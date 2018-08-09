Yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden yeniden inşa ettiğiniz Cumhuriyet'in, sizin tarafınızdan kurulan tek partisi olan CHP'yi size şikayet etmek istiyorum…

Neden üyesi olduğun parti için mücadele etmeyip de bana şikayet ediyorsun diyecek olursanız, inanın yazarak, anlatarak elimden geleni yapmaya çalıştım halen daha da çalışıyorum. Ama partimin, yani sizin kurduğunuz partinizin göz göre göre, art niyetle içine sokulduğu durumu gördükçe üzüntüden kahroluyorum.

Şu anda yaşananları siz de görüyorsunuz. 9 seçimdir hiçbir başarı gösteremeyen ve son seçimde yüzde 22'lere düşen partinizi yönetenler büyük bir pişkinlikle yerlerinde oturmaya devam ediyorlar. Bu öyle bir pişkinlik ki, yönetim, kendi atadığı delege ağırlığına rağmen, yarıya yakın delegenin kurultay istemini yok sayıyor ve Sayın Genel Başkan'da, sadece A Takımını değiştireceğini ifade ediyor. ATAM, bu kurultay talebi dile getirilmese idi bu değişim düşünülecek miydi acaba?

ATAM, size şu parti böyle yaptı, bu şöyle etti demeyeceğim. Benim derdim artık insanlarla değil, ilkelerle. Sizin kurduğunuz ve bize emanet ettiğiniz partinizde, parti ilkelerinin geldiği noktayı hayretle izliyoruz. Diyoruz ki, bu yol yanlış! Diyoruz ki, özümüze dönmeliyiz! Sadece diyebiliyoruz. Sesimizi duyuramıyoruz. Demokrasiyi savunduğunu söyleyen partinizin üst yönetimi, tüm bu başarısızlıklarına rağmen önümüzdeki yerel seçimleri bahane ederek, şimdi kurultay zamanı değil deyip oturmaya devam ediyorlar. MYK değişiyor sorun yok ama kurultay sorun!!! Ama farkında değiller ki, bu yönetim devam ettiği müddetçe CHP yerel seçimlerde de erimeye devam edecektir.

Göz ardı edilen ise, belki 575 delege oyu hukuki olarak yetersiz olabilir ancak siyasi olarak çok büyük anlam ifade etmektedir. Gönül isterdi ki, üst kadrolar seçimin ertesi günü neden partinin oylarının yüzde 22'lere düştüğünü siyasi olarak sorgulasaydı da gereğini biz demeden yerine getirselerdi.

Her defasında yazdım ATAM!! Ben ve benim gibi bu partiye gönül vermiş herkesin tek isteği CHP'nin ilkelerine dönmesidir. Bu güzel bahçede yapılması gereken ilk şey de, parti ilkeleri ile örtüşmeyen ayrık otlarının temizlenmesidir.

ATAM, sizden özür diliyorum. Kurucusu olduğunuz partiye gönül vermiş birisi olarak, emanetinizi her zaman vurguladığınız aydınlığa taşıyamadık.