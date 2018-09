Yeni denge

17 Eylül'de 4 İsrail uçağı Suriye'nin askeri yığınak yaptığı İdlib'in batısını bombalamak üzere bölgede dolaşırken bir Rus gözetleme uçağı teröristlerin konuşmalarını kaydetmeye çalışıyordu. Moskova ve Tel Aviv arasında yapılan anlaşma gereği İsrail uçakları Suriye üzerinde uçarken önceden Ruslara haber ver­mek zorundadır çünkü Rusların Lazkiye'de hava ve Tartus'da deniz üssü var.

Ancak 17 Eylül'de İsrail bu anlaşmaya uymadı ve İsrail uçakları Ruslara haber ver­meden bölgeye daldı. Bu da yetmedi Suriye füzelerinden korunmak için İsrail uçakları Rus uçağını kalkan olarak kullandı ve uçağın vurulmasına neden oldu.

Rus lider Putin içinde 15 Rus askerinin bulunduğu uçağın düşmesine çok kızdı ve İs­rail'den intikam alınacağını söyledi.

İlk intikam Esad'a S-300 füzelerinin he­men verilmesiyle alındı.

İkincisi Suriye hava savunma sistemlerinin elektronik alt yapısı en gelişmiş cihazlarla değiştirildi.

Üçüncüsü Suriye üzerinde uçmaması için İsrail kesin dille uyarıldı.

Dördüncüsü sürpriz olacak.

Özetle Suriye'nin S-300'leri artık her an İsrail uçaklarını düşürebilecek.

Bu Suriye ordusu, Suriye'de bulunan Lüb­nan Hizbullah militanları ve İran'lı danışman ve gönüllüler için büyük bir moral kaynağı.

Peki Putin neden kızdı?

Arap medyasına göre düşürülen uçak çok gelişmiş elektronik cihazlarla donatılmıştı ve İdlib'teki Nusra ve benzeri terör örgütleri­nin lider ve komutanlarının haberleşmesini kaydedip çözmeye çalışıyordu.

İsrail bu uçağı düşürterek bir yandan teröristleri korumayı amaçlamış diğer taraftan Rusya'nın Suriye ile ilişkilerini bozmaya çalışmıştı.

İsrail'in kurnazlığı Putin'in hinliğiyle baş edemedi.

Başka bir habere göre İsrail istihbaratı düşürülen uçak içinde çok önemli bir Suriye­linin bulunduğu bilgisini almış ancak bu bilgi doğru çıkmamış.

İsrail Suriye'de olayların başladığı 2011'den bu yana o ülkede savaşan IŞİD, NUSRA, ÖSO ve benzeri tüm gru­plara her türlü yardım etmiş ve destek sağlamıştır.

Suriye'yi bombalayarak, yaralıları tedavi ederek, para vererek ve Suriye ordusuyla ilgili istihbarati bilgiler vererek.

‘En hakiki Müslüman biziz' diyen bu cihatçı' gruplar ise Müslümanların en büyük düşmanı İsrail'e bir tek kurşun sıkmamışlardır.

Durum bu kadar net iken birileri başta İdlib olmak üzere Suriye'de savaşan bu cihatçı grupları ‘din ve iman adına' hâlâ sahipleniyor.

Oysa bir zamanlar herkesin ‘insanlık melekleri' olarak pazarlamaya çalıştığı Beyaz Miğferliler 22 Temmuz günü MOSSAD ajanları tarafından Güney Suriye'den kaçırılıp İsrail'e oradan da Ürdün'e taşınmıştı.

Önceki gün İngiliz hükümeti bunlara siyasi mülteci statüsü tanınacağını ve İngiltere'de ikamet edeceklerini açıkladı.

Bu da çok doğal çünkü bu adamları CİA ve Mİ6 buldu ve Türkiye'ye göndererek AKUT'a eğittirdi.

Oyun kabiliyetlerini Hollywood'un hangi yönetmeni geliştirdi bilinmez ama adamlar 2013'den Nisan 2018'e dek bir çok kimyasal saldırı tiyatrosunda oynadılar.

Geri zekalı, aptal ve ahlaksız medya bu oyunların reklamını yaptı.

Genel olarak ‘Arap Baharı' ve özelinde Suriye olayında inanılmaz rezillikler yaşandı ve yaşanıyor.

Her şey çok açık ve net ama siyasetçiler, sözde aydınlar ve ahlaksız medya bu rezil­likleri halka yutturmaya çalıştı.

Hâlâ çalışanlar da var.

Bayanlar ve baylar;

Bu oyun bittiiii.

Suriye bu savaşı kazandı ve bölgede yeni bir denge var.

Gecikmeli de olsa Suriye'ye S-300'leri veren Putin yakında S-400'leri de verebilir ve sonrasında hiçbir yabancı uçak Suriye üzerinde uçamayacak.

Örneğin İsrail ve Fırat'ın doğusunda­ki Amerikan, Fransız, İngiliz ve İtalyan uçakları.

Ankara gerçekten İsrail ve ABD'yi sevmiyorsa buna çok sevinmeli hatta Şam'a destek vererek Suriye'nin tüm teröristlerden temizlenmesine yardım etmeli.

Sonrasında siyasi uzlaşma, toplumsal barış ve yeni demokratik anayasayla demokratik seçim yapılır.

Hile yapmadan.

Suriye halkı kimi isterse onu seçecek.

İyi de yeni ve demokratik Suriye acaba hangi anayasayı model alacak?

Seçenekler:

Rusya, İran ya da Türkiye.

Suriyeli İslamcılar için Suudi Arabistan ya da Afganistan'ı da ekleyebiliriz.

Özgürlük ve demokrasi onlara da lazım.

Kafa kesseler de (mi)!