Son notlar

Perşembe günü İzmir mitingi çok anlamlıydı.

Dün de yazmıştım: Muharrem İnce olağanüstü ilgi topluyor.

O ‘kaderin bir cilvesi' olarak Türk halkının son şansıdır.

Bunu bir propaganda ya da moti­vasyon olsun diye yazmıyorum.

Muharrem İnce bugünkü Büyük İstan­bul Buluşması'yla noktayı koyacak.

Meral Akşener benzer bir heye­can yaratıyor. Özellikle kadın ve genç takipçilerinde.

Temel Karamollaoğlu Erbakan'cı kitleyi yeniden toparladı.

AKP her ikisinden çok korkuyor. Yan­daş medya her ikisine akıl almaz ahlaksız ve rezil yöntemlerle saldırıyor.

AKP kampanya süresince heyecansız, yorgun ve bitkin görünüyor.

Erdoğan fotoğraflı bütün afiş ve bill­boardlarda ‘Güçlü Başkan' vurgusu var.

Anlaşılan bu kadar güç Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı'na yetmiyor.

Önümüzdeki dönemde HER ŞEYi ÇOK DAHA SIKI KONTROL ETMEK İÇİN daha fazla güce ihtiyaç duyuyor.

Çünkü ‘Önümüzdeki dönemde şunu bunu yapacağım' diyen AKP'nin inandırıcılığı kalmadı.

Vatandaş ‘Şimdi neden yapmıyorsun' diyerek AKP'den giderek uzaklaşıyor.

Özellikle ‘Esnek' seçmenler.

Ama her şeye rağmen ve ne yaparsa yapsın AKP ve Erdoğan'dan ‘ŞİMDİLİK' vazgeçecek gibi görünmeyen bir kitle var.

%35-40 arası.

Belki de AKP'ye destek veren çok sayıda tarikat şeyhinin katkısı var!

Yine de AKP'lilerde alışageldiğimiz heyecanı görmüyorum.

Belki de muskanın gücü bu kadar!

AKP iktidarı kaybederse çok kısa bir süre sonra sarsılır sonra dağılma sürecine girer.

ANAP misali.

Ama siz siz olun sandığa gidin oy kullanın ve oyunuzun çalınmasına izin vermeyin.

Tam da seçimin bir Erdoğan olayına dönüştüğü bir ortamda.

Neredeyse hiç kimse milletvekili seçi­minden söz etmiyor.

Böyle bir durum yalnızca CHP için bir problem.

Erdoğan-AKP, Akşener-İYİ Parti ve Karamollaoğlu-Saadet ilişkisinde bir sorun olacağını sanmıyorum ama İnce-CHP-Kılıçdaroğlu üçgeninde soru işaretleri var.

Örneğin İnce'ye oy verecek CHP'lilerin kaçta kaçı kendi partilerine oy verecek?

Ya da CHP'den kaç kişi HDP hatta Meral Hanıma oy verir?

Çok etkin ve başarılı bir kampanya yürüten Kılıçdaroğlu bakalım bu soruların yanıtında ne denli etkili olacak?

Olumlu-olumsuz böyle bir etki yalnızca CHP'nin oy oranını değil aynı zamanda Millet İttifakı'nın kazanacağı sandalye sayısını da belirleyecek.

Bu TBMM'deki olası dengeleri ortaya çıkaracak.

Büyük olasılıkla HDP ile birlikte.

Son 24 saatte olağanüstü bir gelişme olmazsa fotoğraf artık net.

Erdoğan ikinci turu bekleyecek.

Yine olağanüstü bir gelişme yaşanmaz­sa ikinci tur için Muharrem İnce daha şanslı görünüyor.

Durduk yerde erken seçim kararı alan Erdoğan kendisinin kazanacağından emin görünüyor.

Bu ise seçimin ikinci turunu çok daha heyecanlı kılacak.

Saadet, HDP ve İYİ Parti'nin kesin desteğini alacak olan İnce HERKES için yeni şeyler söylemeli.

Millet İttifakı'nın yarın TBMM'de çoğunluğu elde etmesi moral ve matematik açıdan çok önemli.

İktidar ve medyasının Millet İtti­fakı'nı bozma çabası işe yaramaya­caktır.

Akşener ve Karamollaoğlu Cumhur­başkanı Yardımcısı olunca yandaşları ve sevenlerinin morali yükselecek ve yoğun bir şekilde İnce'ye oy verecekler.

Aynı durum HDP için geçerli.

Geriye yarın için kararlılık ve ge­lecek için umut gerek.

Sonrasında mücadeleye devam.

8 Temmuz zaferi için.

Ben buna inanıyorum siz de inanın.

Olmazsa bu işte iş var derim!