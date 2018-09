Noccak şimci?

Bu aralar yazmaya çalıştığım değişik kitaplarla ilgili çok şey okuyorum.

Yakında Tele1 Televizyonu'nda başlayacağım program için kendimi hazırlıyorum.

Geri kalan zamanlarda herkesle sohbet ediyorum.

Beni tanıyanlar bilir ‘Herkesle her şeyi çok açık konuşur herkesi uzun uzun dinlerim'.

Ortak görüşe göre ‘CHP'de kurultay tartışmaları bitti ama bizde heyecan kalmadı'.

Seçime 6 ay var ama partinin ne yapacağını bilen yok.

Umudum yok ama umarım Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi herkesi şaşırtacak ‘sürpriz' aday, program ve sloganlarla seçmenin karşısına çıkar.

Yoksa seçmenin en az yarısı sandığa gitmez.

Ekmelerin İhsanoğlu vakıasını hatırlatmaya gerek yok.

Seçmen ‘CHP oyuma sahip çıkamadığına göre oy kullanmanın bir anlamı yok' modunda.

Vatandaş Referandum ve 24 Haziran seçimlerinin tartışmalarını unutmuyor.

Sayın Kılıçdaroğlu referandumdan bir yıl sonra ‘ Evet'çiler değil Hayır'cılar daha fazlaydı' dedi.

24 Haziran gecesiyle ilgili olarak geçenlerde ‘O gece iyi bir sınav vermedik. Seçmen kırgın ve kızgınsa mutlaka haklı tarafı vardır' dedi.

Ne yapar bilemem ama CHP kaybettiği güveni yeniden kazanmak zorunda yoksa sonsuza dek kaybeder.

Dost acı söyler.

Örneğin CHP bildik söylem, tavır ve davranışlardan artık vazgeçmeli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP her gün her konuda bir çok karar alıyor ve uyguluyor ama CHP bunu eleştirmekle yetiniyor.

Ana muhalefet partisi olarak CHP konuşmakla yetindiğine göre vatandaş da artık her şeyi kanıksıyor.

Bu çok tehlikeli sosyal ve psikolojik bir girdap ve girildi mi çıkılmaz.

Başka bir ülkede benzer bir kriz yaşanmış olsaydı kıyamet kopardı ama bizim burada CHP eleştirmekle yetiniyor vatandaş korkudan bir şey yapamıyor.

En basit haklarını isteyen işçiler içeri atılıyor, kesin ağaç ya da intihar eden vatandaş haberi yapan meslektaşlarımız göz altına alınıyor ve bundan böyle internet üzerinden sakıncalı bir yeri izeleyenler gerektiğinde tutuklanacak.

İnanılacak gibi değil ama artık böyle.

Böyle giderse bunlar hepimizin iyi günlerimiz olacak.

Daha önce de çok kez yazdım ve söyledim:

‘AKP 16 yıldır istediği her şeyi yaptı ve yapacak'.

CHP ve muhalefet AKP'yi durdurmak için hiç bir şey yapmadı yapamadı.

Mart yerel seçimleri CHP ve Cumhuriyet'in son sınavı olacak.

CHP ‘büyük zafer' kazanmak zorunda.

Haziran 2023'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dek herkese moral olsun diye.

Ekim 2023'de Cumhuriyet'in 100. Yıldönümü.

Ya AKP kafasındaki projeyi gerçekleştirecek ya da CHP Cumhuriyet'ten kalan son umutları yeniden canlandıracak.

Tüm sorumluluk son kez Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin.

Bir ve son kez farklı düşünüp ona göre söylem geliştirmeli sonra da ona göre hareket etmeli.

Vallahi de Billahi de durum çok vahim.

İç ve dış politikada.

Düzelecek gibi görünmüyor.

Mucize gerek ama bunun da belirtileri yok.

Siyaset böyle günler için var olmalı.

İlgisi yok ama gerçek bir hikaye ile bitireyim.

Tunus diktatörü iktidarda olduğu dönemde çok sevdiği bir arkadaşı vardı.

Aynı zamanda akrabası olan bu kişi bir gün sohbet sırasında Bin Ali'ye ‘Sen istediğin her şeyi yapabildiğine göre beni de petrol bakanı yapsana' demiş.

Bin Ali de ‘İyi de bizde petrol yok ki seni bakanı yapayım' deyince adam ‘İyi ama senin adalet bakanın var' diye karşılık verince Bin Ali ‘dua et arkadaşımsın yoksa ben şimdi sana ne kadar adil olduğumu gösterirdim' demiş ve birlikte etli kuskus pilavını yemeye devam etmişler.

Bin Ali ülkesinden kaçtı ama Mısır lideri Mübarek hapse attı.

Kaddafi ve Yemen lideri Abdullah Salih feci bir şekilde öldürüldüler.

Sonra da ‘Arap Baharı' dediler ve durum ortada.

Coğrafyada herkes perişan ve Türkiye çok zorda.