HALKIN MANİFESTOSU: TAMAM

Sayın Cumhurbaşkanı, tüm adaylar siyasi arenada propaganda için “EŞİTLİK” istiyorsa, bu ülkedeki demokratik rejimde sorun var demektir. Eşitlikten kasıtları, muhalefetin söylemlerinin birkaç kanal dışında hiçbir kanalda verilmemesi hatta buna devletin televizyonu TRT'nin de dahil olması ama bunun aksine AKP'nin İstanbul'da ki il kongresi yapılırken, günler önceden büyük hazırlıklar yapılıp kongreden bir gün önce megakentte ana arterlerin bile kapatılması ve tüm kanallarda il kongresi için yayınların kesilerek canlı verilmesi olabilir mi?

Gelelim AKP'nin il kongresine… Sayın Cumhurbaşkanı'nın manifesto diye açıkladığı maddelerin bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

“Enerjide dışa bağımlılık azalacak.” Nasıl azalacak? Adalardaki işgale hiç sesimizi çıkarmamışken kara sularımızdaki Yunanlıların çıkardığı doğalgaza mı el koyup enerji eksiğimizi mi çözeceğiz?

“Kanal İstanbul gibi projeler mutlaka hayata geçecek.” Bu projenin bu ülke için çok mu faydalı olacağına inanıyorsunuz? Yaşanmaz hale gelen kentin, nüfus yoğunluğunu daha da arttıracak, Karadeniz ve Marmara'daki canlı yaşamına çok büyük zarar verecektir. Diğer yapılan köprüler, havaalanları, Avrasya Tüneli, Marmaray gibi yatırımları devletin kesesinden bir kuruş çıkmadan yapıyoruz deyip yapıcı firmalara çok büyük garantiler vererek yine halkın cebinden mi ödeteceksiniz?

“Dar gelirli vatandaşlarımızın geçimi kolaylaştırılacak. Vergi yükü adil hale gelecek, dar gelirli vatandaşın vergisi azalacak.” 16 yıllık iktidarınızda orta tabaka diye bir şeyin kaldığını iddia edebilir misiniz? Şu gerçeği lütfen kabul edin. Nüfusun çoğunluğu, asgari ücretle yaşamını sürdürmekte.

Sayın Cumhurbaşkanı, manifesto sıralaması yaparken söylediği konulara hiçbir açıklama getirmediği gibi, içini de dolduramadı. “Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bilemiyorum ana muhalefetin adayı neyiyle milletin karşısına çıkacak?” diye sordu. Millet ittifakının demokrasi, özgürlük, parlamenter demokrasiyi yeniden oluşturacağız demesi halk için zaten yeterli. Konuşulanların ışığında ortaya çıkan, iktidarın yeni bir sözünün olmadığıdır. Köprüydü, Avrasya Tüneli'ydi, duble yoldu gibi geçmiş sezona ait dizileri yeni sezonmuş gibi öne sürerek halkı inandıramazsınız.

Halkın sesine kulak veriniz. Millet ittifakı partilerinin liderleri ne diyor? Özgürlük, hukuk, eşitlik, temiz siyaset. Türkiye'de bugün eşitliğin geldiği nokta şu olabilir mi? Liyakatı olmayanların, kamuya yerleştirildiği gibi belli kaynakların da yandaş büyük sermayelere aktarılması. Tıpta, trafik kazasıyla gelen bir hastaya ilk yapılan solunum yolunun açık tutulmasıdır. Bu sağlanamazsa siz ne yaparsanız yapın, hasta yaşayamaz. İşte insan için özgürlük de böyledir. Özgürlüğü elinden alınınca nefes alamaz ve boğulur!

Sayın Cumhurbaşkanı, manifesto olarak dile getirdiklerinizi 16 yıldır neden yapmadınız diye sormuyorum. Diyorum ki, parlamento açık, şu an da içini dolduramadığınız tüm vaatlerinizi kanunlaştırabilirsiniz.

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