıcı ‘Sarışın Cowboy'un çifte tabancası!

‘Allah Allah' deyip kes Türkiye'nin önünü.

Nasıl mı bin bir hileyle.

Haberlere bakılırsa ‘Yakışıklı Prens' yanına BAE, Bahreyn, Kuveyt ve Mısır'ı alarak Esad'la barışmanın yollarını arıyor.

‘Arap birliğini oluşturmak' ve Türkiye'yi sıkıştırmak için.

‘İslam dünyasının lideriyim' diyen Türkiye'yi devre dışı bırakmak için.

O da olmazsa boz İran'la Türkiye'nin arasını.

PYD işi çok daha etkili.

İsrail herkes için pusuda.

Daha başka birçok hikaye var ama!