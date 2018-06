Şarklı AKP

AKP devletin TÜM olanaklarını kullanarak seçim yapıyor.

Erdoğan bazen AKP Genel Başkanı bazen de Cumhurbaşkanı olarak davranıyor.

Sızdırılan son videoda AKP lideri olarak talimat veriyor.

Külliye'de Cumhurbaşkanı olarak oturuyor.

Bu durum Cumhuriyetle yönetilen Arap ve Müslüman ülkelerine benziyor.

Hepsinin iki kimliği var ama çoğunda lider daha çok Cumhurbaşkanı kimlik ve yetkilerini kullanır.

Buna da ‘Şark Kurnazlığı' denmiş.

Son kitabım Ortadoğu'da Diktatörler'de her şeyi çok detaylı bir şekilde anlattım.

Kral, Emir ve Şeyh'lerle yönetilen ülkeler ayrı bir alem.

Diğerlerinde liderler darbe ya da seçimle iktidara gelir gelmez anayasayı değiştiriyor ve keyiflerine göre yeni anayasa yazıyorlar.

Yetkilerin TÜMÜNÜ sınırsız kullanmak için.

Saddam ülkenin asker, sivil, istihbarat, yargı ve üste düzey TÜM görevlilerini kendisi atıyordu.

Peki bu ülkelerde parti ne işe yarar?

Liderin aklınıza gelebilecek TÜM emirlerini tartışmasız yerine getirir.

Durum öyle olunca muhbirlik en popüler uğraş oluyor.

Herkes herkesi ihbar eder.

Muhtar ve parti üyeleri hep görev başında olur.

Herkesin telefonu, mailleri, sosyal medya hesabı dinlenir takip edilir.

Seçim yapılır ama sonuç önceden belli.

Partililer ‘ülke bizimdir' havasında davranır ve her şey giderek iğrençleşir.

O ülkelerin içinde bulunduğu durum ortada.

Türkiye böyle bir yolda ilerliyor.

AKP'liler giderek ‘şarklılaşıyor'.

Ülkede herkes seçimlerde hile yapıldığı­na inanıyor.

Ülkede herkes telefonların dinlendiğini söylüyor.

Ülkede herkes sosyal medya hesabının takip edildiği korkusunu yaşıyor.

Türkiye korkunun egemen kılınmak istendiği bir ülke yapılmak isteniyor.

Sosyal ve psikolojik olarak çok iğrenç bir durum.

Siz dahil insanların ruh halini bir düşünse­nize.

Erdoğan ve AKP'ye oy verenler hariç.

Onlar başka bir dünyada yaşıyor gibi.

Türkiye bunu haketmiyor.

Öyle olmak istemeyen insanlar son bir hamle ile tüm umutlarını Muharrem İnce'ye bağlamış durumda.

İnce'nin yarattığı heyecanın nedeni budur.

Gençler özgür yaşamak istiyor.

Yaratıcı olmak için.

Hiç kimseden çekinmeden, korkmadan ve hiçbir şeyin hesabını yapmadan.

Ben her zaman gençlerin zeka, akıl, sağduyu ve vicdanına inanır güvenirim.

Bu gençlere yardımcı olan iktidar onları kurtarıp aydın, çağdaş ve mutlu bir Türkiye yaratır.

AKP başaramadı.

Muharrem İnce ve Millet İttifakı başara­bilir başarmalı.

Gençler ve onları doğuran ve yetiştiren an­neleri İnce, Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamol­laoğlu'na mutlak güveniyor güvenmeli.

İşte bu nedenle MİLLET İTTİFAKI asla bozulmamalı.

Bu ittifak TBMM'de çoğunluğu elde ederse Erdoğan'a rağmen yeni Türkiye'ye doğru ilk adım atılmış olacak.

İnce kazanırsa bu iş baştan TAMAM.

TAMAM'ı belirleyecek parti: HDP

Herkesin bildiği ve söylediği birinci gerçek:

HDP yüzde 10'u geçer ve 60-70 vekil ka­zanırsa AKP TBMM'de çoğunluğu kaybeder.

İkinci gerçek:

İkinci turda HDP İnce'ye TAM destek verirse kesin kazanır.

Herkes böyle bilmeli, pozisyon almalı, bildik saplantılarından vazgeçmeli, HDP'yi farklı politikaya zorlayacak dostça davranmalı.

Özgür bir Türkiye için HDP üzerine düşen yaşamsal görev ve sorumluluğu yerine getirmeli.

Yoksa herkes kaybeder.

Hem de sonsuza dek.

Kazanırsa AKP artık gitmemek için gerekli tüm önlemleri alacak.

Marttaki yerel seçimlerde bunun ilk pro­vasını göreceğiz.

Sonrasında seçim de olmayabilir.

Olursa palavradan olur.

Açık oy gizli sayım.

Onu da AKP'li sandık kurul başkanları ve müşahitleri yapar.

Ben bu filmi Ortadoğu ülkelerinde çok gördüm.

Korku filmlerini ikinci kez seyretmek çok sıkıcı olur.

Ben katlandım ama size tavsiye etmem çünkü kabusa dönüşüyor.

Önlemi çok kolay:

Sandığa gitmek ve aydınlık bir Türkiye için oy kullanmak.

Seçim hilelerini önlemek, üzerimize sinen korkudan kurtulmak ve

TAM anlamıyla özgür olmak için.

Az kaldı.